Материалы с тегом «Гражданство»
ФСБ уведомила троих депутатов из Южной Осетии о лишении гражданства РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии, их заподозрили в создании угрозы национальной безопасности стран, пишет 12 марта газета «Ведомости». В частности, парламентарии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров, Давид...
12 марта 2024
Лиепа отреагировала на лишение литовского гражданства
Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа прокомментировала лишение её гражданства Литвы. Артистка заявила, что сделала нравственный выбор и остаётся со своей страной Россией и её президентом. «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего...
7 марта 2024
Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства республики балерину Илзе Лиепу из-за её поддержки политики России, сообщил 7 марта журналистам пресс-атташе главы государства Ридас Ясулёнис. «Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства...
новость часа
7 марта 2024
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своём израильском гражданстве
Блогер и телеведущая Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своём двойном гражданстве и израильском паспорте, заявила, что Конституция РФ не запрещает иметь второе гражданство. Собчак раскритиковала очередной фильм про неё, высказав недовольство телеканалом. Сама передачу она не смотрела. «Мне...
4 марта 2024
Экс-участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства РФ
Двое российских предпринимателей, входивших в список «200 богатейших бизнесменов России», отказались от гражданства, сообщил Forbes со ссылкой на источник. Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Так...
29 февраля 2024
Первые жители Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобождённого Вооружёнными силами России от украинской армии города Авдеевки в ДНР получили российские паспорта. Об этом 23 февраля сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. «Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители...
23 февраля 2024
Первые жители Авдеевки подали документы на получение российских паспортов
Первые 29 жителей освобождённой Авдеевки подали заявления на получение российских паспортов, заявила 22 февраля в своём Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. «Представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республике посетили людей, которые находятся в...
новость часа
22 февраля 2024
Симоньян призвала поменять закон о гражданстве РФ по этническому признаку
Необходимо законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром...
18 февраля 2024
Адвокат рассказал о деле задержанного в Аргентине россиянина Чуркина
Защитники российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, хотят добиться суда над ним в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар. Чуркин был задержан аргентинской полицией 30 января. По утверждению Государственного бюро...
17 февраля 2024
Миллиардер Анисимов отказался от гражданства России
Миллиардер и экс-владелец компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства в сентябре 2022 года и посещает страну по бизнес-визе, сообщил 8 февраля журнал Forbes со ссылкой на документы, представленные самим Анисимовым. Бизнесмен в 90-е годы получил гражданство...
8 февраля 2024
Латвийский журналист получил паспорт РФ
Журналист МИА «Россия сегодня» из Латвии Алексейс Стефановс, преследуемый Ригой за освещение преступлений киевского режима в Донбассе, получил паспорт гражданина России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. «Только что мои коллеги из миграционного...
29 января 2024
Двум британкам дали временное убежище в России
Гражданки Великобритании Кристина Анна Камерон Давыдова и её мать Эйлин Мораг Пидуэлл, много лет работающие в России, получили свидетельства о предоставлении им временного убежища, сообщила 23 января официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в Telegram-канале. «Этот документ...
23 января 2024
Экс-продюсер украинской группы «Грибы» получил гражданство России
Бывший продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш получил гражданство России. Об этом стало известно 23 января. «Я достаю из широких штанин…» — подписал он фото с паспортом в Telegram-канале, вспомнив стихотворение поэта Владимира Маяковского. Бардаш родился в 1983 году в городе Коммунарске в...
23 января 2024
В Белгороде проверят получение гражданства подростком, нападавшим на людей
Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства РФ обвиняемым по делу об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сказано на сайте областной прокуратуры. «Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований...
17 января 2024
Проигравший Дацику боксёр Джонсон получил российский паспорт
Американец по рождению, боксёр Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России. Об этом стало известно 11 января. «С днём рождения меня», — процитировал Джонсона телеканал РЕН ТВ. Паспорт спортсмен получал в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Джонсон провел 60...
11 января 2024
Путин предоставил российское гражданство боксёру Кевину Джонсону
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц Джонсон Кевин Блю»...
9 января 2024
Игрок «Динамо» Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства
Полузащитник ФК «Динамо» Даниил Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства, сообщает Sport24 со ссылкой на свой источник. Кроме того, Лесовой намерен покинуть московское «Динамо» и перейти в «Маккаби» из Хайфы, добавляет спортивное издание. «Российский полузащитник подпишет...
7 января 2024
Российский фигурист сообщил об отказе сменить гражданство
Российский фигурист Матвей Янченков, который катается в паре с Екатериной Чикмарёвой, заявил, что не намерен менять спортивное гражданство. Фигурист добавил, что его на Родине всё устраивает. «Тем более там в большинстве стран уровень не самый высокий, что касается именно парного катания...
6 января 2024
Право на паспорт: иностранцы-контрактники ВС РФ станут россиянами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей. Текст документа опубликован на сайте правовой информации. Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в...
4 января 2024
Появился образец заявления о гражданстве иностранцев, служащих в ВС РФ
Образец заявления, которое служащие в Вооружённых силах РФ иностранцы должны будут предоставить для получения российского гражданства, опубликован 4 января на официальном интернет-портале правовой информации. Подающий такое заявление первым пунктом должен будет прописать свои мотивы, которые...
новость часа
4 января 2024