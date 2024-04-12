Один человек на сцене, несколько сотен, а то и тысяч зрителей — в зале. На экране друг друга сменяют яркие картинки красивой, а главное — богатой жизни. Периодически включается громкая музыка. После выступления спикера собравшимся предлагается помедитировать, представить себя обновлённым и достигшим успеха.

Иван Шилов ИА Регнум

Примерно так происходят публичные мероприятия инфобизнесменов, которых всё чаще, и вполне заслуженно, называют «инфоцыганами». Они обещают научить людей быть успешными, зарабатывать очень много денег и не иметь никаких проблем в жизни. По факту же проблем только прибавляется.

«Почему я пошла? Наверное, сработало что-то — раз он смог достичь успеха, то и я смогу», — признаётся в беседе с ИА Регнум москвичка Елена, пару лет назад посещавшая выступления известного «бизнес-коуча» Дмитрия Портнягина.

В четверг, 11 апреля, стало известно, что у него обнаружена налоговая задолженность более чем на 124 миллиона рублей. На следующий день его задержали в Ростове-на-Дону в рамках заведённого уголовного дела.

В 2013 году на волне растущей популярности бизнес-тренингов Портнягин выпустил книгу «Трансформатор», позднее создал бизнес-сообщество Club 500. Заявленная цель — создать необходимые условия для успешной работы его участников, в первую очередь «обеспечить их инвестициями, окружением и энергией».

«Еще я думала: раз столько людей туда ходит, значит, там что-то стоящее, — добавляет Елена, поясняя, что залы были буквально забиты людьми. — Это сейчас я понимаю, что там всё было про «успешный успех», а ничего дельного не говорилось».

На первое выступление женщина пошла с мужем. В аудитории царила эйфория, люди выходили словно одурманенные. Елена купила несколько книг от «инфобизнесменов», считая это литературой по саморазвитию.

«Как же я тогда ошибалась! В книгах ничего, кроме призывов действовать и разных историй, не было. Чем это могло мне помочь? Вспоминать стыдно», — говорит она.

Но есть и повод порадоваться. Собеседнице ИА Регнум «удалось остановить себя» от покупки курса по развитию своей «богатой личности». Курс стоил около 300 тысяч рублей.

Огромные долги

11 апреля в Москве, сразу же после прилёта из Дубая, силовики задержали супругу Дмитрия Портнягина — Екатерину. В это время в зданиях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, сооснователем которых является «инфобизнесмен», прошли обыски.

Выяснилось, что Портнягина с супругой обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своём Telegram-канале сообщила, что с 2018 по 2020 год «подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей», а в дальнейшем «с денежными средствами, полученными преступным путём, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц».

Кроме того, добавили в СК, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

Уже через несколько часов стало известно, что Портнягин полностью возместил ущерб в рамках уголовного дела. Сам бизнесмен написал в своём Telegram-канале, что сейчас находится в зоне СВО.

Однако 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону. В ближайшее время его доставят в Москву на допрос.

Далеко не первый случай

В 2023 году в России целый ряд известных блогеров стали фигурантами уголовных дел.

Елену Блиновскую, Валерию и Артёма Чекалиных, а также Александра Митрошина привлекли к ответственности за неуплату налогов. Блиновская за два года деятельности не заплатила налогов 918 миллионов рублей, Чекалина — 300 миллионов, Митрошина — 120 миллионов.

3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов задержали Аяза Шабутдинова. В январе 2024 года возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

11 апреля Шабутдинову предъявили обвинения ещё по 23 эпизодам мошенничества.

Почему они популярны и как от них защититься

С юридической точки зрения «инфобизнес» — не мошенничество. Многие блогеры, коучи и бизнес-тренеры зарабатывают на наивных людях, продавая им семинары и тренинги по достижению успеха, построению бизнеса или развитию личности.

В последнее время появился новый способ заработка — помощь в продвижении на маркетплейсах. «Консультанты» помогают сделать «правильные» фото товаров и подсказывают, как вести соцсети. Стоят подобные услуги недёшево — от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

«Привлечь к ответственности «инфобизнесменов» сложно. Особенно в случае с массовыми мероприятиями. Вряд ли с каждым человеком там заключают персональный договор, где будут указаны условия, достижение какой цели планируется», — поясняет ИА Регнум адвокат, партнёр коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов.

На выступления коучи приходят с хорошо подготовленным текстом, к которому приложили руку грамотные психологи. При этом обычно никаких документов о профпригодности у них нет. Нет и гарантий, что ты достигнешь желаемого успеха. Если не достиг, значит, сам сделал что-то не так.

«В то же время правоохранительные органы могут спокойно привлечь таких «коучей» за мошенничество. Они предоставляют товар или услугу, не прикреплённые к чему-либо. Получается, продаётся буквально воздух, обещания. Как вообще можно утверждать, что это услуга или товар? Да еще и продавать это», — говорит Мурадов.

В таких случаях нужно проводить экспертизу рекламных акций «инфобизнесменов». Если там даётся обещание, что после посещения мероприятия «у тебя будет много денег», но ты ничего не получишь, это чистой воды мошенничество.

«Прежде чем покупать тренинг или курс у такого человека, изучите его биографию, образование и опыт работы на руководящих должностях в бизнесе», — советует адвокат.