Популярные сервисы объявлений пестрят предложениями купить электромотоциклы из Китая, стилизованные под спортивные байки. Они проходят по документам как мопеды, но разгоняются до бешеных скоростей. При этом продавцы убеждают, что водить подобный транспорт можно и без специальных прав.

Иван Шилов ИА Регнум

Электротранспорт — один из главных трендов последних лет. Мы уже привыкли ездить на электробусах и кататься на электросамокатах, нас не удивляют бесшумные электромобили и появляющиеся тут и там специальные зарядные станции.

Но, как и любая активно развивающаяся отрасль, электротранспорт требует регулирования, правил и рамок. Пока же законодательные инициативы за этим не поспевают.

Только этой весной в Госдуме заговорили о том, чтобы ввести правовые статусы для внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения владельцам такого транспорта.

Сейчас те же электровелосипеды и люди, ими управляющие, никак не контролируются, хотя транспорт может развивать скорость до 25 км/ч. При этом подобные средства передвижения выглядят безобидно на фоне электромотоциклов, которые завозят в Россию из Китая под видом мопедов с электрическим двигателем.

По внешнему виду они нисколько не похожи на скутеры — наоборот, стилизованы под спортивные байки известных марок: Yamaha, Ducati, BMW и другие. Скорость развивают до 140 км/ч, а управлять ими якобы можно и без прав категории А.

Авито

Опасны электромотоциклы или их продавцы?

Подобные электробайки легко можно найти на популярных агрегаторах объявлений и в соцсетях. Продавцы уверяют, что мотоциклы имеют мощность от 5 кВт, но по документам — 3 кВт, поэтому права категории А на управление ими не нужны. Достаточно иметь категорию Б или М, чтобы водить такой байк.

Более того, не требуется постановка на учет, не нужны номерные знаки, не грозят никакие налоги и штрафы. Да и содержать «железного коня» достаточно дёшево: заряжается от обычной розетки 220В, запаса батареи хватает до 120 км.

Авито

Однако управление подобным транспортом чётко регулируется правилами дорожного движения — заверения продавцов они не подтверждают.

Согласно ПДД, водительское удостоверение не требуется владельцу электротранспорта, мощность которого меньше или равна 250 Вт. Электромотоциклы мощностью от 250 Вт и до 4 кВт, которые развивают максимальную скорость до 50 км/ч, уже приравниваются к мопедам.

Чтобы управлять таким электротранспортом, действительно нужно удостоверение категории М. Однако ставить на учет в ГИБДД его не нужно.

Электробайк с мощностью от 4кВт до 11 кВт попадает в подкатегории «Легкие мотоциклы» и приравнивается к бензиновым мотоциклам с объёмом двигателя до 125 куб. см. Для его управления необходимы права категории А1 или А.

Электромотоциклы от 11кВт приравниваются к бензиновым байкам с объёмом двигателя более 125 куб. см и требуют наличия водительского удостоверения категории А.

Кроме того, за управление электромотоциклом мощностью более 250 Вт без прав с необходимой категорией предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Инспекторы ГИБДД имеют право конфисковать транспортное средство и отправить его на штрафстоянку.

Однако продавцы предлагают купить электромотоцикл и сесть за его руль любому, у кого есть автомобильные права, и уверяют, что проблем с ГИБДД не будет, потому что по документам, с поддельными данными, будет всё в порядке.

Впрочем, по мнению президента мотоклуба «Русский Рассвет МК» Сергея Иванова, подобные заверения в объявлениях — не более чем маркетинговый ход.

«Любой, кто будет управлять подобным транспортом без документов, должен понимать, что он будет нести ответственность за выезд на дорогу перед ГИБДД, — сообщил Иванов ИА Регнум. — Выпускать людей без прав на дороги общего пользования опасно, это категорически запрещено. Любая техника, которая может развить скорость 140 км/ч, достаточно серьёзная, вполне сопоставима с малокубатурными мотоциклами с объёмом двигателя до 300 куб. см».

Реплики на любой вкус

Но виновны продавцы таких электробайков не только в заманчивых предложениях покататься без прав, но и в том, что продают подделки. В названии объявления они ставят марку известного бренда, а в тексте прописывают: «Реплика».

На заводах в Китае, откуда привозят такой транспорт, создают электромотоциклы любого дизайна. Да и зачем выбирать типичный мопед, когда можно рассекать по дорогам на спортивном байке?

При этом на «Авито», где подобных объявлений очень много, продавать подделки запрещено.

«Электробайки, продаваемые официально, имеют свой бренд и не продаются под именем известных производителей. Платформа присваивает статус официального дилерства.

Получить такой значок можно только при предоставлении подтверждающих документов со стороны продавца: сертификата дилера, наличия юрлица у компании и наличия упоминания у производителя этой компании.

Также для производителей мы можем запросить ОТТС и сертификаты соответствия техники», — поясняет ИА Регнум руководитель категории «Аренда Авто» на «Авито» Илья Зарембо.

Несмотря на это, реплики на платформе найти нетрудно. Подобные профили и объявления отправляют на дополнительную проверку, если получают сигналы о нарушениях.

Как такой транспорт регулируется в Китае

В Китае электрический транспорт невероятно популярен, а для движения на мопедах на дорогах даже выделяют специальные полосы.

При этом и правила управления подобными средствами чётко прописаны, есть разделение на электрические велосипеды, электрические мотоциклы и электрические мопеды — для каждого из них есть свои требования.

По данным издания Hainanwel, управлять без прав можно только электровелосипедами, скорость которых не должна превышать 25 км/ч, а мощность аккумулятора — 48 Вт.

Водительские права на мотоцикл делятся на три типа: на управление мопедом (лицензия F), на вождение обычного двухколесного мотоцикла (лицензия E) и на вождение трехколесного мотоцикла (лицензия D). Права нужно получать в специальных автошколах, а транспорт — ставить на учет.

Мотосезон только начинается

В России электробайки — пока редкость, отмечает Сергей Иванов.

«Ребята покупают подобные мотоциклы, чтобы кататься по кроссовым трассам, по лесам, не выезжая на дороги. Кажется, молодёжь предпочитает всё-таки даже не мотоциклы, а электросамокаты и моноколеса», — рассказал Иванов.

Кроме того, с началом мотосезона, которое в России приходится на апрель–май, сотрудники ГИБДД активно работают с байкерами, проводят рейды, проверяют документы, учёт, наличие страховок и так далее. Поэтому бесправного водителя, который мчится на скорости 140 км/ч на мотоцикле без номерных знаков, заметят сразу.

Другой вопрос — сколько опасных и аварийных ситуаций он до этого может создать на дороге?