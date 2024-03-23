Дождливое утро субботы. Возле центра переливания крови на Шаболовке — огромная очередь, сотни метров. Очередь движется достаточно быстро, но хвост её всё растёт — люди идут и идут.

ИА Регнум

Кто-то пришёл с пледом, у других в руках — термосы. Пахнет кофе. Рядом суетятся волонтёры — раздают печенье и горячий чай.

«Боюсь, в обморок упаду, — говорит молодая девушка соседке. — Даже из пальца когда кровь берут, еле держусь».

В разговор вступает мужчина лет тридцати пяти. У него другой повод для волнения: плотно позавтракал — возьмут ли кровь у него?

«Когда хочешь помочь — нужно идти и помогать, всё просто. Я вот не могу сидеть на месте, когда могу быть полезной другим людям», — рассказывает ИА Регнум волонтёр-медик Виктория Полунина.

Она много лет подряд регулярно сдаёт кровь. В последний раз — в феврале, поэтому сейчас нельзя. Девушка узнала, что требуются волонтёры — чем больше, тем лучше. Приехала в донорский центр на Шаболовке к открытию. Но уже тогда возле входа выстроилась солидная очередь.

Виктория опасается, что центр просто не готов принять столько людей — не позволит пропускная способность. Приехала дополнительная мобильная бригада, но всё равно принять всех будет сложно.

«Кровь нужна всегда. Вчерашняя ситуация еще раз показала, что каждый человек, если он здоров, может и должен идти и сдавать кровь. Не обязательно должна произойти трагедия», — говорит волонтёр.

День кошмара

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание ворвались люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар.

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В Следственном комитете России заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта силовики задержали террористов в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Появились кадры с допросами, один из мужчин признался, что ему пообещали 500 тысяч рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они искали работу и получили предложение заработать деньги за убийство людей.

В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.

«Запомним этот день навсегда»

С раннего утра субботы, 23 марта, люди в Москве и Подмосковье массово идут сдавать кровь.

«Сейчас это единственное, чем я могу помочь», — говорит Елена, стоя в очереди.

До кабинета забора крови ей осталось буквально семь метров. С трудом сдерживая слезы, она добавляет, что готова сдать всё, что может пригодиться: кровь, тромбоциты, плазму…

Её спутник, молодой мужчина, кровь сдаёт регулярно. На этот раз не раздумывал ни секунды — специально встал пораньше.

ИА Регнум

В центре переливания на Шаболовке множество людей, шумно. Кто-то регистрируется, другие уже выходят с талоном на обед. Заглядываем в кабинеты — яблоку негде упасть. Один выходит — двое заходят. Работа кипит.

«Увидели призывы сдать кровь — пришли. Можно сказать, так проявляем свою гражданскую позицию, хотим помочь», — говорит корреспонденту ИА Регнум пара, мужчина и женщина, стоя у одного из кабинетов.

Они в очереди уже четыре часа. Но даже не думали уходить. К тому же ждать осталось недолго — судя по скорости движения, не больше получаса.

На улице возле здания стоит шумная компания парней. Они оказываются студентами МГИМО и РАНХиГС. На разговор с ИА Регнум выталкивают Ярослава.

«Как только прочитали новости, с друзьями сразу поняли, что должны быть здесь. Иного выбора не было. Сейчас понимаем, что запомним этот день навсегда. Это не только день после страшной трагедии, но и день национального единения», — рассказывает будущий дипломат.

ИА Регнум

Его друзья добавляют, что ситуация еще раз показала: наши люди готовы буквально броситься на помощь другому в тяжелую минуту.

Люди со всей России

В центре крови Гаврилова, что в Царицыно, около полудня видим ту же картину, что на Шаболовке. Гигантская очередь, пледы на плечах, раскрытые зонты и наброшенные дождевики. Шаг за шагом люди вместе приближаются к заветным кабинетам.

В самом начале очереди стоит Екатерина. Простояла, говорит она, около трёх часов. Но ни капли не жалеет.

«О чём жалеть? Мы должны друг другу помогать», — успевает сказать она, уже переступая порог кабинета.

Пришли не только москвичи. В очереди люди из Краснодара, Твери, Санкт-Петербурга, Белгорода и Донбасса.

«Это долг человеческий, — говорит Людмила Ивановна, пенсионерка из Донецка. — Кто, если не мы?»

Большинство около центра — молодёжь.

Студенты Российского государственного университета правосудия ждут, когда подъедут их товарищи: «Хотим пойти вместе». Причём сюда приехала только часть группы, объясняют парни. Многие, кому было удобнее добираться, отправились на Шаболовку.

«Вчера узнали, быстро списались в чате. Договорились, что собираемся здесь. Почему решили приехать? Помочь хотим. А вообще, помогать нужно не только в тяжёлые времена, а вообще всегда. Тогда и жить станет легче и интереснее», — говорит один из парней.

В центрах крови ждут всех. Они будут работать в усиленном режиме столько, сколько потребуется.