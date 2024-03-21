Украинская армия с каждым днём всё острее ощущает нехватку боеприпасов и техники. На фоне того, как Конгресс США уже полгода блокирует вопрос военной помощи Киеву, ВСУ терпят неудачи на фронте, огрызаясь ударами по территории России. Ключевая проблема Киева — нехватка артиллерийских боеприпасов. Страны Европы так и не смогли обеспечить союзников достаточным количеством снарядов.

Иван Шилов ИА Регнум

В нынешней ситуации украинское руководство может рассчитывать только на свой оборонный комплекс, пишет издание The Washington Post. При этом, отмечают журналисты, объёмов производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно американской.

Украина сейчас делает ставку на ракетное «чудо-оружие» собственного производства. The Washington Post сообщает, что в феврале в стране началось производство новых ракет. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, они будут иметь дальность поражения в 640 километров.

На базе «Грома»

Никаких подробностей издание не приводит. В целом же украинская оборонка может выпускать подобные вооружения, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор телеграмм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Базой для новинки может послужить ракетный комплекс «Гром», разработку которого Киев начал ещё до начала боевых действий.

«Они вели разработку проекта «Гром», потом «Гром-2». Заявлялось, что дальность поражения у них должна быть в районе 500 километров, боевая часть — около 480 килограммов. Если сократить массу БЧ, соответственно, можно увеличить дальность поражения до 600 километров. Это возможно», — отметил эксперт.

Кадр из видео ОТРК «Гром-2»

Программа разработки и боевое применение тактического ракетного комплекса «Гром-2» фактически засекречено. При этом украинские источники сетуют, что ракеты так и не пошли в серию из-за недостаточного финансирования.

В то же время Министерство обороны России неоднократно сообщало об уничтожении силами ПВО ракет «Гром-2» над территорией Крыма.

Скорее всего, до начала военных действий украинская промышленность успела выпустить ограниченное количество ракет, после чего производство остановили из-за ударов по предприятиям украинского ВПК.

Однако часть производственных мощностей Киеву удалось перевести в подземные цеха. Там и могут делать новые ракеты.

«Комплекс разрабатывался совместно предприятиями из Харькова, Павлограда, киевским КБ «Луч», а главный разработчик — КБ «Южное» из Днепропетровска. По нашим данным, там есть большие подземные цеха, где можно наладить выпуск продукции», — говорит Алексей Васильев.

Ушли под землю

Украинское руководство обещает скорый запуск производства собственных вооружений всех типов, однако чиновники низшего звена — более сдержаны в прогнозах.

«Чтобы освоить такое производство, развернуть такие мощности, должны пройти десятилетия», — рассказал Washington Post глава предприятия «Украинская броня» Максим Поливяный.

Сейчас трудно адекватно оценить состояние украинского военно-промышленного комплекса. До начала СВО Украина пыталась продвигать свою продукцию на мировом рынке и составить конкуренцию российскому ВПК.

Киев предлагал на экспорт танки и бронетранспортёры, производимые в Харькове, противотанковые ракетные комплексы производства киевского КБ «Луч», стрелковое вооружение и боеприпасы.

Но в феврале 2022 года ситуация резко изменилась. В первые месяцы конфликта по крупнейшим предприятиям были нанесены массированные удары. Позже, по мере того как Киев пытался реанимировать производственные мощности, отдельные заводы снова становились мишенью.

В таких условиях продолжать выпуск большей части вооружений практически невозможно, уверен военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Чтобы выпустить танк, нужно напряжение десятка предприятий — от добычи руды и выплавки стали до производства орудия и двигателя. То же самое с артиллерийскими стволами, другими «традиционными вооружениями».

Поэтому теперь в плане разработки и поставок вооружений они прямо зависят от зарубежных поставок. Это они и сами признают», — сказал эксперт в беседе с ИА Регнум.

С начала СВО Минобороны Украины и оборонный концерн «Укроборонпром» практически не публикуют информации о производстве новых вооружений, опасаясь прилётов по предприятиям. Но из открытых данных можно сделать вывод, что оборонные производства перевели подальше от границы с Россией.

Фактически они перешли на подпольный, часто подземный, режим работы.

Основные направления сегодня — выпуск боеприпасов советского образца и сборка беспилотников разных типов. Сборочное производство обходится существенно дешевле, поскольку комплектующие для дронов есть на открытом рынке. При достаточной доработке на основе коммерческого дрона можно создать военный, что и делают на Украине.

Война по ближневосточному образцу

При создании подобных «тайных» предприятий Киев мог использовать опыт недавних конфликтов на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине и Йемене.

В обоих конфликтах одна из сторон существенно уступает противнику, наносящему ракетные и авиационные удары по военным объектам и предприятиям. Единственным выходом остаётся создание системы подземных цехов, сосредоточенных не на производстве, а на сборке вооружений из комплектующих, которые можно достать на гражданском рынке.

К примеру, йеменские повстанцы-хуситы многие годы находятся под жёсткими санкциями, в состоянии транспортной блокады. По ним бьют с воздуха. Однако они выпускают вооружения и держат в напряжении не только соседние страны, нанося удары ракетами и беспилотниками, но и оказывают влияние на мировую торговлю.

Примечательно, что именно йеменские повстанцы впервые опробовали атаки дронами на нефтеперегонные заводы.

«Предположу, что в Киеве осознали, что шансов в традиционной войне у них нет. Значит, можно попробовать себя в роли условного ХАМАС.

Раз воевать по-честному не можем, будем стараться давить. Неприцельные обстрелы приграничных территорий, попытки точечных ударов. Для этой цели как раз дроны и ракеты — основные вооружения. Если их в Йемене умудряются свинчивать, то и Украина, с ещё советским заделом, может наладить выпуск», — говорит Александр Михайловский.

Фактически украинская военная доктрина перестраивается под возможности промышленности. Если заводы не могут обеспечить выпуск достаточного количества снарядов, а западные партнёры не поставляют бронетехнику и авиацию, остаётся переориентироваться на стратегию войны по ближневосточному образцу.

Тем более производство ракет требует куда меньших затрат, чем создание авиационной техники или танков. Особенно если часть комплектующих удастся получить от Запада.

К аналогичному выводу ранее пришли власти Ирана. Военная промышленность страны оказалась неспособна производить большую часть вооружений и сосредоточилась на выпуске ракет. Теперь эту же стратегию стремится освоить Киев.

Однако, есть ряд «но».

Во-первых, возможности украинского ВПК, даже в варианте сборки вооружений из «чужих» комплектующих, серьёзно ограничены. Неслучайно украинские источники постоянно жалуются на нехватку дронов всех типов.

Во-вторых, украинским ракетам и дронам в таком случае нужно будет преодолеть российскую ПВО. А как это сделать, особенно на длинных дистанциях, вопрос для Киева открытый.

Поэтому Украина при всём желании вряд ли сможет повторить успехи йеменских хуситов.