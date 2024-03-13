Во вторник, 12 марта, войска и диверсанты киевского режима пытались прорвать российскую границу и атаковать Белгородскую и Курскую области.

Иван Шилов ИА Регнум

Если оценивать ситуацию с военной точки зрения, атаки провалились. Танки, бронемашины и множество украинских бойцов (в массе своей — из числа российских предателей) были уничтожены еще до пересечения госграницы.

В то же время у операции, кроме чисто военных целей, были и информационно-пропагандистские задачи. Киевский режим фактически работает в связке с западными спецслужбами, которые пытаются не допустить безусловной победы Владимира Путина на выборах президента страны.

Да, если смотреть на цифры, миссия кажется невыполнимой.

По данным ВЦИОМ, явка на выборах составит около 71%, а 82% избирателей, собирающихся голосовать, поддерживают Владимира Путина. Президент побеждает не просто по голосам пришедших, но и с учетом всех российских избирателей — за него намерены проголосовать 58% всего российского электората.

Для сравнения, Джо Байден в 2020 году победил с результатом всего 34% от американского электората, а Владимир Зеленский в триумфальном для себя 2019 году — лишь 45% от украинского.

В современных условиях выборы в России выглядят еще и как референдум по СВО, поэтому Запад ставит перед собой задачу не допустить победы Владимира Путина с результатом более 50% от общего числа электората, чтобы потом на основе математических изысков рассказывать, что меньше половины населения страны поддерживают политику Владимира Путина.

Нацелились на явку.

«По поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, администрация Дж. Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих 15–17 марта выборах президента РФ», — говорится в сообщении СБР.

И вполне можно допустить, что задача эта стоит не только перед НПО, но и перед всеми структурами, так или иначе подконтрольными западным элитам.

В идеале же западные партнеры рассчитывают использовать низкую явку как одно из оснований признания выборов нелегитимными.

Есть и еще один важный момент: Запад пытается избежать разговоров о том, что Москва не готова разговаривать с нелегитимным президентом. Ведь в ночь на 21 мая истекает срок полномочий президента Зеленского. Как же в такой ситуации можно позволить Путину оставаться легитимным?

Проще всего сорвать явку за рубежом — для этого на улицы выведут толпы украинских активистов, которые будут блокировать российские посольства и консульства (где расположены предвыборные участки).

Однако это хоть и даст красивую картинку, но вряд ли сильно повлияет на явку. Например, на выборах 2018 года за рубежом проголосовали около 475 тысяч человек — это менее 1 процента всех пришедших на выборы граждан России.

В самой России это попытаются сделать через кибератаки. По данным СВР, при участии ведущих американских IT-специалистов атаковать собираются систему дистанционного электронного голосования, что сделает невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей.

Даже частичный успех в этом, например, выведение системы из строя на несколько часов, приведет к сокращению явки (особенно за рубежом) и позволит российской несистемной оппозиции заявлять, что выборы, мол, сфальсифицированы.

Конечно, избиратели, которые живут в России, могут лично прийти и проголосовать на участке. Но, во-первых, часть уверенных в победе Путина и не понимающих важности высокой явки граждан поленится идти. Во-вторых, выборы попытаются саботировать и на участках — тут как раз на помощь западным властям приходит киевский режим.

Судя по всему, перед ним поставлена задача запугать россиян. Прежде всего живущих в прифронтовых областях.

Киевский режим действует в двух направлениях.

Во-первых, использует дроны и ракеты.

«Совершить что-нибудь типа Харьковского наступления или даже летнего контрнаступления Украина не может. А значит, остаются несколько инструментов. Среди них террористическая атака при помощи дронов по территории России, прежде всего прифронтовым регионам», — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.

Только в ночь с 12 на 13 марта российские зенитчики сбили над нашей территорией 58 украинских беспилотников.

Во-вторых, попытками наступать «на земле». По данным российских военкоров, перед боевиками поставлена задача пробиться хотя бы в одну деревню и сфотографироваться внутри любого российского избирательного участка.

В-третьих, при помощи попыток терактов.

«Пунктов голосования слишком много. Для их поражения нет достаточного количества ракет и беспилотников. Упор сделают на теракт.

Причем за пару дней до этого они скажут, что заминировали и будем взрывать избирательные участки, а накануне попытаются организовать акцию устрашения, которая должна продемонстрировать, что это не просто угрозы. Что у Киева, мол, есть соответствующие диверсионные группы, — объясняет ИА Регнум военный аналитик Андрей Клинцевич. — Собственно, западные посольства, фактически участвуя в этой истории, предупредили, что людям не стоит появляться в местах массового скопления».

И действительно: официальные заявления посольств США и Великобритании о том, что в ближайшие дни на территории России возможны теракты, можно расценивать именно как косвенное подтверждение их возможности.

В обществе понимают, что украинская разведка действует если уж не под контролем, то, по крайней мере, под присмотром Лондона и/или Вашингтона. В свою очередь, сами британцы и американцы заняли беспроигрышную позицию. Выступив с предупреждением, они как бы открещиваются от будущих обвинений в соучастии в организации терактов, однако при этом добиваются своей цели по срыву явки.

Конечно, Москва, в свою очередь, предпринимает контрмеры. Поэтому можно не сомневаться, что безопасность участков будет организована на высшем уровне. И, возможно, демонстративные попытки сорвать выборы приведут лишь к тому, что у большего количества граждан проснется давняя ментальная закладка — «русские не сдаются».

А значит, что в результате враждебных усилий Запада явка на выборах даже вырастет.