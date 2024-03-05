Материалы с тегом «Елена Блиновская»
Адвокат Блиновской рассказала о законном способе освободить блогера
Защита Елены Блиновской рассматривает возможность использовать амнистию для некрупного бизнеса, которую предложил ввести президент России Владимир Путин, для её освобождения. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат блогера Наталья Сальникова. Как отметила Сальникова, такая возможность...
5 марта 2024
Сумма недоимки по делу блогера Блиновской превысила 900 млн рублей
Сумма недоимки по делу основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской превысила 906 млн рублей. Это установили в результате экономической экспертизы, проведённой по уголовному делу в отношении блогерши о неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 21 февраля сообщили в...
21 февраля 2024
Блиновская расплакалась во время заседания суда
Блогер Елена Блиновская расплакалась на судебном заседании и попросила отпустить её из СИЗО, так как в Год семьи она должна быть со своими детьми. Об этом сообщает «РИА Новости». «Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Моё наказание в данный момент является чрезмерно...
13 февраля 2024
Следствие по делу Блиновских могут завершить в марте
Следственный комитет планирует в марте завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов и неправомерном обороте средств платежей. После результатов налоговой экспертизы ей предъявят окончательное обвинение...
13 февраля 2024
Источник рассказал о сокамерницах Блиновской в СИЗО
Соседями по камере в московском СИЗО-6 «Печатники» у блогера Елены Блиновской стали кандидат и доктор наук. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник в изоляторе. Блиновскую содержат в стандартной камере на четыре места. «У неё две соседки — доктор наук и кандидат наук. Все женщины...
7 февраля 2024
В ОНК рассказали об условиях содержания Блиновской в СИЗО
Блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую содержат в четырёхместной камере в московском СИЗО-6 «Печатники», у ней есть доступ к спортзалу и салону красоты. Об этом 7 февраля сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова, посетившая...
7 февраля 2024
Стало известно, кто находится в камере вместе с Блиновской в СИЗО
Кандидат наук и доктор наук стали сокамерницами блогера Елены Блиновской, находящейся под арестом в московском следственном изоляторе № 6 (СИЗО-6), сообщил 7 февраля журналистам информированный источник. При этом камера, в которую поместили основательницу проекта «Марафон желаний», рассчитана на...
7 февраля 2024
Налоговая предоставила 28 томов возражений на иск Блиновской
Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, оспаривающей привлечение к ответственности за налоговое нарушение. Об этом сообщило передает «РИА Новости». «Мы предоставили возражения, которые составляют 28 томов», — отметил на заседании юрист от налоговой...
6 февраля 2024
Адвокат ответила на слухи о депрессии Блиновской
Состояние переведённой судом в СИЗО блогера Елены Блиновской удовлетворительное. Об этом рассказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова. По словам юриста, информация о том, что Блиновской предоставят психолога из-за плохого эмоционального состояния, является неправдой. «Я посещала её во вторник...
2 февраля 2024
Блиновская не сможет погасить ущерб государству и объявит себя банкротом
Адвокат блогера Елены Блиновской заявил, что из-за арестованных судом активов и объектов недвижимости она не сможет погасить причинённый государству ущерб, поэтому будет вынуждена объявить себя банкротом. Об этом стало известно 25 января. Отмечается, что суд в том числе арестовал имущество и деньги...
25 января 2024
Суд продлил арест денег и имущества Блиновской и ее родственников
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по российской столице. «Сегодня в Замоскворецком районном суде города Москвы с...
25 января 2024
Защита Блиновской обжаловала решение суда об отправке её в СИЗО
Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова попросила отменить решение Замоскворецкого суда Москвы об отправке блогерши в СИЗО. «Подала апелляционную жалобу в суд», — сообщила Сальникова. Юрист рассказала, что подала апелляцию на постановление Замоскворецкого суда. Защита Блиновской попросила...
24 января 2024
Секретарь ОНК Мельников: Блиновская содержится в камере на 20 человек
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников посетил блогера Елену Блиновскую в СИЗО, куда решением суда она была направлена накануне, 22 января. Как он рассказал, в СИЗО-6 Блиновская на данный момент содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на...
новость часа
23 января 2024
Грубое нарушение. Почему Блиновскую перевели в СИЗО
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного СУ СК принял решение до 26 апреля отправить в следственный изолятор (СИЗО) основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую. Наручники на предпринимательницу надели 22 января, сразу после оглашения судебного решения, в связи с...
23 января 2024
Блиновскую доставили в СИЗО «Печатники»
Правоохранительные органы поместили блогера Елену Блиновскую в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»), сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Ранее Замоскворецкий суд российской столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля. «После...
новость часа
22 января 2024
Блиновская не признала вину по новым эпизодам
Болгер Елена Блиновская отказалась признавать вину по двум новым эпизодам обвинения. Её судят за неправомерный оборот денежных средств. Об этом рассказала в беседе с журналистами «РИА Новости» адвокат подсудимой Наталия Сальникова. «Вину не признаёт», — заявила журналистам адвокат. На данный момент...
новость часа
22 января 2024