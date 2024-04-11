В 1997 году к молодому нидерландскому журналисту Ремко Рейдингу обратились из местной газеты с необычной просьбой: побольше разузнать о мемориальном комплексе «Советское поле славы».

Иван Шилов ИА Регнум Интерактивный музей, Нидерланды

Открыли его 18 ноября 1948 года. Комплекс находится на территории города Лёсдена, при этом кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Там обнаружили 865 могил советских солдат.

В сентябре 1941 года к месту для разгрузки скота на железнодорожной станции Амерсфорт доставили советских военнопленных. Был организован концлагерь с жесточайшим режимом. Многие пленные погибли.

В 1975 году здесь установили обелиск, изготовленный в Советском Союзе из белого мрамора. Это десятиметровая колонна с надписью «Слава Героям. Воинам Советской армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941–1945 годов».

В нидерландской газете знали, что молодой человек увлекается Россией и советской историей, решили использовать его интерес. План сработал.

«Тогда я был в самом начале журналистской карьеры, ничего не знал об этом кладбище, как и все в моем окружении. Мне было очень любопытно.

Когда я впервые оказался здесь, понял: это не пара неопознанных могил, а целое кладбище, где захоронены сотни солдат, но их семьи ничего не знают о судьбе погибших», — вспоминает мужчина в разговоре с ИА Регнум.

Из личного архива Ремко Рейдинг

Сегодня Рейдингу 47 лет, он известный историк-исследователь, создатель фонда «Советское поле славы». Сейчас фонд работает над созданием музея в Лёсдене. Масштабный исторический и гуманитарный проект, над которым сотрудники, волонтёры и спонсоры фонда трудятся с 2019 года, находится на финальной стадии — музей планируют открыть в начале 2025 года.

Еще 26 лет назад Рейдинг понял: его обязанность — найти имена и фамилии, рассказать семьям погибших, где похоронены их предки. Кроме того, признаёт мужчина, тогда он был юн и склонен к авантюрам. А задача действительно была авантюрной: редакция газеты не дала никакой информации, поисками пришлось заниматься самому.

«Конечно, тогда я ещё не знал, что буду заниматься этим целых 25 лет, это станет делом всей моей жизни», — говорит журналист.

Мужчина узнал о судьбе отца спустя 60 лет

Два года упорного труда принесли плоды: удалось найти информацию о семьях двух солдат. Чтобы встретиться с ними, Рейдинг отправился в Крым.

«Одна семья жила в Алуште, другая — в Ялте. Спустя два года поисков и 55 лет после окончания войны мне удалось встретиться лицом к лицу с мужчиной, который сказал, что Владимир Ботенко — его отец.

Это был первый человек, которому я сказал, что его отец не пропал без вести, что он похоронен в Нидерландах. Конечно, он был шокирован», — рассказывает Ремко.

Этому мужчине, Дмитрию, было уже за 60. Отец ушел на войну, когда мальчику было три года, он практически не помнил отца, но много слышал о нём от матери, старших братьев и сестры.

«Я был поражён не меньше, чем он. Солдаты, которые до сих пор оставались лишь надписями на надгробных плитах в чужой стране, словно возвращались к жизни, к своим семьям. Тогда-то я и понял важность этого дела», — отмечает Рейдинг.

Владимир Ботенко, как удалось выяснить, воевал с 1941 года, попал в плен и содержался в лагере в Западной Германии. Он дождался освобождения из лагеря, но был сильно болен, поэтому не смог вернуться на Родину.

Экскурсии для родственников погибших

Благодаря стараниям журналиста были опубликованы истории многих солдат: люди из России, с Украины, из Армении узнали о кладбище и о судьбе родных.

Для Ремко Рейдинга, признаётся он, всё это — личная история не только потому, что кладбище находилось поблизости от его дома. Ещё во время учебы на журфаке он приезжал в Москву — по студенческой программе обмена: учил русский язык, обзавёлся друзьями.

Позже, занимаясь поисками, он побывал в Краснодаре и Ростовской области, где встретил будущую жену. Своего сына, первенца, Ремко с супругой назвали в честь первого найденного в Крыму родственника советского солдата, — Дмитрием.

«Меняя жизни этих семей, я изменил и свою жизнь, — говорит он. — С тех пор у меня уже не было пути обратно. Я понял, что буду заниматься этим многие годы».

Из личного архива Семья Владимира Ботенко: он, жена Александра, старшие дети — Степан и Пётр

В 2010 году Рейдинг написал книгу о своей поисковой деятельности. Произведение «Дитя Поля Славы», которое нидерландский писатель Адриан ван Дис назвал «примером сострадания, упорства, великолепной журналистики и, прежде всего, — подвигом справедливости», было опубликовано в 2012-м. Книга переведена и на русский язык.

