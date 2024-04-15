В середине февраля 36-летнему бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову провели операцию по шунтированию желудка. Оперировали мужчину в московской клинике IQ Plastique, принадлежащей известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Иван Шилов ИА Регнум

Реабилитацию Гаврилов должен был проходить дома. Но через три дня у него резко поднялась температура, стало тяжело дышать, появились сильные боли в животе. Через неделю продюсер скончался. У него осталась беременная жена.

По версии семьи Гаврилова, одной из причин осложнения после проведённой операции стала занесённая врачами инфекция.

Против клиники IQ Plastique открыли уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки. Если будет доказан факт врачебной ошибки, за которой последовала смерть пациента, виновникам грозит до шести лет заключения.

В понедельник, 15 апреля, в Следственном комитете сообщили, что провели обыски по уголовному делу в помещении IQ Plastique, у руководителей и сотрудников клиники. Обнаружены и изъяты документы, допрошены фигуранты. Также отмечалось, что СК приостановил оказание некоторых услуг в клинике и опечатал операционные. По делу назначены судебные экспертизы.

Сам Хайдаров заявил, что операцию Гаврилову проводил не он, а другой хирург — он временно отстранён. А если будет зафиксирован факт нарушения, виновных накажут.

Клиника работает без ограничений

«Вот такая красота у нас получилась», «Девочка будет довольна» — подобные многообещающие сообщения встречают посетителей сайта клиники IQ Plastique. Здесь же — классическое «до» и «после»: впечатляющие фотографии клиентов до прихода в клинику и после их преображения.

iqplastique.com

Корреспондент ИА Регнум дозвонился в клинику и записался на бесплатную консультацию по проведению «бодискульптурирования». Как поясняется, во время процедуры происходит коррекция «рельефов тела». Из «проблемных мест» забирают жировые клетки, которые можно «повторно использовать для придания объёма в той части тела, где жира недостаточно».

Как рассказали в IQ Plastique, сейчас клиника работает в полном объёме, все операции проводятся по расписанию. Ни на сайте, ни в соцсетях учреждения не указано, что работа каким-то образом ограничена.

Продолжает принимать клиентов и сам Тимур Хайдаров. Правда, попасть к нему сложно — его «окошки приёма» заняты на недели вперёд.

Недешёвые и необычные операции

35-летний хирург Хайдаров родился в небольшом узбекском городе Навои, образование получил в самаркандском мединституте. Ординатуру проходил в Киеве, после чего повышал квалификацию в РУДН.

Поначалу хирург практиковал на родине. Затем вслед за возлюбленной уехал в Воронеж, работал там. Позже перебрался в Москву. Устроился в престижную клинику GMTClinic на Новинском бульваре, где и стал «звездой пластической хирургии».

В июле 2019 года открылась клиника IQ Plastique, владельцем которой был и остаётся Хайдаров.

Среди известных клиентов хирурга — Любовь Успенская, Давид Манукян (Дава), Филипп Киркоров и другие представители шоу-бизнеса. К Хайдарову прилетают клиенты из других стран.

Оценивает свой труд хирург недёшево. Так, маммопластика (пластика груди) обойдётся минимум в 400 тысяч рублей, абдоминопластика (пластика живота) — от 500 тысяч, а за необычную процедуру под названием «Увеличение груди трансгендерная» придётся отдать более 600 тысяч рублей.

Некроз сосков и пуговицы в груди

В первый «уголовный» скандал Хайдаров попал весной 2022 года, когда работал в клинике GMTClinic. Одна из пациенток написала в Следственный комитет заявление на хирурга: пожаловалась на то, что после проведённой еще в 2018 году операции по увеличению груди у неё начался некроз сосков.

кадр из видео gmt-clinic.ru

Было возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Хайдаров стал главным подозреваемым. Однако только летом 2023 года хирургу избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

В это время Хайдаров продолжал работать.

Уже в июле 2023 года обвинения в его адрес продолжились — причём уже от «звёздных» клиенток.

Певица Слава сообщила, что Хайдаров провёл некачественную операцию на её груди, после чего она «год жила в стрессе». А певица Любовь Успенская заявила, что после операции у Хайдарова нашла у себя в груди… фрагменты пуговиц. При этом одна молочная железа, добавила Успенская, стала больше другой.

Хирург обвинения в свою сторону отверг, сказав, что женщины сами виноваты в проблемах, поскольку не стали соблюдать рекомендации по реабилитации.

В свою очередь Филипп Киркоров, которому Хайдаров сделал «новую фигуру», заступился за хирурга. Артист заявил, что «Тимур стал суперзвездой пластической хирургии, а суперзвёзды очень многих коллег раздражают».

В сентябре 2023 года в эпицентре скандала оказалась и жена Хайдарова, дизайнер Светлана Сильваши. На неё в СК написала заявление одна из участниц телешоу «Перезагрузка». Женщина заявила, что Сильваши опубликовала в соцсетях её личные данные и интимные фото — разумеется, без данного на то согласия.

В семье Хайдаровых-Сельваши тогда заявили, что против них развернули настоящую кампанию травли: регулярно угрожали в соцсетях и по телефону, машину адвоката хирурга облили кислотой.

Теперь «суперзвезде пластической хирургии» наверняка придётся ответить перед судом.