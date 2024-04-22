В 1990 году будущий капитан-лейтенант Пётр Федулов служил на одном из кораблей Охраны водного района в Севастополе. Офицеров корабля тогда привезли в океанариум в Казачьей бухте, расположенной в 15 километрах от центра города.

Иван Шилов ИА Регнум

Привезли показать, что умеют дельфины. Об этом, вспоминает Федулов, ходило много слухов: якобы им на нос вешают отравленные шипы, пистолеты, чтобы атаковали противника. Всё это на деле оказалось не больше чем слухами. Дрессировщики рассказали, как готовят дельфинов, какие цели ставят перед ними.

Первоочередной задачей было находить вражеских диверсантов и подавать об этом сигнал наставникам. Кроме того, учили устанавливать магнитные мины на судна противника: на тренировках обучали прикреплять имитатор мины на списанное судно, у которого в борту было специальное окно для кормления. Поставив мину, дельфин получал в качестве поощрения рыбку.

Также млекопитающие помогали водолазам во время проведения подводных работ. Приносили инструменты, могли сообщить на поверхность, что водолазу стало плохо, обеспечивали охрану периметра от чужаков — при их появлении могли вытолкнуть незваных гостей на поверхность.

Во второй раз Федулов побывал в Казачьей бухте уже в 1993-м, после развала Союза. Дельфинарий переживал не лучшие времена. Чтобы спасти животных от голодной смерти, работники океанариума открыли подводные ворота и позволяли дельфинам пастись в открытом море. Но те постоянно возвращались — поиграть. Работники центра этим пользовались, приглашая всех желающих покататься на дельфинах. Разумеется, не бесплатно.

«Я тогда пришёл со своей девушкой. Мы покормили дельфинов, а затем я прокатился, держась за плавник дельфинихи по имени Диана. Это было одно из лучших приключений в жизни!» — рассказывает Федулов ИА Регнум.

Дельфина не обманешь

В середине апреля британское издание The Independent сообщило, что «российские военные массово используют боевых дельфинов для обнаружения и уничтожения украинских дайверов-шпионов у берегов Севастополя».

Авторы пишут, что, согласно неким спутниковым снимкам, за последние месяцы число этих морских млекопитающих возле российской военно-морской базы в Севастополе увеличилось в два раза.

Из личного архива капитан-лейтенанта Петра Федулова

Ранее примерно о том же самом сообщало другое британское издание — Naval News. В статье «Россия увеличивает количество дельфинов, защищающих Севастополь от нападений Украины» военно-морской эксперт Эйч Ай Саттонн отмечал, что дельфины — это часть многоуровневой российской системы защиты базы флота, которая противостоит воздушным, надводным и подводным угрозам.

По словам Саттонна, у морских млекопитающих есть преимущество даже перед самым подготовленным боевым пловцом. А благодаря развитому интеллекту дельфины могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов.

Эксперт заявил, что российские военные используют в Севастополе уже шесть или семь дельфинов, в то время как в начале конфликта, в 2022 году, их было три-четыре. Увеличение дельфиньей группировки позволяет охватить более широкую акваторию и увеличить время патрулирования.

И, наконец, американский новостной портал Business Insider опубликовал статью «Россия перебрасывает своих боевых дельфинов ближе к линии фронта для защиты от украинского спецназа». В ней сообщается, что согласно исследованиям Военно-морского института США, размещение дельфинов у входа в порт Севастополя может помешать украинским силам проникнуть в гавань под водой.

Очевидно, подобный поток публикаций возник неслучайно. Украина при поддержке Запада (или же Запад, используя Украину) прилагают огромные усилия, чтобы парализовать деятельность российского Черноморского флота. Для этого, прежде всего, используют безэкипажные катеры — БЭКи. Обнаружить и остановить эти малозаметные цели весьма сложно: они легко обманывают и человеческий глаз, и технические устройства. А вот дельфина морские беспилотники ни за что не обманут — морские млекопитающие легко обнаружат чужаков и сообщат об их присутствии хозяевам.

Неудивительно, что англичане и американцы увидели явную угрозу своим планам.

«Советские дельфины гуманнее американских»

В 1965 году в составе Черноморского флота ВМФ Советского Союза был создан научно-исследовательский центр, задачей которого было изучение морских млекопитающих. Изначально ученые исследовали особенности передвижения дельфинов, чтобы затем применить полученные данные при создании различных подводных аппаратов.

