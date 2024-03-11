Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море.

Иван Шилов ИА Регнум

Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений в 2022–2023 годах, включая высадки диверсионных групп на территории Крыма и применение дронов различных моделей, были лишь «подготовкой к настоящему удару».

«Это все — подготовительные меры по серьёзной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения», — заявил глава ГУР.

Буданов* далеко не в первый раз говорит о возможном нападении на Крым. В конце февраля он уже призывал мирных жителей «не пользоваться Крымским мостом» в связи с планами ГУР расширить географию своих атак.

По оценке Буданова*, для организации обороны и контрнаступательной операции ВСУ «должны контролировать акваторию Черного моря и физически присутствовать на территории Крыма».

При этом украинская разведка молчит о плачевной для ВСУ ситуации в Донбассе и на других участках фронтах, акцентируя внимание именно на Крыме. Одна из причин — позиция иностранных партнёров Киева.

Ситуация вокруг Авдеевки и небольших сёл Донбасса вряд ли беспокоит Вашингтон с Брюсселем, а вот «яркие» атаки на Крым выглядят более убедительно и заодно показывают спонсорам, что деньги уходят по назначению, говорит ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский.

«Крым — это в первую очередь символ. Здесь всё началось, скоро вот будем отмечать десять лет воссоединения. Кость в горле для англосаксонских «партнёров», которые все моря считают своими», — отметил эксперт.

Диверсии не влияют на обстановку на фронте, зато создают «хорошую прессу» на Западе.

Война анонсов

Украинское военное и политическое руководство уже несколько раз анонсировало предстоящие операции. Так случилось и с пресловутым контрнаступлением летом 2023 года, ставшим для Киева громким провалом.

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Подход в духе князя Святослава, информировавшего врага о своих военных планах посланием «Иду на вы», вышел Киеву боком. Украинские СМИ тогда публиковали не только ожидаемые сроки операции, но и направления основных ударов, расклад сил и прочие подробности. В итоге наступление натолкнулось на подготовленные линии обороны и захлебнулось.

Сейчас может показаться, что в Киеве снова наступают на те же грабли. Однако между подходами командования ВСУ и украинской разведки есть существенные отличия.

«Не секрет, что ГУР как структура ориентирована на британцев. Много разных слухов, что морские дроны — это британская поделка, что в целом диверсии — это чисто британский почерк. Ну и нельзя не признать, что действуют они тоньше, чем ВСУ, не прут напролом», — говорит Александр Михайловский.

Украинская разведка никогда не скрывала, что район Крыма находится в центре ее внимания. Большинство операций ГУР пришлось именно на район полуострова, а также на акваторию Чёрного и Азовского морей.

Global look Press/Presidential Office of Ukraine

С точки зрения «западных партнёров» Киева черноморско-азовский район и Крым — цели, на которые не жалко потратить ресурсы.

Крым — это «непотопляемый авианосец» России, мощная военная база на море, где базируются не только флот, части ВВС и ПВО, а еще и средства обнаружения, радиолокаторы и комплексы радиоэлектронной борьбы. Поэтому российское присутствие в Крыму не позволяет НАТО считать Чёрное море своим — любая военная активность находится под постоянным наблюдением.

Кроме того, Крым и базирующийся на полуострове флот — важные логистические звенья цепочки поставок для российского контингента в Сирии. Попросту говоря, нарушить логистику в Чёрном море — значит не пустить Россию на Ближний Восток, в Африку и в целом на Юг.

Ракеты без предпосылок

На Западе, в сущности, и не скрывают своего интереса к Крыму. Недавняя утечка переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus — еще одно подтверждение, что в НАТО не отказываются от этой идеи даже после серии неудачных атак.

Важно, что скандальная история получила продолжение.

Опасаясь военного ответа от России, в Берлине наотрез отказались давать Taurus Украине. Но теперь в ситуацию включилось министерство обороны Великобритании, предложив компромиссный вариант: Германия делится ракетами Taurus с британскими ВВС, а Лондон передаёт ВСУ столько же ракет Storm Shadow.

По сообщению немецкого издания Spiegel, идея получила одобрение со стороны официального Берлина.

«Это был бы вариант. И мы уже делали это некоторое время назад с другими вооружениями», — приводит издание слова министра обороны ФРГ Анналены Бербок.

Таким образом Германия де-юре устраняется от прямого участия в конфликте, а ВСУ получают больше возможностей.

Куда могут ударить Украина и «партнёры»? По мнению Александра Михайловского, это тот же Крымский мост, базы флота, аэродромы и позиции ПВО.

«Арсеналы ВСУ существенно не выросли, чтобы удары стали более эффективными или массированными. С воздушными дронами наша ПВО справляется, атаки на Крымский мост отбиваются. Остаётся вопрос с безэкипажными катерами, но их стараются выявлять ещё на берегу и уничтожать», — говорит военный эксперт.

В целом, считает он, для более мощных атак Украины предпосылок нет, украинская сторона блефует.