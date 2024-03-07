Международный женский день — не только повод поздравить женщин, девушек и девочек с праздником. Это еще и день благодарности, поддержки и уважения женщин.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед 8 марта в России проходит целый ряд мероприятий, организованных волонтёрами и просто небезразличными людьми. Цель — показать истинный, иногда даже незаметный, героизм женщин.

«Волонтёры Победы» поздравят девушек-героев и семьи участников специальной военной операции, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

В школах волонтеры расскажут о женщинах, внесших неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной. В рамках урока памяти «У войны не женское лицо» и исторического квеста «Женские лица войны» волонтёры расскажут о судьбах женщин в период с 1941 по 1945 годы, об их работе в тылу и на фронте, а также о том, как праздновали 8 марта во время войны.

Урок памяти проведут в общем, едином формате. Его разрабатывают в Центральном штабе волонтеров — с участием историков, архивистов и других экспертов.

Волонтёры говорят, что главная их задача — сохранить нашу историю, память о героях.

Об историческом квесте «Женские лица войны» ИА Регнум рассказала волонтёр из Курска Светлана.

«Квест состоит из шести станций. На каждой станции рассказывается история конкретной женщины. В конце участники собирают целый альбом с фотографиями девушек — героев Великой Отечественной войны», — сообщила Светлана.

Разумеется, поздравят и ветеранов Великой Отечественной. В частности, Евгению Николаевну Нечаеву, жительницу Нижегородской области. В годы войны она была снайпером. Служила в 217-м стрелковом полку II Украинского фронта, в составе которого прошла весь путь до Победы.

Цветы, конфеты на фронт — обязательно!

Председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Эка Шенгелая рассказала ИА Регнум, как поздравляют с 8 марта женщин — членов семей бойцов спецоперации.

«Когда мужчина не может находиться рядом со своей мамой, женой, дочерью или сестрой, приходим на помощь мы. Передаем от его имени подарочки, открытки, цветы.

Если у ребят за «ленточкой» есть возможность снять видеопоздравление, они с радостью это делают, а мы уже передаем семье. Конечно, это всё в частном порядке», — сообщила волонтер, добавив, что часто получается устроить сюрприз.

Отдельно поздравляют девушек, находящихся на фронте. Им волонтёры пытаются организовать полноценный праздник.

«Волонтеры, которые находятся сейчас в Донецке, Луганске, Запорожской области, активно помогают в этом вопросе. Цветы, конфеты — обязательно! Поздравляем девчат всей страной, как говорится», — отметила Шенгелая.

«Вам, любимые»

8 марта по всей России пройдёт цикл мероприятий в рамках акции «Вам, Любимые», посвящённой Международному женскому дню.

Будет запущен флешмоб в поддержку женщин — под песню Дениса Майданова «Женщина и есть мир». В разных городах страны появятся граффити с цитатами и изображениями известных женщин — уроженок этих регионов.

Волонтеры региональных штабов #МЫВМЕСТЕ помогут организовать свидания-сюрпризы военнослужащим, возвращающимся домой с фронтов специальной военной операции, с их женами.

8 марта в соцсети «ВКонтакте» любой желающий сможет записать ролик: в течение восьми секунд предлагается произнести восемь комплиментов российским женщинам, тем самым поддержав челлендж «Только наши!»

Уроки «живой истории»

Организаторы общероссийского движения «Клубы исторической реконструкции России» проводят уроки «живой истории» в рамках всероссийской акции «Женщины-герои».

Реконструкторы по всей России готовят выставки — расскажут о героических поступках женщин на военной службе, а также поздравят жен и матерей участников СВО.

В Анапе подобный урок прошел 6 марта. Председатель краснодарского отделения ООД РОСРЕКОН Андрей Коробков рассказал ИА Регнум, что школьникам показали экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе поисковой работы клуба «Черномор». На урок пришли около 100 детей.