Первым руководителем военного дельфинария стал один из основоположников советской прикладной гидробионики, капитан II ранга Виктор Калганов — в прошлом разведчик, ветеран Великой Отечественной. Под его руководством был создан комплекс площадью в 19 гектаров. В состав Центра вошли гидротехническая система, вольеры и бассейны для дельфинов, насосные и водозаборные станции, лаборатории, казармы и т.д.

Из личного архива капитан-лейтенанта Петра Федулова

Для экспериментов ученые использовали афалин, также известных как бутылконосые дельфины. Этот вид лучше других приспосабливается к жизни в неволе и хорошо поддаётся дрессировке. Эта особенность навела исследователей на мысль попробовать млекопитающих в роли боевых пловцов. Кроме того, было известно, что подобные опыты к тому времени вели американские военные.

Начальник центра в Казачьей бухте Александр Жбанов, возглавлявший океанариум в 1986–1990 годах, позже вспоминал: «Мы начали сразу работать по трем направлениям: поиск и спасение (помощь водолазам при их работе), поиск мин и борьба с диверсантами». Команды морским млекопитающим подавали с помощью особых ультразвуковых свистков.

Что касается борьбы с диверсантами, то, в отличие от американцев, крепивших на подопечных ядовитые шипы, советские дельфины действовали гуманнее: выталкивали их на поверхность, срывали маску и ласты. Но главной задачей было обнаружение чужаков и доклад об этом людям. Уже начиная с 1975 года боевых дельфинов использовал 102-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота.

Были и эксперименты по превращению дельфинов в камикадзе, но от идеи быстро отказались. Александр Жбанков так оценивал задумку: «Чтобы подготовить дельфина, нужно с ним заниматься от года до двух лет. И после этого посылать его как подрывника?

С другой стороны, допустив такую возможность теоретически, сколько взрывчатки мы можем прицепить к дельфину? Килограммов 10? И что он может сделать? В торпеде — 400 килограммов взрывчатки, в мине — около 400. Кроме того, дельфина легко ликвидировать на подходе к кораблю: ему нужно каждые две-три минуты всплывать за воздухом».

Со временем в Севастополе была создана целая система охраны порта с помощью афалин. По некоторым данным, в 1970–1980 годы акваторию Черного моря близ побережья Крыма патрулировали до 120 военных дельфинов.

Впрочем, несмотря на успехи, дельфины были не самыми надёжными бойцами. Отношения с людьми они зачастую воспринимают как игру, а в случае плохого настроения или наступления брачного периода могут дезертировать.

«Молодёжь» вместо «пенсионеров»

Развал Советского Союза больно ударил по океанариуму. В 1991 году в нём находилось около 60 дельфинов. Также там обучали сивучей и морских котиков. После того как научно-исследовательский центр достался независимой Украине, его финансирование было практически прекращено. Остановилось и обучение дельфинов для военных целей.

Лишь в 2012 году ВСУ попытались возобновить программу подготовки боевых дельфинов. Как сообщали украинские СМИ, для этого в океанариуме Севастополя отобрали десять афалин для выполнения специальных задач украинского флота. Военные начали обучать животных поиску предметов на дне моря.

В марте 2013 года СМИ распространили сообщение, что научно-исследовательский центр Вооруженных сил Украины «Государственный океанариум» потерял во время тренировки трех боевых дельфинов. Руководство центра тогда опровергло эту информацию.

«Все животные, состоящие в штате НИЦ ВСУ «Государственный океанариум», находятся в своих вольерах и в зимнем бассейне. Это шесть дельфинов и один сивуч», — сообщал директор Центра Анатолий Горбачёв.

После возвращения Крыма в состав Российской Федерации океанариум стал частью Севастопольской базы ВМФ России. Разумеется, украинская сторона в лице полномочного представителя Президента Украины Петра Порошенко Бориса Бабина тут же заявила, что дельфины «отказались служить России и все умерли».

В реальности большинство дельфинов центра к тому времени находились фактически на пенсии. Сотрудникам Центра в Казачьей бухте предстояло начинать программу обучения афалин с начала.

9 марта 2016 года на сайте госзакупок появился заказ на покупку пяти дельфинов-афалин для Министерства обороны России. Указывалось, что дельфины должны быть не младше трех лет и не старше пяти. Срок поставки в Севастополь был указан не позднее 1 августа 2016 года. Скорее всего, эту дату и стоит считать началом новой программы подготовки российского дельфиньего спецназа.

При этом с 2016 года Минобороны не комментирует информацию о центре в Казачьей бухте, а сам центр прикрыт частями морской пехоты Черноморского флота. И лишь истерика в западных СМИ вновь вызвала интерес к таинственному подразделению подводных млекопитающих.