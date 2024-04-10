Сначала все думали, как спасать людей, а потом вспомнили о братьях наших меньших, говорит ИА Регнум Наталия Ляпушкина. Сейчас она волонтёр во временном пункте размещения для животных в Новотроицке — 20 километров от подтопленного Орска.

Иван Шилов ИА Регнум

Ежечасно зверей в пункте размещения становится больше: кого-то привозят хозяева, других находят и спасают волонтёры.

Среди новых постояльцев — два огромных алабая. Привезли хозяева на передержку: самим бы сейчас со всем разобраться, с животными тяжело. Впрочем, такие крупные породы в пункте — редкость, обычно приезжает «середнячок» и «малыши», рассказывает Ляпушкина ИА Регнум.

«Собаки часто сами просят помощи, не бросаются на тебя. Когда воды очень много, пытаются забраться куда-то повыше», — отвечает девушка на вопрос, не страшно ли работать с такими гигантами.

Сложнее, продолжает она, с кошками. Они и так напуганы, а когда еще к ним тянется рука человека — животное защищается.

«Одну кошечку спасли, а она испугалась и убежала — прямо из рук эмчээсника. Теперь её ищут», — рассказывает Ляпушкина.

У волонтёров открытый чат в мессенджерах, местные жители добавляются туда и ищут потерянных любимцев. Орчанке Анне повезло: она уже отчаялась найти своего пса, но он оказался в пункте временного размещения — ждал хозяйку.

«Хотя бы с цепей их отпустите!»

«Обращение ко всем жителям г. Орска! Если Вы взяли чужое животное во время затопления, просьба отвезти в г. Новотроицк, ул. Лысова, 11, чтобы хозяин нашел своего питомца. А о том, что животное у Вас, никто не знает, так как животных очень много и всем нужна срочная помощь в эвакуации!» — такое сообщение висит в «закреплённых» на страницах местных волонтёров.

Во время срочной эвакуации некоторые хозяева оставили питомцев в зоне затопления. Кто-то не смог забрать, кто-то не успел.

За последние трое суток волонтёры спасли более 300 животных. Некоторые — в крайне тяжёлом состоянии из-за переохлаждения. Сейчас волонтёры собирают всё необходимое для содержания выживших зверей. Нужно всё: коробки, поддоны, старые одеяла. И, конечно, еда. Местные жители несут всё что могут.

«Привезли генератор, потому что раньше помещение, в котором организовали пункт для животных, было заброшено. Нет ни света, ни отопления, ни воды», — отмечает Наталия Ляпушкина, добавляя, что теперь зверям стало теплее.

По её словам, сейчас готовят ещё два помещения, потому что животных очень много.

Волонтёр не скрывает, что возмущена поведением людей, буквально оставивших питомцев на верную смерть.

волонтер Наталья Александрова

«Вы хотя бы их с цепей отпустите! Животное убежит само. Увидит воду, испугается, убежит. А некоторые бросают собак и кошек в закрытых в домах. Так же тоже нельзя!» — злится волонтёр.

Дома у неё — три кота и попугай. Для них, если что, уже разработан план эвакуации.

Ляпушкина говорит, что в самом начале затопления волонтёры начали бить тревогу, писали знаменитостям и популярным блогерам с призывом помочь. Благодаря этому удалось собрать внушительную сумму, которую передали на нужды пострадавших от стихии. Сейчас волонтёры собирают на помощь животным.

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Спасать животных мешают брёвна

В Орск приехали и волонтёры из Донбасса — не могли не приехать, говорит ИА Регнум руководитель проекта помощи животным на фронте «Кошкин Дом» (Донецк) Евгения Михайлова. Тем более у них накопился внушительный опыт.

Местного жителя с лодкой волонтёры попросили проверить один из домов — там остались собака и несколько кошек. Мужчина прыгнул в воду без спецкостюма, зашёл в дом и нашёл собаку. Но нужно будет ещё спасти кошек.

«У нас был опыт работы в Каховке, там всё выглядело иначе. Здесь у людей очень много деревянных строений: бани, сараи. Брёвна сбились в кучу, перекрыли проходы. К тому же очень много высоких заборов. Поэтому, плывя по улице, переправиться поближе к дому намного сложнее», — рассказывает Михайлова.

Уже в первый день удалось спасти несколько животных. В одном доме из четырёх кошек выжила одна: волонтёры сначала забрали животное к себе, на следующий день её передадут хозяйке.

«Еще удалось забрать пса, его отправили в пункт временного размещения. А найденную собаку с щенком пока оставили у себя — мелюзга совсем. Нашли и одноглазую белую кошечку, ищем хозяев с Оренбургской улицы», — сообщила волонтёр.

волонтер Наталья Александрова

В планах на ближайшее время — добраться до подстанции, отсечённой водой, — там остались несколько кошек. Доплыть до них можно только в спецкостюме.

волонтер Наталья Александрова

«Здесь спасают всех. Местных с лодками достаточно много. Людей, которых нужно эвакуировать, практически не осталось. Но в некоторых местах, в центре города, люди еще есть — они не хотят уезжать. Им туда подвозят продукты и воду», — рассказала Михайлова.