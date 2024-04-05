В среду, 3 апреля, немецкое издание Tagesschau опубликовало большую статью, в которой утверждается, что для строительства зданий в Мариуполе активно используется продукция компаний из ФРГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Немецкое СМИ пишет, что на стройках города используют товары как минимум двух подобных компаний: Knauf — мирового лидера в производстве гипса, и WKB Systems — разработчика оборудования для заводов ячеистого бетона и силикатного кирпича.

Изучив фото из Мариуполя, немецкие журналисты сообщили: логотипы этих компаний видны на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами.

«В годовых отчётах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео — везде можно видеть свидетельства и доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя», — пишут авторы.

Более того, как сообщает Tagesschau, один из официальных дилеров компании Knauf якобы публично отчитывается о проекте строительства в Мариуполе жилого дома по поручению Министерства обороны России. Имя дилера при этом не называется.

«Вопиющее нарушение политики Евросоюза»

Разумеется, авторы публикации заявляют, что у названных компаний есть тесные связи с Москвой. Так, в России у Knauf работают более 4 тысяч сотрудников, а владелец компании, немецкий бизнесмен Николас Кнауф, более 20 лет был почётным консулом России в Нюрнберге, критиковал антироссийские санкции и даже встречался с Владимиром Путиным.

Что касается WKB Systems, то её основным акционером назвали российского бизнесмена Виктора Бударина.

«Бударин использовал свою немецкую компанию в качестве поставщика для строительной отрасли в путинской России», — разочарованы авторы статьи.

Они полагают, что WKB Systems в течение нескольких лет поставляла целые установки для заводов по производству таких газобетонных блоков одной из российских компаний бизнесмена. При этом санкции Евросоюза против Бударина до сих пор не введены, что возмущает издание.

Немецкие политики уже успели осудить якобы участие компаний ФРГ в строительных работах в Мариуполе. По мнению председателя комитета Бундестага по иностранным делам Родериха Кизеветтера, налицо вопиющее нарушение политики Евросоюза.

«Это очень очевидно в случае с Knauf, потому что они фактически укрепляют российскую власть на этих территориях, в том числе в Мариуполе», — говорит Кизеветтер.

Примечательно, что ранее на Украине Knauf вносили в список «спонсоров войны» — за то, что компания отказалась закрыть предприятия в России после начала СВО.

«Хитростью обходят антироссийские санкции»

Журналисты Tagesschau утверждают, что представители Knauf не ответили на запросы редакции по поводу ситуации с обнаружением продукции фирмы в Мариуполе. В то же время в компании заявляют, что соблюдают все санкции Евросоюза против РФ и подчёркивают, что Knauf производит продукцию в России «исключительно для российского рынка».

В целом же немецкие бизнесмены не готовы отказываться от работы с Россией. Ранее даже министр экономики Германии Роберт Хабек был вынужден признать, что компании из ФРГ хитростью обходят антироссийские санкции. Многие компании успешно работают в тени.

При этом для европейцев даже доказать факт нарушений — большая проблема. В 2022 году фирму — производителя комбайнов Claas пытались обвинить в использовании лазейки в санкционных правилах для доставки в Россию компонентов для сборки зерноуборочной техники.

Не получилось: Claas успешно отбилась от обвинений.

В то же время в России выстроена и налажена система параллельного импорта, поэтому западные компании действительно могут не знать, что здесь используют продукцию их брендов.

Бизнес ждёт, когда дадут нормально работать

Сейчас политическая позиция властей Германии и интересы тамошних предпринимателей сильно расходятся, говорят опрошенные ИА Регнум эксперты. Причём чем дальше, тем сильнее.

Многие представители немецкого бизнеса ждут отмены санкционного режима, потому что он очень негативно сказывается на их работе, поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин.

«Еще в 2015 году, когда только-только начинался весь этот санкционный кордебалет, представители крупных немецких компаний говорили, что вся эта ситуация крайне вредна для интересов Германии», — отмечает эксперт.

Сегодня же большинство компаний ФРГ вынуждены минимизировать прямые деловые отношения с российскими партнерами, но ждут нормализации отношений, добавляет собеседник ИА Регнум.

По мнению Камкина, нельзя исключать, что продукция немецких фирм поступает в Россию через третьи страны или цепочку посредников.

Бизнес Германии не возражает против нормального сотрудничества с Россией, поскольку ограничения на поставку в нашу страну немецкого оборудования и товаров бьют по доходам компаний ФРГ, по их положению на рынке. Об этом говорит экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«Тем более в нынешних условиях, когда промышленность в Германии испытывает серьёзный стресс, теряя конкурентоспособность при высоких ценах на энергоносители», — считает экономист.

Безусловно, Берлин может ужесточить правила в отношении немецких производителей, ввести новые штрафы и начать более тщательно контролировать экспорт. Но у немецких политиков и контролирующих структур может просто не хватить ресурсов на это. А бизнес, разумеется, будет сопротивляться и искать новые лазейки для работы, уверен Дудчак.