Материалы с тегом «Убийства»
СК показал кадры из дома обезглавленной пенсионерки в Нижегородской области
Следственные действия проводятся в частном доме в городе Ветлуга, где нашли пенсионерку с отрубленной головой. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Тело 69-летней женщины с отчленённой головой обнаружили 13 марта возле дома на улице Максима Горького. Возбуждено...
14 марта 2024
Тело обезглавленной пенсионерки нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со...
14 марта 2024
Названа причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ. «По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в...
12 марта 2024
В Ленинградской области мужчина убил родителей, сжёг дом и покончил с собой
Тела пожилых супругов и их сына обнаружены в сгоревшем доме в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, сын убил родителей, поджёг дом и покончил с собой, сообщает 11 марта портал 47news. Сведения о пожаре в поселении Красносельское поступили в экстренные службы около 07:30 мск. По...
11 марта 2024
На свалке в Петропавловске-Камчатском нашли мёртвого ребёнка
В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы...
10 марта 2024
Стали известны подробности об убившем восемь человек киевском маньяке
Задержанный в январе в Киеве мужчина убил не менее восьми человек. Как сообщило 9 марта в Telegram-канале украинское издание «Страна. ua», его причастность установлена. Маньяка задержали 3 января после убийства продавщицы цветов в Голосеевском районе Киева. Мужчина сознался в содеянном и сообщил...
9 марта 2024
Боец ММА, убивший участника СВО, высказался о своём мягком приговоре
Боец ММА Рустам Байжуменов, которого суд приговорил к полутора годам ограничения свободы за убийство бойца СВО Максима Никитина по неосторожности, прокомментировал ИА Регнум мягкий приговор, возмутивший общественность. 19-летний боец смешанных единоборств Рустам Байжуменов из Челябинской области...
5 марта 2024
В Барнауле пьяный мужчина убил таксиста и угнал его автомобиль
В Алтайском крае 34-летний пьяный житель Барнаула убил таксиста и угнал его автомобиль. Об этом сообщил Следственный комитет по Алтайскому краю в Telegram-канале. Отмечается, что против подозреваемого было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). По предварительной информации, 1...
2 марта 2024
Жителя ЛНР задержали за убийство девушки в Орле в 2000 году
Полицейские задержали украинского гражданина в ЛНР за убийство девушки, совершённое в Орле 24 года назад. Об этом сообщает 2 марта Lenta.ru. В апреле 2000 года 23-летняя жительница Орла по имени Елена пропала после того, как вышла из дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а позднее...
2 марта 2024
В Краснодаре неизвестный застрелил мужчину во внедорожнике
Убийство мужчины, управлявшего внедорожником, совершено в центре Краснодара. Об этом сообщает 1 марта Telegram-канал «112». Злоумышленник подошёл к водителю внедорожника на улице Будённого, несколько раз выстрелил в него из ружья и скрылся. Водитель скончался на месте от полученных ранений. На...
1 марта 2024
Подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье задержали в Казахстане
Казахстанские правоохранители задержали на юге страны гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве трёх человек в России. Об этом сообщили 29 февраля в пресс-службе МВД Казахстана. Мужчина задержан в Туркестанской области на пункте пропуска «Жибек-Жолы», он пытался пересечь границу, уточнили в...
29 февраля 2024
В США не смогли казнить серийного убийцу по приговору 40-летней давности
В США в тюрьме в штате Айдахо не смогли привести в исполнение приговор серийному убийце — казнь была остановлена в последнюю минуту по причине того, что в установленные законом сроки врачи не успели сделать заключённому капельницу со смертельной инъекцией. Об инциденте сообщило KiviTV. Осужденный...
новость часа
29 февраля 2024
Власти Испании знали о нахождении в стране перебежчика Кузьминова
О нахождении в Испании лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова местные власти знали с первого дня. Об этом сообщила 26 февраля газета El Mundo, ссылаясь на чиновников. «Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — говорится в статье. Утверждается, что Кузьминов наделал...
27 февраля 2024
Обвинение запросило пожизненный срок для «поволжского маньяка» Тагирова
Пожизненный срок заключения следует назначить жителю Казани Радику Тагирову, обвиняемому в убийстве 31 пожилой женщины в 15 российских городах. Об этом государственный обвинитель заявила 26 февраля на заседании в Верховном суде Татарстана. Прокурор подчеркнула, что такое наказание соразмерно...
26 февраля 2024
«Убили другого русского»: в деле Кузьминова вскрылись новые обстоятельства
В испанском муниципалитете Вильяхойоса перед убийством угнавшего на Украину вертолёт Ми-8 Максима Кузьминова произошло убийство другого россиянина. Об этом сообщил владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон. По его словам, в этом районе много выходцев с постсоветского...
26 февраля 2024
Германия связалась с Испанией для расследования убийства Кузьминова
Немецкие органы безопасности начали сотрудничать с представителями Испании по расследованию убийства в испанской провинции Аликанте лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт. Об этом в беседе с газетой Bild заявила министр внутренних дел Германии...
25 февраля 2024
Окровавленный труп дезертира ВСУ нашли в неработающей больнице в Днепре
В Днепропетровске нашли окровавленный труп мужчины в форме. Выяснилось, что это военный, который в мае прошлого года самовольно оставил часть, сообщило 23 февраля издание «Страна․ua». Тело нашли в заброшенной больнице. «Мужчина был военным, но в мае 2023 года он самовольно покинул воинскую часть...
23 февраля 2024
Появились подробности расследования убийства лётчика Кузьминова в Испании
К убийству перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего на Украину российский вертолёт и найденного в феврале убитым в Испании, могут быть причастны два человека. Об этом сообщили источники в спецслужбах Испании, написала газета El Pais. На сегодня из-за того, что расследование засекречено, никаких...
23 февраля 2024
Испания сама выдала перебежчику Кузьминову фальшивые документы, пишут СМИ
Власти Испании сами выдали перебежчику Максиму Кузьминову, угнавшему на Украину российский вертолёт Ми-8 и найденному потом убитым, поддельные документы, сообщила 23 февраля газета El Pais. «Монклоа [резиденция премьер-министра Испании] предоставила ему фальшивые документы, но не защиту», —...
23 февраля 2024
Умер водитель петербургского адвоката, раненный в затылок у здания школы
Раненный в затылок у здания школы на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель адвоката Рустамбек Алдаев скончался в больнице, сообщил 22 февраля Telegram-канал «112». «Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — сообщил канал. Мужчину, который...
22 февраля 2024