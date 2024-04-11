Украинский парламент 283 голосами «за» во втором чтении принял скандальный закон о мобилизации. Против высказался лишь один депутат. При этом в украинской армии нарастает недовольство.

Иван Шилов ИА Регнум

Полностью закон называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно отдельных вопросов прохождения воинской службы, мобилизации и воинского учёта». В СМИ же его называют просто законом о мобилизации.

О его принятии утром 11 апреля сообщил народный депутат из фракции партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Все учтённые 31 правки набрали голоса в подтверждение. Без интриги, кроме правки о демобилизации (там 227 [поддержавших])», — написал Железняк в своём Telegram-канале.

Во всём парламенте нашёлся лишь один человек, проголосовавший против, — бывший член фракции «Слуга народа» Зеленского — Гео Лерос.

Военных критически не хватает

Чтобы депутаты нажали нужные кнопки, в Раду прибыл внушительный десант: министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и командующий Объединёнными силами ВСУ и командующий морской пехотой Юрий Содоль.

Последний даже выступил с трибуны Верховной рады, несколько раз чуть не сорвавшись на мат — когда возникла перепалка одного из депутатов со спикером, а также когда Содоль рассказывал о потерях.

«Основная тяжесть [боевых действий] возлагается на личный состав механизированных или пехотных подразделений. Так вот: у нас в отделениях осталось по 2, в некоторых отделениях по 3-4 человека.

По тактическим нормативам, на это отделение даётся, чтобы они обороняли, 100 метров фронта. Если их два человека, они могут оборонять 20 метров фронта. Возникает вопрос: а кому оборонять ещё 80 метров?» — негодовал Содоль.

По его словам, с нынешней укомплектованностью бригад украинское командование вынуждено на участок фронта, где оборону должна держать одна бригада, направлять три. В качестве примера он привёл 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду ВСУ, которой когда-то командовал. В те времена на плацу ежедневно стояли 2647 человек.

«Сейчас 25-я бригада вернулась после восстановления, а по сути восстановления не получилось: они просто отдохнули, зашли в полосу и приняли полосу численностью 1990 человек, б***ь», — пояснял Содоль.

Под конец он обратился к депутатам с просьбой принять закон именно в последней редакции, которую подал профильный комитет украинского парламента.

«Все командиры бригад будут писать и спрашивать: «Ну что, командир?» Так вот, я смогу им сказать: «Всё нормально, ребята!» За это я вас благодарю», — завершил выступление Содоль.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что в армии действительно в курсе принятия нового закона о мобилизации. Только настроения там совсем не радостные.

«Дембеля» не будет, паспорт не выдадут

Ещё до того, как Рада проголосовала за законопроект, некоторые украинские популярные Telegram-каналы сообщали о пристальном внимании украинских военных к одной из норм этого акта.

«Наш источник в Генштабе рассказал, что военные очень недовольны исключением нормы о демобилизации из законопроекта о мобилизации.

Сейчас в подразделениях ВСУ неспокойно, спецслужбы активно работают на этом треке, обвиняя всех, кто высказывает свою позицию, в работе на Кремль. Но угрозы уже не действуют», — писал популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».

Речь о правке, на которой настоял главком ВСУ Александр Сырский. Ранее законопроект предлагал демобилизовывать военнослужащих, находившихся на службе 36 месяцев — три года. Сырский же посчитал, что это серьёзно снизит численность военных на передовой.

Помимо этой нормы закон вводит и ряд новшеств.

Так, в течение 60 дней с момента вступления закона в силу — через месяц со следующего дня после опубликования — военнообязанные должны обновить данные в территориальных центрах комплектования и поддержки (ТЦК, аналог российских военкоматов. — Прим. ред.) в очной или в электронной форме.

После вступления закона в силу повестка будет считаться вручённой гражданину, даже если его не застали дома. Тогда датой вручения повестки будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения.

Также теперь каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан носить с собой военный билет. Проверять его наличие смогут не только сотрудники ТЦК, но и полицейские, а также пограничники. То есть легально выехать без «военника» из страны не получится.

Без него же не выдадут и украинский паспорт (и загранпаспорт) за рубежом. Значит, сбежавшие с Украины люди могут не рассчитывать на обновление паспортов по истечении срока действия, в случае утери или повреждения. Не будут предоставляться и консульские услуги.

Но ещё сложнее ситуация у юношей-украинцев, постоянно проживающих за рубежом. Им по достижении 18 лет придётся ехать на Украину и получать военный билет. А вот обратно из-за военного положения они выехать не смогут.

Таким образом, Верховная рада фактически вынуждает украинцев отказываться от гражданства.

За нарушение норм закона предлагается ряд санкций — от штрафов до насильственного привода в военкомат и лишения прав на управление авто.

