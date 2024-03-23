Москва, 23 марта, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Допрос предполагаемого главаря напавших на «Крокус» показали на видео. Кадры опубликовала в Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Кадр из видео

«А вот главарь упырей», — подписала она ролик.

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В видео задержанного допрашивали о произошедших событиях. Мужчина не говорил по-русски, рядом с ним была переводчица.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Минздраве сообщили, что в московские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

В СК РФ заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Утром 23 марта силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросом одного из них, признавшегося, что ему обещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта.