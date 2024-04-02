На Украине могут запретить TikTok, если аналогичный запрет появится в США. Это решение ударит как по украинским военным, так и по популярности властей.

Иван Шилов ИА Регнум

О возможном запрете соцсети в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал народный депутат, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

«У нас есть основание для санкций — если санкции введены в стране-партнёре, мы их вводим. Здесь всё очень непросто, но это может стать ещё одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и с Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг», — заявил Юрчишин.

Ранее палата представителей США приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok — иначе соцсеть заблокируют в США.

За законопроект проголосовали 352 члена палаты представителей. Теперь документ должен поддержать Сенат, а после — подписать президент США Джо Байден. Последний уже пообещал это сделать, если закон поддержат обе палаты Конгресса.

При этом в Белом доме заявили, что цель инициативы — не прекратить работу TikTok в целом, а сменить китайского собственника.

Примечательно, что, в отличие от Telegram, украинские власти и спецслужбы ранее не критиковали TikTok. Более того, даже хвалили соцсеть. В начале СВО ролики украинских военных в TikTok регулярно демонстрировали в едином телемарафоне.

«Украинские военные — главный тренд в TikTok. Вооружённые силы Украины не только обороняют города и силы от оккупантов, но и регулярно в соцсети делятся новостями с передовой, своим победным настроением и не дают паниковать украинцам, которых защищают», — сообщал 30 апреля 2022 года телеканал ICTV.

Сегодня многие бригады ВСУ и Нацгвардии имеют аккаунты в этой соцсети. Например, основанная бывшими «азовцами» (террористическая организация, её деятельность запрещена в РФ) 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

В то же время одним из оправданий для блокирования TikTok на Украине может стать «игра на руку врага» или «распространение пророссийских нарративов». С 2022 года в этой соцсети появлялись не только комплиментарные для власти и военного командования ролики, но и видео, в которых украинские военные жёстко критиковали и политиков, и отдельных военачальников.

К примеру, всплеск критических видео вызвала отставка главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место «генерала 200» — Александра Сырского.

Старший велел

Повышенное внимание к китайскому бизнесу на Украине проявляют давно. Еще в 2022 году, за девять дней до Нового года, на Украине вспыхнул скандал. Замглавы Госдепа США Кит Крач встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, после чего Крач в комментарии государственному агентству «Укринформ» сообщил, что украинские органы власти ждёт масштабная чистка — от китайского оборудования.

«Министерство иностранных дел [Украины] решило убрать всё оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений», — отмечал чиновник.

Он назвал и конкретные компании, оборудование которых планировали удалить из органов украинской власти.

«Средства от корпорации финансирования международного развития США могут помочь покрыть разницу в цене между демпингующими компаниями — Huawei, ZTE и другими. Эти компании готовы пожертвовать доходами, чтобы получить ваши данные», — заявлял Крач.

Также американский чиновник напомнил, что до этого украинские власти отказались работать с Huawei в проекте создания «умного города», предпочтя американскую корпорацию Cisco.

«Это мудрые решения», — указал заместитель госсекретаря США.

В итоге оправдываться пришлось украинскому МИД. Последний поблагодарил американцев за «усиление кибервозможностей» Украины и отметил, что вопрос замены оборудования уже обсуждался с США.

Декабрьский скандал был уже вторым за год. До этого в октябре Государственная служба специальной связи Украины вынуждена была удалить со своего сайта сообщение о подписании меморандума с китайской корпорацией Huawei. Тогда же министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Госспецсвязь «грубо нарушила законодательство Украины», а потом попыталась исправить ситуацию, чем окончательно опозорила себя в глазах как украинцев, так и китайцев.

«Мы с одними партнёрами работаем над укреплением кибербезопасности, а Госспецсвязь с другими подписывает меморандум», — негодовал Кулеба.

Примечательно, что корпорацию Cisco, оборудование которой собирались устанавливать на Украине, ранее уличили в том, что в её продуктах существовали критические уязвимости, делавшие использование этих продуктов небезопасным.

Когда санкт-петербургская компания DSEC попыталась обратить на это внимание самой Cisco, её игнорировали, а затем, в 2018 году, и вовсе внесли в американский санкционный список. То есть Cisco — это вовсе не «безопасная альтернатива» китайским производителям. И отказ от китайского оборудования нисколько не был выгоден Украине.

Ещё одна важная деталь: Крач, который посещал Украину в декабре 2020 года, прославился не только как борец с Huawei и ZTE, но и как враг TikTok.

Скандал с «Мотор Сичью» и недипломатичный Данилов

Казалось бы, случаи c Huawei и ZTE в 2020 году и вероятный запрет TikTok на Украине ничего не связывает. Но это не так.

Основная цель США — устранение опасных конкурентов для американских компаний. Неслучайно цель законопроекта о TikTok — принуждение китайского собственника продать соцсеть американцам.

При этом 16 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что владеющая соцсетью китайская компания ByteDance получила сигналы от властей КНР, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в Соединенных Штатах.