В то же время Ремко понимал, что одному заниматься поисками — крайне сложно, а главное, не так эффективно — нужны соратники. Так родился фонд «Советской поле славы», в котором сейчас трудятся 60 волонтёров, а финансовую помощь фонду оказывают более 800 человек.

У фонда появился сайт, сотрудники. Проводятся регулярные мероприятия — церемонии возложения цветов к могилам, в том числе на 9 мая и Рождество. На кладбище регулярно организуются поездки родственников погибших, экскурсионные туры для школьников.

При этом местным жителям, голландцам, поездки интересны не меньше, чем выходцам из бывших советских республик, подчёркивает журналист.

Музей с очками виртуальной реальности

Главный проект, над которым сейчас работает фонд, — музей. Его ключевая идея — рассказать каждую историю, которую Ремко и его единомышленникам удалось собрать буквально по крупицам.

Глава фонда признаётся: когда он озвучил мысль, что фонду необходима база, место, где истории станут наглядны и осязаемы, идею назвали безумной. Но, несмотря на опасения и сложности, дело пошло. Сейчас уже арендовано и отреставрировано здание, собрано 80% от необходимой суммы.

«Чтобы история коснулась сердца человека, это должна быть маленькая, личная история, рассказывая которую, мы рассказываем большую, глобальную историю — о Второй мировой войне.

Историю отдельных советских солдат и их семей посетитель нашего музея увидит с помощью очков виртуальной реальности, сможет оказаться внутри неё, принять участие», — объясняет Рейдинг концепцию музея.

Война — ужасный способ решения проблем, подчёркивает он, и это станет очевидно для каждого гостя музея в Лёсдене. Кроме голландского, в музее обязательно будут англо− и русскоязычные версии туров.

«Мы должны рассказать эту историю многим нашим соотечественникам. Вы не представляете, сколько людей здесь не знают, например, где найти на карте Казахстан, является ли он частью России, и всё в таком духе. А главное: они не знают о роли Советского Союза во Второй мировой войне, как бы безумно это ни звучало, но это правда!

Это наша точка отсчёта: мы обязаны рассказать о стране, которая в ту войну пострадала больше всех», — с горечью говорит Ремко Рейдинг.

«Значительная часть истории пропущена — мы заполняем пустоту»

Приезжающие в Амстердам туристы знают: один из главных музеев нидерландской столицы — музей Анны Франк. Голландцы знают историю Холокоста, знают, что их страна была нейтральна во Второй мировой войне и была оккупирована, но знают слишком мало о советских солдатах, о победе над нацизмом.

«Роль Советского Союза во Второй мировой попросту не является составляющей частью нашей коллективной памяти, и это непросто изменить. Но мы, в нашем музее, постараемся: нужно, наконец, вспомнить, что именно Советский Союз сражался с нацистской Германией, — отмечает Ремко.

— В том, что голландцы помнят о британцах, канадцах и американцах, освободивших их, есть логика, но ведь не можем же мы забывать о том, что происходило на Восточном фронте. Говоря кратко: мы чувствуем, что значительная часть истории просто пропущена, и заполняем эту пустоту».

Примечательная деталь: в своё время фонд обратился за помощью в создании музея к обычным людям — и получил невероятный отклик. Проект Carrying Stone призвал неравнодушных людей не только поддержать музей деньгами, но и самостоятельно приобрести строительные материалы — камни, которые используют при строительстве. Откликнулись более 160 человек — купили именные камни.

«Мы все живём на одной планете и связаны друг с другом»

В разговоре с ИА Регнум Ремко Рейдинг подчёркивает: фонд «Советское поле славы» не имеет никакого отношения к политике. При этом в поиске семей погибших фонду не раз помогали власти России, Украины, Узбекистана, Казахстана и Нидерландов, и это — главное для гуманитарной миссии, которой занимается Ремко.

«Для нас это особенно важно: не быть вовлечёнными в политику, потому что погибшие, которым мы пытаемся помочь, уже не смогут ни с кем сразиться.

Мы лишь рассказываем истории, таким образом выстраивая мосты между Россией и Нидерландами, Украиной и Нидерландами, Арменией и Нидерландами и так далее…» — поясняет журналист.

Знание, уверен он, приводит к большему пониманию, а понимание приводит к меньшей поляризации, к лучшим отношениям, к миру между народами.

«Мысль, общая для всех: хотим мы того или нет, но мы все живём на одной планете и связаны друг с другом, даже тогда, когда отчаянно этого не хотим», — говорит Рейдинг.