Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил очередной решительный антироссийский шаг — в стране запретили трансляцию программ телеведущего Владимира Соловьёва.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Владимир Соловьёв

«ЗАО «Телерадиовещательная сеть Армении»… заблокировало трансляцию распространяемых в Общественном мультиплексе телеканалом «РТР-ПЛАНЕТА» программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», — говорится в официальном сообщении организации.

В программах Соловьёва регулярно критиковали антиармянскую и антироссийскую политику Пашиняна. И за эту критику армянские власти решили просто вырезать ведущего из местного эфира.

На первый взгляд подобные действия выглядят, мягко говоря, странно.

«У моего друга Владимира Соловьёва есть, конечно же, гражданская позиция. И по этому вопросу она не совпадает с позицией армянских властей — как и у меня не совпадает.

Этим баном они, собственно, показали свою слабость и убогость. Вместо того чтобы подискутировать с Соловьёвым, они его пытаются удалить. Но это очень глупо, поскольку армянское население всё равно будет искать способ его смотреть и слушать», — говорит ИА Регнум политолог и публицист, член Общественной палаты России Армен Гаспарян.

При этом нужно понимать, что логика Пашиняна основывается не столько на долгосрочном расчёте, сколько на особенностях личности армянского премьера. И на деструктивных целях, которых он пытается достичь.

«Пашинян заблокировал на армянском телевидении передачи «Вечер с Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Соловьёвым» исключительно из страха перед Владимиром Рудольфовичем.

Пашинян, несмотря на то что он уже 6 лет у власти, остаётся журналистом и очень боится информационной войны. Фигура же Владимира Соловьёва сегодня настолько велика, что каждое его слово о Пашиняне вызывает у последнего ужас и страх», — заявляет ИА Регнум армянский блогер, активист Мика Бадалян.

Конечно, дело не в том, что Владимир Рудольфович — страшный и ужасный. Просто он говорит людям то, что они хотят слышать от России — прямую критику Никола Пашиняна и его русофобской политики.

Причём статус Соловьева, энергетика его выступлений и хорошая репутация в Армении кратно усиливают эффект критики. Чего и боится Пашинян.

«Хоть он и рядится в тогу либерала, очевидным образом пытается блокировать любую негативную информацию. Помешать осознанию своими избирателями той катастрофы, к которой он привел и продолжает вести страну», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По мнению Мики Бадаляна, сейчас российским ЛОМам необходимо говорить максимально прямо и открыто, поскольку люди в Армении «хотят слышать откровенную правду».

«Но ещё больше они хотят действий. И я уверен, что эти действия совсем скоро все увидят», — отмечает Бадалян.

Причём говорить стоит не только с простыми людьми, но и с представителями армянской элиты. Никита Мендкович уверен, что действующая верхушка, в особенности правительство и парламентское большинство, диктуют разрушительный для Армении курс — и его последствия нужно разъяснять лидерам мнений самой Армении, неподконтрольным правительству и Пашиняну.

«В том числе организациям, связанным с карабахским сообществом, пострадавшим от предательства Пашиняном Карабаха», — говорит эксперт, добавляя, что это очень большая и серьёзная работа, но без подобного взаимодействия сложно будет нормализовать двусторонние отношения.

Сейчас, продолжает Мендкович, Армению последовательно превращают в «антиРоссию», но, двигаясь по этому пути, Армения скорее перестанет существовать как субъект. Ведь из-за ошибок Пашиняна речь может идти уже не только о потере Карабаха, а о потере самой государственности Армении.

«Постоянная конфронтация с Азербайджаном с опорой на европейских союзников, которым нужна лишь дестабилизация Кавказа, приведет к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений с Россией», — резюмирует глава Евразийского аналитического клуба.

Собственно, об этом и говорил Владимир Соловьев — и говорят другие. К сожалению для Пашиняна, этих людей он не может отменить на телевидении, не может запретить въезд в страну (как запретил главе RT Маргарите Симоньян и депутату Госдумы Константину Затулину, сделавшим для безопасности Армении в разы больше, чем Пашинян).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что «армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, сознательно ведёт дело к обрушению отношений с РФ».

Более того, глава российского МИД прямо сказал, что Пашинян реализует чужие интересы. Интересы тех, с кем он был связан до прихода к власти в Армении.

«Когда Никол Пашинян был в оппозиции и возглавлял созданное им движение, которое — все это знали — имело связи с фондом Сороса, лозунг у его движения был «Выход». Выход из ОДКБ и из Евразийского экономического союза», — напомнил Сергей Лавров.

После прихода к власти Пашинян пытался заверить Владимира Путина, что «и ОДКБ, и Евразийский экономический союз — это структуры, которые принципиальны для Армении, для развития её экономики, для недопущения ее изоляции на Южном Кавказе».

Однако сейчас Пашинян возвращается к прежним лозунгам.

«Армянские официальные лица — и в Совете безопасности Армении, и в парламенте — прямо говорят, что надо больше полагаться на Евросоюз, что ОДКБ якобы не выполняет своих обязательств перед республикой.

То есть, по сути дела, замыкается круг, и в армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Пашинян формировал своё движение «Выход», — резюмирует Сергей Лавров.

Главный вопрос: услышат ли жители Армении российских экспертов и дипломатов до того, как круг замкнётся окончательно?