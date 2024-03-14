В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране.

Иван Шилов ИА Регнум

ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с просьбой прокомментировать, как и за счёт чего будут достигнуты обозначенные Путиным цели.

Параметры роста

Экономика страны сегодня показывает устойчивый рост. Россия находится в пятерке крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). А в обозримой перспективе может подняться еще выше — на четвёртую строчку.

«Паритет покупательной способности — очень важный показатель. Это объём, величина экономики, — сказал Владимир Путин. — Это значит, что в распоряжение государства через налоговую систему всех уровней поступают средства для решения стратегических задач».

Тем не менее, в будущем предстоит сделать национальную экономику еще более эффективной, современной и инновационной.

Насколько удастся реализовать амбициозные планы, озвученные главой государства?

Многое будет зависеть от темпов экономического роста, которые во второй половине шестилетнего горизонта планирования до 2030 года должны выйти на уровень 3% и выше. Об этом ИА Регнум рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

Он предполагает, что для подобного темпа роста нужно увеличивать инвестиции примерно на 4-5% в год. Это создаст доходную базу, которую можно будет тратить на обеспечение социальных и экономических потребностей за счет государственных расходов.

Также, отмечает Масленников, необходимо наращивать производительность труда.

«Надо выходить на золотое макроэкономическое сечение, где темпы роста от 3% и выше обеспечиваются темпами, как минимум, в 4-5% инвестиций», — заявил эксперт, добавив, что это позволит обеспечить выполнение социальных и оборонных расходов.

Оборонные расходы

Сегодня расходы на оборону составляют 6,8% ВВП, что не является критическим показателем. При этом, «оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной».

Однако речи о том, чтобы такие траты были бесконтрольными и с перекосом в сторону военной продукции, нет. Путин особо отметил необходимость проследить, чтобы на каждый вложенный в оборонку рубль Россия получила максимальную отдачу.

В сегодняшней геополитической ситуации, когда нам нужно рассчитывать на собственные силы и оборону, военные расходы могут быть даже увеличены, заявил в комментарии ИА Регнум доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Арефьев.

«Потом, когда ситуация нормализуется, конечно, 7% от ВВП — это много. Но не сейчас», — сказал Арефьев.

Обороноспособность государства, по его мнению, должна быть в приоритете, когда Запад проверяют Россию на прочность.

Производительность труда

В условиях нехватки рабочих рук у страны есть только один способ эффективного развития — повышение производительность труда. Для этого нужно увеличивать плотность роботизации производства и готовить для работы на новой технике соответствующих специалистов.

«Для этого у нас целые направления обозначены, в том числе инженерной подготовки, — отмечает президент страны. — Наверняка Вы обратили внимание: сейчас 30 современных инженерных школ по всей стране мы уже запустили. В этом году запускаем ещё 20 — будет 50. И ещё 50 планируем в ближайшие годы».

За последние 30 лет ситуация с производительностью труда в России сложилась не лучшим образом, поясняет в беседе с ИА Регнум экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

По его словам, по этому показателю мы отстаем от уровня Европейского союза примерно в два раза, а по капиталовооруженности труда — вчетверо.

«Нам никак не обойтись без смены, перемонтажа экономической модели. Нужно, чтобы новая модель позволила бы и нарастить инвестиции, и обновить основной капитал, и поднять его технологический уровень за счет производственных инноваций», — отмечает эксперт.

Большие проекты

В ближайшее время государству предстоит реализовать целый ряд глобальных проектов. В частности, построить до 2030 года новую трассу Джубга-Сочи, строительство которой может обойтись в 1,5 триллиона рублей. Эта дорога нужна местным жителям и приезжающим в регион туристам.

«Прежде всего — интересы людей, но и экономики. Развитие территорий на юге страны — это очень важно», — отметил президент.

А если расходы на инфраструктуру и будут пересмотрены, то лишь в сторону увеличения.

В вопросе развития инфраструктуры существует противоречие: в долгосрочном смысле созданное национальное богатство останется с нами надолго, но в краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с тем, что заняты на таких стройках во многом граждане других государств — «и, соответственно, финансовые потоки будут во многом уходить из страны», говорит Пётр Арефьев.

«Нужно сохранять социальную политику, чтобы не было социального взрыва, и поддерживать обороноспособность страны. Что касается инфраструктурных проектов, их можно, в принципе, отодвинуть», — считает экономист.

Справедливые налоги

Новым элементом исполнения российского бюджета должно стать более справедливое распределение налогового бремени. Для этого планируется ввести прогрессивную шкалу налогообложения для обеспеченных граждан и корпораций.

Налоговую систему нужно настроить так, чтобы она была более справедливой и способствовала решению, прежде всего, социальных задач, отмечает лидер страны.

«Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, предпринять ещё целый ряд шагов по этому направлению. Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально», — сообщил Путин.

При этом деньги на решение социальных задач «все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают».

Вопрос реформирования налоговой системы давно назрел, сказал в комментарии ИА Регнум финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

При этом отдельные элементы нового подхода к налогообложению уже ввели в 2021 году. Люди, получающие до пяти миллионов рублей в год, платят налог по ставке 13%. А те, кто зарабатывает больше, — по ставке 15%. Беляев напоминает: 15% взимаются не от 5 миллионов, а от суммы, превышающей этот уровень.

В то же время, отмечает эксперт, пока это единственное изменение, которое удалось реализовать в смысле воплощения в жизнь «налога на богатых».

«В плане регулирования налогообложения выгоднее будет повысить ставки для высокооплачиваемых слоев населения, чтобы избежать недополученных доходов и стимулировать экономику из более наполненного бюджета», — заявил Беляев.