Материалы с тегом «Александр Бастрыкин»
СК РФ проведёт проверку после осквернения советского мемориала в Пренцлау
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению мемориала советским воинам в немецком Пренцлау. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «В средствах массовой информации сообщается, что в городе Пренцлау в Германии неизвестные осквернили...
12 марта 2024
В Перми закрылась парикмахерская после издевательств работницы над бабушкой
В Перми закрылась парикмахерская «Pro Стрижка» после того, как работница салона в грубой форме заставила убирать забывшую дома деньги пенсионерку состриженные волосы. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что на дверях парикмахерской висит объявление о переезде на новый адрес, однако он не...
11 марта 2024
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
СК заинтересовался сносом объекта культурного наследия в Новосибирске
В Новосибирске снесли объект культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. «Председатель СК России [ Александр Бастрыкин ] поручил доложить по ситуации в связи с обращением о сносе объекта культурного...
10 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
Быстрыкин потребовал возбудить дело после высадки участника СВО из самолёта
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав участника СВО, которого высадили из самолёта в Москве из-за подозрения в курении. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба ведомства. Участник спецоперации возвращался домой после лечения в связи с полученным...
1 марта 2024
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту — 735-й день СВО
Наступивший, 735-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Следственный комитет России установил все обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. «Расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами», — сообщил 28...
29 февраля 2024
Эксперт рассказал, кто из уехавших из РФ артистов может вернуться
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал чёткую позицию Российской Федерации относительно представителей шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 28 февраля высказал...
28 февраля 2024
Бастрыкин назвал число осуждённых в РФ украинских военных
По уголовным делам Следственного комитета России с 2014 года осуждены свыше 280 боевиков ВСУ за военные преступления против мирного населения. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «На данный момент по уголовным делам Следственного комитета осуждены более 280 представителей...
28 февраля 2024
Бастрыкин рассказал о расследованиях дел против воюющих за ВСУ наёмников
Около 600 наёмников из 46 стран, участвующих в конфликте на Украине, находятся под уголовным преследованием со стороны России. Об этом председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в опубликованном 28 февраля интервью ТАСС. Он отметил, что большинство наёмников, личности которых установлены, имеют...
28 февраля 2024
Бастрыкин назвал поставки оружия Киеву нарушением норм международного права
Поставки западными странами вооружения киевскому режиму являются нарушением норм международного права. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Страны Запада стали в геометрической прогрессии наращивать интенсивность поставок различного оружия, особенно...
28 февраля 2024
Бастрыкин рассказал, что ждёт покинувших Россию звёзд шоу-бизнеса
Представители шоу-бизнеса, покинувшие Россию и из-за рубежа дискредитирующие действия российской армии, в случае возвращения будут отвечать по закону. Об этом 28 февраля заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он предположил, что позиция уехавших представителей...
28 февраля 2024
Дело о теракте на Крымском мосту находится на завершающей стадии — СКР
Все обстоятельства теракта, совершённого на Крымском мосту в октябре 2022 года, установлены, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые...
новость часа
28 февраля 2024
Пыточные в Авдеевке. Что известно о преступлениях ВСУ и СБУ
Правоохранительные органы и Следственный комитет России ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о тайных тюрьмах и пыточных ВСУ, сообщил 20 февраля посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, работа с людьми, которые выходят из...
20 февраля 2024
Бастрыкин поручил возбудить дело против экс-начальника ФТС по тылу
Инцидент в Калининграде с участием высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 16 февраля пресс-служба СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил открыть дело в связи с тем, что конфликт с участием...
16 февраля 2024
СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгородской области со стороны ВСУ 15 февраля. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ведомства. «Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам...
новость часа
16 февраля 2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара в гостинице в Тольятти
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после пожара в гостиничном комплексе в Тольятти поручил возбудить уголовное дело, сообщили 11 февраля в пресс-службе ведомства. В результате пожара, вспыхнувшего в Автозаводском районе Тольятти в ночь на 11 февраля, пострадали люди, им...
11 февраля 2024
СК проведёт проверку после порчи памятника советским воинам в Молдавии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за осквернения памятника советским солдатам в Молдавии, сообщили в пресс-службе ведомства. «Главой ведомства дано поручение руководству главного следственного управления СК России организовать процессуальную...
10 февраля 2024
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с детьми в Махачкале
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Махачкале, в котором пострадали несовершеннолетние, сообщила 4 февраля пресс-служба СК в своём Telegram-канале. «Председатель СК России поручил руководителю СУ (следственного управления. — Прим...
4 февраля 2024
В Адыгее водитель автобуса высадил девочку на мороз
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях сообщений о том, что водитель в Адыгее высадил подростка из последнего автобуса. Об этом 31 января сообщили в Информационном центре СКР. Ранее в соцсетях появилась информация, что 29...
31 января 2024