Есть у США и политическая цель — ограничить влияние Китая в мире.

Стоит вспомнить, как американцы сорвали сделку между Пекином и Киевом по продаже двигателестроительного предприятия «Мотор Сич».

В 2016 году китайцы хотели купить 56% акций «Мотор Сичи», но сделку не согласовал Антимонопольный комитет Украины. В 2019 году компании Skyrizon и Xinwei Group всё же приобрели более 50% украинского прозводителя, однако в августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сичи» после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.

Примечательно, что против продажи «Мотор Сичи» китайцам выступили США. В январе 2021 года американский минторг внёс Skyrizon в список «военных конечных пользователей» (Military End-User List) — физических и юридических лиц, которые напрямую или опосредованно участвуют в производстве иностранной военной техники.

В отношении таких компаний в Соединенных Штатах действуют дополнительные экспортные ограничения.

Американские власти заявили, что Skyrizon «может разрабатывать, производить или эксплуатировать военную технику, например, двигатели военных самолётов».

Закончилось всё иском Китая к Украине на 4,5 миллиарда долларов. США же никаких потерь не понесли. Напротив, добились своего: Китай не получил доступа к технологиям по производству двигателей.

При этом в своём неприятии Китая украинские политики подчас превосходят «старших партнёров» из США. Совсем недавняя история — крайне недипломатичное высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя.

Данилов настолько переусердствовал, что в итоге сам нарвался на отставку.

Звёздное небо над головой

TikTok и Telegram, запрета которых добиваются на Украине, не только служат делу пропаганды. С их помощью украинские военные собирают пожертвования.

К примеру, лидер запрещённой в РФ группировки С14 Евгений Карась. Сейчас он замкомандира 14-го полка. Telegram-канал Карася насчитывает более 232 тысяч подписчиков: там идёт сбор денег на нужды 14-го полка, а также 4-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины, батальона «Свобода», подразделения «Тимур» ГУР МОУ, 67-й бригады и др.

Кроме того, те же Telegram-каналы используются как средства обмена опытом. Служащий в ВСУ сержант армии США Александр Святов в своём канале регулярно публикует западные методички, их переводы на украинский язык, а также обучающие видео.

Вряд ли украинские военные откажутся от любимых соцсетей.

Тем более, у них есть неожиданный союзник в деле потребления запрещаемого контента — компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, а точнее — терминалы спутниковой связи Starlink, активно применяющиеся на передовой. Применяются они не только для связи.

«Вы ездите на машине, у вас есть Starlink, вы запускаете дрон — 7-10 километров от линии фронта. И, например, вы это делаете два раза в неделю. А в остальное время вы фоткаетесь, пьёте латте, смотрите Netflix. И так жить можно. И воевать так можно. И, кстати, это тоже важная работа и это тоже кто-то должен делать», — нахваливал в ноябре 2023 года свою службу в ВСУ Павел Ушивец, также известный как Григорий Кириленко или Mustang Wanted.

Уже в марте 2024 года агентство Bloomberg рассказало о чёрном рынке терминалов Starlink. По информации издания, доступ к высокоскоростному спутниковому интернету есть в находящейся под американскими санкциями Венесуэле, у де-факто воюющих с Западом хуситов в Йемене, а также у противостоящих правительству Судана военных.

Примечательно, что в случае с хуситами агентство отмечало: терминалы Starlink используются «чтобы избежать медленного, часто подвергающегося цензуре интернет-сервиса, который доступен в настоящее время».

Нет сомнений, что в случае блокировки на Украине TikTok будет доступен для украинских военных. По иронии судьбы, благодаря технологиям США — тех самых, в поддержку политики которых украинская власть допускает блокировку соцсети.

Одурачили в День дурака

В вопросе блокировки TikTok есть и моральный аспект.

На президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский победил не только благодаря кампании в СМИ, но и во многом благодаря соцсетям.

В начале августа 2019 года глава офиса президента и ближайший соратник Зеленского Андрей Богдан, говоря о своём «розыгрыше» с отставкой, дал журналистке одного из западных СМИ довольно неприятный для неё и её коллег комментарий

«Классические журналисты привыкли именно себя считать обществом. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — отметил он.

Заявление Богдана вызвало фурор в украинских СМИ. Ощущавшие себя «делателями королей» украинские журналисты осознали, что соцсети уничтожили их монополию на информацию.

«Прощайте, журналисты! Привет, TikTok», — озаглавила свою статью журналистка украинской службы ВВС (СМИ, выполняющее функцию иноагента) Светлана Дорош.

Впрочем, хоронить украинские медиа всё же было рано. Тем не менее удельный вес соцсетей как источника информации в украинском обществе продолжал расти. Пока не заговорили об их блокировке.

Что примечательно: заявления об этом прозвучали 1 апреля — не только в День дурака, но и на следующий день после того, как на Украине должны были состояться очередные выборы главы государства. Выборы, которые так и не состоялись.