В ночь на пятницу, 22 марта, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. При ударе использовались дроны, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Иван Шилов ИА Регнум

Официальные лица Украины назвали ночную атаку самым масштабным ударом по энергетике страны за два года конфликта.

Удары после разведки

Днём в пятницу в Минобороны России заявило, что на Украине разрушена работа предприятий по производству и ремонту военной техники, уничтожено вооружение, поставленное странами НАТО. Также нарушена переброска резервов ВСУ к переднему краю фронта.

«Поражены центры принятия решений ВСУ, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады воздушных и водных беспилотников, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников», — отметили в военном ведомстве, добавив, что это были удары возмездия — ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата населенных пунктов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что ВС РФ били по объектам в Запорожье, Харькове, Киеве, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком, Кременчуге, Сумах, Хмельницкой и Житомирской областях.

«Таким образом Россия предупредила украинское руководство, что все его террористические действия на территории России могут быть полностью локализованы тем, что мы разгромим болевые точки их инфраструктуры», — сказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Без света и воды

На Украине не стали скрывать, что энергосистема страны подверглась крупнейшей атаке за два года конфликта: поражены в том числе ТЭЦ, ГЭС и магистральные подстанции.

«Цель — не просто нанести ущерб, а снова попробовать, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистем страны», — заявил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

Утром и днём 22 марта сообщалось о массовых отключениях электричества, воды и интернета во многих регионах Украины. Аварийные отключения произошли в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Без электричества осталась часть шахт в Днепропетровской области и в подконтрольной ВСУ части ДНР. Украинские железные дороги заявили о перебоях в движении поездов.

По предварительным оценкам, целью ударов стали Днепрогэс, Ладыженская ГРЭС в Винницкой области, Змиевская ГРЭС, ТЭЦ-3 в Харьковской области, а также крупнейшая электростанция Западной Украины — Бурштынская ТЭС.

Удар по Днепрогэс в Запорожье официально подтвердили в «Укргидроэнерго». На распространяемых в Сети видео заметно, что горел левобережный машинный зал Днепрогэс-2 и открытое распределительное устройство (ОРУ) 154 кВ ГЭС-2.

Днепрогэс — одна из крупнейших в Европе гидроэлектростанций, важная часть единой энергетической системы Украины, распределявшая более 10% суточных потребностей государства и питавшая промышленность Запорожья.

В пятницу днём стало известно, что работа ГЭС официально остановлена на неопределённый срок.

Ущерб украинской армии

В Харькове поражен Завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), выпускающий и ремонтирующий танки и БМП для нужд ВСУ. Там же фиксировались удары по заводу «Электротяжмаш», специализирующемся на турбо− и гидрогенераторах, а также силовых машинах большой мощности.

Российские ракеты прилетели по аэродрому Канатово под Кропивницким (Кировоградом) и по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно оттуда вылетают самолёты тактической авиации ВВС Украины, здесь же ВСУ готовятся принять F-16.

Военный аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области также попал под ракетный удар ВС РФ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Житомирской области подполье сообщает о взрыве с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное. Это юго-восточная часть пригорода Житомира», — пояснил он.

По сообщениям Telegram-каналов, в Тернопольской области ударили по 777-му отдельному полку материального обеспечения в Бережанах, а в Черкассах — по 2320-му центру обеспечения автомобильной техникой и имуществом.

«Мы нанесли общий ущерб боевому потенциалу украинской армии, о чем буквально на днях говорил наш президент», — отметил Анатолий Матвийчук.

Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности граждан и территории нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.