При этом закон указывает, что от мобилизации освобождены сотрудники правоохранительных органов, помощники народных депутатов Украины и владельцы стратегических предприятий. Последним может быть признан любой крупный бизнес на Украине.

Отсрочка от мобилизации сохранилась для аспирантов, однако её лишили всех, кто получает второе высшее образование.

Также отсрочку получили инвалиды всех групп. При этом их заставят периодически проходить переаттестацию. Для инвалидов третьей группы установили перечень заболеваний, по которым они получают освобождение. В первую очередь это онкология или отсутствии органов и конечностей.

Но и принятых ужесточений некоторым кажется мало.

«Нужно больше молодых»

Утром 11 апреля, когда в Верховной раде готовились голосовать за резонансный документ, «Украинская правда» опубликовала интервью с главой самого крупного волонтёрского фонда Украины «Вернись живым» Тарасом Чмут.

По одной из версий, этот фонд — ширма, за которой США поставляют на Украину то оружие, которое опасаются передавать открыто. Сам Чмут после начала СВО бывал в Штатах, где встречался с американскими конгрессменами.

«Мобилизация должна происходить с 20 лет. Мы слишком много потратили времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться лицом к войне, принять ее как реальность и начать что-то делать. Иначе это всё зря. Мы теряем время, мы неэффективны», — заявил Чмут.

Практически в то же время на сайте The New York Times появилась статья об украинской демографии. Издание указало на беды с рождаемостью на Украине, которые начались с 1991 года.

«Решение Зеленского призвать мужчин, начиная с 25 лет, рискует ещё больше уменьшить это маленькое поколение украинцев. И многие из ограниченного количества 25 — и 26-летних мужчин — около 467 тысяч, согласно оценке правительства на 2022 год, — уже служат в армии, живут на оккупированных территориях или за пределами Украины.

Остальные имеют работу или инвалидность, которые освобождают их от призыва», — пишет издание.

Оно также отмечает, что предыдущее решение о предельном призывном возрасте в значительной степени защитило молодое поколение. Однако 25 — и 26-летние украинцы, которые сейчас подлежат призыву, находятся как раз в середине этого поколения.

Но подобные предостережения не действуют ни на Чмута, ни на украинских военных. Ряд бойцов и командиров 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ранее неоднократно отмечали, что мобилизовывать нужно с 18 лет.

В целом же многие украинские военные выступают за ужесточение и без того жестокого закона.

«Не должно быть бронирования для правоохранительных и государственных органов. Патрульная полиция пускай патрулирует, а все остальные правоохранительные органы должны мобилизовать минимум 50% аппарата. И отправить их не в какие-то специализированные спецназы, не в особые части, а именно на пополнение обычной пехоты.

Верховная рада, Офис президента, правительство — все органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников-мужчин. Власть должна показать пример защиты Родины, а не уклонения от мобилизации», — цитировал украинский журналист Юрий Бутусов неназванного командира одной из бригад ВСУ.

Военачальник подчёркивал, что «всё, что не работает на оборону и безопасность, должно дать часть людей на войну».

«Да, не все могут по здоровью воевать на «нуле». Но все могут нести тыловую службу. Чтобы на блокпостах и в подразделениях обеспечения служили пожилые люди, а здоровые — на переднем крае», — отмечал неназванный комбриг.

Другой украинский военный, которого ранее также цитировал Бутусов, — сражающийся под Угледаром Николай Ворошнов, — заявил, что закон о мобилизации должен быть жёстче.

«Вообще, я ничего не жду от этого закона. Ожидания — нулевые. Он должен был быть жёстким, и даже жестоким, как в условиях войны. И должен был быть принят ещё в 2022 году (да-да, тут можно и стоит говорить о бездеятельности на этом направлении ещё с 2014 года). Приняли? Да и п***й», — написал Ворошнов.

Будни уклонистов

Тем временем в украинских соцсетях, в том числе и в пока не запрещённом TikTok, появился новый тренд под названием «Будни уклониста»: находящиеся за рубежом украинские юноши показывают, как наслаждаются жизнью.

Зачастую в роликах звучит припев песни Mil horas («Тысяча часов») аргентинской группы Los abuelos de la nada («Дедушки ничего»).

По иронии судьбы первый куплет песни можно назвать антивоенным:

«На улице холодно, и я далеко от дома. Уже давно сижу на этом камне. Задаю себе вопрос: «Зачем нужны войны?».

Украинские пропагандисты пытаются перебить тренд. Появляются ролики с названием «Будни, когда ты не уклонист», где под ту же музыку показана жизнь военных на фронте.

Однако по популярности они сильно проигрывают тем, где посреди экрана написано: «Проснулся — уклонился», «Очень радует погода за окном и то, что я уклонист», а на заднем плане — прелести мирной жизни.