В четверг, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении правил мобилизации. Документ должен подписать Владимир Зеленский, а затем, ориентировочно в середине мая, он вступит в силу.

Иван Шилов ИА Регнум

Сомнений в том, что Зеленский одобрит нововведения, нет. Особенно с учётом того, что на днях он снизил возраст подлежащих мобилизации с 27 лет до 25 лет.

После принятия закона жизнь большинства украинцев мужского пола станет тяжелее, а у многих — короче.

Во-первых, все военнообязанные, кто еще не обновил свои данные в ТЦК (территориальные центры комплектования, выполняют функции военкоматов), обязаны сделать это в течение 60 дней. Иначе штраф 17–22,5 тысячи гривен (от 40 до 54 тысяч рублей).

Во-вторых, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военный билет. Если его нет или данные неверны, человека задержат. Проверять «военники» смогут сотрудники ТЦК, полицейские и пограничники, Кроме того, без этого документа уехавшие за границу украинцы не смогут получить новый или обновить действующий паспорт.

В-третьих, получившие ранее II и III группу инвалидности должны будут повторно пройти медицинское освидетельствование.

Вдобавок из закона исключены нормы о демобилизации. Теперь мобилизованные украинцы не смогут покинуть службу через 36 месяцев.

При этом от мобилизации освободят руководителей органов власти, депутатов, сотрудников стратегических предприятий и некоторых работников СМИ и сферы культуры, в частности, «Передвижного цирка Украины».

Принятый Радой закон принципиально не изменит ситуацию на Украине, считает донецкий социолог Денис Селезнёв. Многие нормы, поясняет он в беседе с ИА Регнум, действовали и раньше: например, военный билет украинские силовики требовали от мужчин и до принятия закона. В то же время усложнится жизнь уклонистов — им, в частности, ограничат право на управление автомобилем.

Ключевые для власти нормы уже приняты в других законы: отмена статуса «ограниченно годен» и снижение призывного возраста до 25 лет, считает Селезнёв.

«Принципиальной вещью в новом документе стала отмена положения о демобилизации военнослужащих через 36 месяцев. Причём на фоне того, что солдаты ВСУ активно требуют заменить их на передовой.

Для них этот свет в окне погас», — отмечает социолог.

«Призыв второго сорта»

Еще до принятия закона украинские власти заявляли о необходимости мобилизовать примерно полмиллиона новобранцев.

Сейчас на Украине остаются около 3,5 миллиона потенциальных военнослужащих, рассказал ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров, Призвать всех, разумеется, невозможно, поскольку Киеву мужчины нужны не только в армии, но и на критически важных производствах и службах — таких как МЧС.

«Чтобы призвать одного мобилизованного, нужно, чтобы в тылу оставались шесть работающих человек, которые бы обеспечили нормальное существование и функционирование органов власти и предприятий», — подчёркивает эксперт.

При этом, по его словам, киевский режим уже «выгреб» многих боеспособных мужчин. Об этом же говорит Денис Селезнёв: количество призванных в ВСУ неуклонно снижается, прежние способы призыва уже не работают.

«Если за первые полгода они мобилизовали 600–800 тысяч человек, то к августу 2023 года еще тысяч 400. То, на что они реально рассчитывают, это 200–240 тысяч человек в год, что позволяет перекрывать потери, но не наращивать группировку», — уверен собеседник ИА Регнум.

Наверняка дело дойдёт и до полноценного призыва на фронт женщин. Пока же, судя по многочисленным видео из украинских городов, «людоловы» хватают мужчин прямо на улицах и в транспорте без оглядки на возраст.

«С мотивацией очень плохо сейчас. Все, кто хотел воевать, уже ушли. А те, кто не хотел, остались в тылу, их отлавливают, — рассказывает Владимир Гундаров. — Это будет призыв уже второго сорта».

«Затыкание дыр»

Опрошенные ИА Регнум эксперты сходятся во мнении: ужесточённая мобилизация реально не повлияет на ситуацию на фронте. Да, Киев теоретически может призвать на фронт новых бойцов, но это будет «затыканием дыр» — их не успеют, даже не будут пытаться, полноценно обучить.

При этом бросать будут на самые сложные участки, где срочно нужно подкрепление.

Собирать из подобных бойцов ударные кулаки для возможных наступлений — невозможно. Тем более с техникой и тяжёлыми вооружениями у Украины большая проблема, говорит ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«На поле боя пехота решает задачи только тогда, когда действует в комплексе с авиацией, с тяжёлой техникой, вооружениями, которых у Украины нет.

Как мобилизация повлияет на ситуацию на фронте? Только затянет войну. Никаких контрнаступлений они предпринять не смогут», — прогнозирует Матвийчук.

Россия же наверняка продолжит использовать тактику перемалывания личного состава противника, поскольку она приносит успех на фронте.