В четверг, 21 марта, ЦИК официально огласил результаты выборов президента. Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На зарубежных участках Путина поддержали 72,1% избирателей.

Иван Шилов ИА Регнум е

В Армении результат победителя оказался ниже — 60%. В постсоветской республике, пока еще входящей в ОДКБ, было открыто пять участков. Три из них работали в российских военных частях: там с результатом 99% победил российский президент.

На участке в консульстве в Гюмри Владимир Путин получил 58,14% голосов, а в посольстве в Ереване он занял второе место с 32,87%. Первое — у Владислава Даванкова — 49,85%.

Разницу в результатах голосования в Ереване и Гюмри можно объяснить тем, что в столице Армении массово голосовали так называемые релоканты, многие из которых настроены оппозиционно к действующей российской власти, поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

«Они решили проголосовать за Даванкова, чтобы показать свое несогласие с нынешним курсом российских властей», — сказал эксперт.

Важно, что в Ереване голосовали как «армянские», так и «грузинские» релоканты — в Тбилиси избирательных участков не было. Большинство этих людей находится под информационным контролем западных СМИ и иноагентов.

К тому же в силу оторванности от Родины их поведение диктуется рядом сектантских правил. Даже в падении уровня своей жизни и достатка они винят не себя, сбежавших из страны, а российскую власть.

Но в целом среди проголосовавших за рубежом россиян таких несогласных — меньшинство.

Участники российских выборов президента за рубежом были представлены двумя классами эмиграции, сказал ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Первый — это российское или русское сообщество, сложившееся за рубежом в 90-х или в начале 2000-х годов. Люди уезжали от экономического кризиса, прижились там — но при этом как минимум часть из них сохранила эмоциональные связи с Родиной.

Перед началом СВО за рубежом проживали 10,8 миллиона человек с российским параллельным гражданством, отмечает Мендкович.

«В 2022 году к ним присоединился второй класс — те самые релоканты. И сейчас они составляют менее 10% от эмигрантской массы», — добавил эксперт.

К тому же значительная часть релокантов вообще решила игнорировать выборы. Именно поэтому в очередях, например, к немецким участкам было много сторонников действующего президента.

«Высокий процент поддержки нашего президента за рубежом мог быть достигнут преимущественно за счет мобилизации более патриотично настроенных представителей старой волны эмиграции.

У многих представителей этой волны СВО вызвала огромный патриотический отклик», — говорит Никита Мендкович.

Однако в Ереване сложилась иная картина: представителей «старой эмиграции» в Армении почти не было.

«Сообщества «старых эмиргрантов» там нет, потому что Армения для них не была страной с комфортными условиями. Скорее наоборот — оттуда ехали в Россию на протяжении девяностых и нулевых», — отмечает Мендкович.

Поэтому в основном диаспора в Ереване представлена релокантами, которые негативно настроены по отношению к Владимиру Путину, к спецоперации на Украине и к российской государственности как таковой.

«Было бы странно ждать от этих людей чего-то другого. Я проводил исследования: средний релокант — это человек с экстремистскими взглядами», — заявил Мендкович.

Свою лепту в радикализацию релокантов внесли также армянские государственные СМИ и провластные ресурсы. Те самые, которые используются премьер-министром Николом Пашиняном для разгона антироссийских настроений и создания информационного фона для вывода Армении из российских интеграционных структур.

В итоге релоканты оказались вынуждены доказывать свою оппозиционность действующей российской власти. А как еще это сделать, если не демонстративно проголосовать против президента? Они пошли и проголосовали.

Но даже это не помогло: Владимир Путин победил, набрав в Армении 60% голосов.