В конце марта актриса и общественный деятель Ольга Будина заявила в интервью интернет-изданию «Абзац», что куклы Барби — одна из причин падения общественной морали.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кукла Барби — шлюха, вот и всё. Как только из игрушек для девочек убрали ребёнка и подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но только не ребёнка, мы тут же подсунули другую модель поведения», — сказала Будина.

Если девочка, продолжила актриса, играет в пупсиков, в детей, которых нужно пеленать, кормить, катать в колясочке, то есть заботиться о маленькой кукле, это формирует в ней качества мамы.

«Все Барби сделаны по принципу безнравственной молодой девицы с пониженной социальной ответственностью», — уверена Будина.

Куклы её детства — пупсы, рассказала актриса, были сделаны в правильных пропорциях и копировали грудного ребенка. Кукла Барби же создавалась изначально с деструктивной целью.

«Невозможно разрушить государство, где крепкая семья. А в крепкой семье мама, женщина — всегда нравственный камертон. Она умеет быть хранительницей домашнего очага и не будет стремиться выйти замуж за безнравственного человека», — объяснила свою позицию Будина.

Мальвина вместо Барби

Схожее заявление ранее сделала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина: она сказала, что не считает правильным, что в российские детские сады закупаются иностранные игрушки или игрушки «с иностранным посылом».

Бутина критиковала и непосредственно куклу Барби: после выхода одноименной музыкальной комедии Греты Гервиг, получившей «Оскар» за лучшую песню, она заявила, что кукол нужно убирать с российского рынка.

«Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ. — Прим. ред.)», — сказала она в интервью парламентскому каналу «Дума ТВ».

По мнению Бутиной, необходимо вернуть советские игрушки, самой популярной среди них, по ее словам, была кукла Мальвина.

О концептуальной связи куклы Барби и ЛГБТК+ в Министерстве образования России заявляли неоднократно — еще в 2002 и 2016 годах. В предложении министерства говорилось, что Барби «оказывает вредное воздействие на психику девочек, побуждая их к потребительству и влечению к противоположному полу».

Новые времена — новые игрушки

Барбара Миллисент Робертс, которую все знают по уменьшительно-ласкательному имени Барби — кукла, которую топ-менеджеры американской компании Mattel Рут и Эллиот Хэндлеры придумали в конце 50-х годов.

Барби действительно стала новинкой и феноменом среди кукол для девочек — она была не ребёнком, младенцем, а молодой девушкой, подругой или образцом для подражания.

На 60-е годы пришелся пик расцвета концептуального искусства в живописи, перформансе и музыкальном театре, а потому и кукла, практически сразу достигшая небывалого коммерческого успеха, не могла существовать просто так, без истории.

Со временем у неё появился дом, муж, а главное — профессии. Постепенно Барби превращалась из анонимной красотки с конвенционально идеальной внешностью в женщину с профессией, ремеслом.

Среди Барби появились балерины и врачи, бизнесвумен, певицы, женщины-космонавты, спортсменки и политики. Кукла символизировала видимость женщин в профессии, предлагала девочкам смоделировать их «идеальное» будущее.

Со временем появились и Барби, напоминающие известных женщин — Мэрлин Монро, Грейс Келли, Вивьен Ли, Кейт Миддлтон, Одри Хепберн, Наталью Водянову и многих других, включая даже Барби в хиджабе, изображающую американскую фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад.

«Неподобающее поведение» и нереальные стандарты

За более чем полувековую историю к Барби накопилось много претензий. В некоторых странах, например в Иране (там кукла запрещена с 2012 года, когда США и их союзники ввели против страны беспрецедентные санкции, а Тегеран в ответ прекратил продажу нефти и газа западным государствам).

В других странах Ближнего Востока куклу тоже критикуют за «навязывание американского образа жизни», сексуализированный образ и «неподобающее поведение».

Парадоксально схожи и претензии к Барби со стороны феминизма: кукла показывает идеализированное женское тело, его нереалистичные стандарты. И консерваторы, и леволибералы в этом случае напоминают о прообразе Барби: Рут Хэндлер создавала ее, вдохновившись образом Лилли — героини популярных в 50-е годы немецких комиксов «для взрослых».

Нереалистичными, а точнее — неадаптированными, показались куклы Барби на заре своей популярности и в странах, где голубоглазая блондинка не самый распространенный типаж: в Японии, Бразилии, ЮАР. Там Mattel констатировала провалы продаж.

Скандальное кино как двигатель торговли

Интерес к кукле заметно угасал в последние годы, но фильм Гервиг — одна из двух самых громких мировых премьер 2023 года (вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана) — спас ситуацию.

Он вышел ярким, дискутивным и скандальным, главных героев — Барби и ее возлюбленного (в оригинальной истории, но не в фильме) Кена сыграли звезды мирового масштаба — Марго Робби и Райан Гослинг. Композиторы Эндрю Уайат и Марк Ронсон написали саундтрек, в котором оказалось сразу несколько неоспоримых хитов, и о картине говорили практически все.

Поначалу «Барби» Гервиг безоговорочно называли «феминистской комедией, критикующей капитализм», но при более близком рассмотрении оказалось, что история рассказывает совсем о другом: антагонисты из компании Mattel (тот случай, когда главное не выйти на самих себя), из жестокого и бессмысленного мира которых попыталась сбежать Барби, остались победителями, как и та самая капиталистическая «американская мечта», а борьба за права как женщин, так и мужчин была изображена гротескной, неловкой, по сути — ненужной.

В России фильм много критиковали за безнравственность и бессодержательность.

Кинокритик Денир Курбанджанов назвал его «розовой фантазией Гервиг» и «музыкальной попснёй с танцующими девками», популярность которой обеспечил «накачанный торс Гослинга». Появлялось много публикаций, что в России фильм не покажут или запретят, однако этого не случилось.

Критики консервативных взглядов на Западе, в частности политолог, писатель и юрист Бен Шапиро, обвинили фильм в «безумной, подлой ненависти к мужчинам и всем, что с ними хотя бы отдалённо связано».

Существует еще одна интерпретация главной идеи фильма. Заявленный как высказывание в пользу прав женщин, фильм в действительности жестоко высмеивает их.

Преувеличенно «женский» мир, в котором Барби существует изначально и в который почти возвращается после скитаний по нашей патриархальной реальности, выглядит очевидно несправедливым, пустым, карикатурным и нелепым.

В то же время «мир мужчин», который строит освободившийся от матриархального гнёта Кен, где женщины превращаются в американских домохозяек послевоенной эпохи бэби-бума, не вызывает отторжения.

Некоторые кинокритики и комментаторы нашли этому конспирологическое объяснение. Якобы фильм, прогремевший за год до президентских выборов в США, на самом деле смеётся над ценностями Демократической партии и играет на руку предвыборной кампании Дональда Трампа.

Критика не значит провал. Так или иначе, фильм реанимировал увядавшие продажи кукол Барби (в России, например, они выросли по разным оценкам на 11–24% по сравнению с 2022 годом).

Запретят ли Барби в России, пока неизвестно, обсуждение продолжается. В Госдуме на тему скандальных кукол высказывалась не только Мария Бутина, но и депутат Виталий Милонов, который назвал их «глупой смесью pin-up-девочек и [проституток]».