Вечером 17 апреля 25-летний москвич Кирилл Ковалёв приехал на мотоцикле к любимой девушке на улицу Краснодарскую, в столичный район Люблино. Около дома Кирилл обратил внимание на белую «Тойоту Камри», припаркованную на тротуаре рядом с подъездом и мешающую проходу.

Иван Шилов ИА Регнум

Парень сделал замечание владельцу авто. Тот отреагировал агрессивно, перепарковать машину отказался, начал кричать. Затем позвал на помощь старшего брата. После этого, видимо, осмелев, он избил Кирилла и ударил его ножом в живот.

На видео с места происшествия видно, что напавший ходит от машины к подъезду, около которого умирал парень. Никак помогать он не стал.

На жутких кадрах девушка Кирилла кричит возле смертельно раненого мужчины: «Зачеееем?» Парня госпитализировали в состоянии клинической смерти, реанимировать его не удалось. Через полтора часа Кирилл Ковалёв скончался.

Вскоре была установлена личность подозреваемого — 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана. В России он находится нелегально: временная регистрация закончилась в феврале. Оказалось, что он часто конфликтовал с местными жителями из-за своей привычки игнорировать правила парковки. К тому же за его машиной числится множество, в том числе неоплаченных, штрафов.

Убитый мотоциклист окончил колледж связи № 54 имени Вострухина, работал сетевым администратором в одной из московских компаний. Вместе с невестой увлекался мотоциклами, велосипедным спортом, молодые люди участвовали в соревнованиях.

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«У меня вчера ещё был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет», — еле сдерживая слезы, рассказывает мать парня.

По её словам, он был воспитанным, стоял за правду, вёл активный образ жизни. Кирилл и его девушка, которой он летом собирался сделать предложение, были счастливы вместе и планировали завести детей.

Пытался сбежать от тюрьмы

После конфликта Шахин Аббасов вместе с братом ударился в бега. Они вместе уехали на автомобиле БМВ, затем оставили его на парковке на улице Новороссийской, примерно в двух километрах от места убийства, и пересели в серую «семёрку» — ВАЗ-2107.

ГУ МВД Шахин Аббасов

В брошенной БМВ нашли окровавленный нож, а также пневматический пистолет. Позднее обнаружили и вторую машину, на которой скрывался Аббасов.

Выяснилось, что машина подозреваемого зарегистрирована на московского бизнесмена. Он сообщил ИА Регнум, что продал автомобиль отцу Аббасова, и тот пообещал переоформить документы на себя.

Первым делом азербайджанца объявили в федеральный розыск, расследованием дела занимается Следственный комитет Москвы, его ход контролирует столичная прокуратура. Возбужденое сначала уголовное дело об убийстве переквалифицировали в более тяжкую статью «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений» — по ней Шахин и его брат могут получить тюремный срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Силовые структуры оповещали аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы Аббасов не смог покинуть страну. Поиски подозреваемого вело и мотобратство Москвы. К месту трагедии байкеры несут цветы.

Около 14:00 19 апреля прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый задержан.

«Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на улице Краснодарской. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Много денег и незаконно полученный паспорт

Шахин Аббасов жил вместе со старшим братом и отцом в доме на Краснодарской улице, где и случилась трагедия. В их квартире, ранее купленной в льготную ипотеку, прошёл обыск. Изъято 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США наличными. Следователи установят принадлежность денег и дадут оценку законности получения и оборота.

Отца и друга Аббасова 18 апреля задержали и доставили к следователю. Уже 19 апреля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что отец подозреваемого получил российское гражданство через фиктивный брак. Собеседник газеты добавил, что «жену» мужчины сейчас ищут.

Также источник рассказал, что брат мужчины Бахтияр, дядя разыскиваемого преступника, получил российский паспорт в Тульской области. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства получения гражданства. Известно, что он арендует квартиру на улице Марьинский Парк у своего дяди.

Друг подозреваемого, 25-летний Рафик, имеет временную регистрацию и живёт в квартире на Совхозной улице. Он снял её у россиянина. Сотрудники правопорядка устанавливают его местонахождение.

Дядя, а также отец и друг вероятного убийцы задержаны в качестве подозреваемых до избрания им меры пресечения.

Сообщается, что к расследованию громкого уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Напомним, 16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «нелегальная миграция по-прежнему остаётся питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности».