Армия США применяет истребители пятого поколения F-35 для ведения разведки российских позиций в зоне проведения СВО. С таким заявлением выступил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, самолёты применяются для выявления позиций систем противовоздушной обороны (ПВО) российских войск на Украине.

«Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации наземных ракетных объектов российских подразделений на Украине, и эта информация была передана странам НАТО», — сказал Нг Энг Хен. В Пентагоне поспешили опровергнуть слова министра, отметив, что армия США «не использует истребители F-35 на Украине».

Однако это никак не противоречит заявлению сингапурских военных. Американская авиация может присутствовать на существенном расстоянии от зоны боевых действий, в то же время оставаясь де-факто их участником. Можно предположить, что союзники американцев просто проговорились.

Министерство обороны Сингапура — компетентный источник, осведомлённый о программе разработки и производства истребителей F-35.

Ранее правительство страны решило укрепить свой оборонный потенциал, закупив у американской корпорации Lockheed Martin восемь дополнительных истребителей-невидимок F-35A — в дополнение к 12 F-35B, приобретенным еще в 2020 году.

Выступление министра обороны можно рассматривать как попытку лоббирования перевооружения армии на современную американскую военную технику. Кроме того, Сингапур — один из участников программы американских истребителей пятого поколения, не являющихся членами НАТО, — наравне с Израилем. Поэтому сингапурские военные могут получать информацию об эксплуатации самолёта непосредственно от США.

Используют Украину для разведки против России

Не секрет, что Украина стала фактически испытательным полигоном для различных вооружений производства стран НАТО. США не могли упустить шанс и не протестировать возможности своего самого современного самолёта, который к тому же активно идёт на экспорт.

В частности, американские военные могут испытывать стелс-технологии, использованные для производства истребителя, и их взаимодействие с радарами российских систем ПВО, отметил в комментарии для ИА Регнум отставной офицер и участник боевых действий.

Он попросил сохранить анонимность.

«Российские системы ПВО — это главная угроза для американских самолётов. Не только для ВВС США, а для их эксплуатантов во всём мире. Штаты пользуются случаем, чтобы оценить преимущества-недостатки своих вооружений, а заодно, если получится, показать «слабость» наших ПВО для потенциальных покупателей. Такая вот нечестная конкуренция», — отметил собеседник издания.

При этом компания Lockheed Martin ещё на стадии разработки позиционировала истребитель F-35 как «малозаметный» для радиолокационных станций вероятного противника.

Стелс-технологии были внедрены в конструкцию машины, а также использованы для создания особого покрытия, которое по замыслу должно сделать истребитель невидимым для радаров. На деле же самолётам далеко не всегда удаётся оставаться незаметными.

Что ищет он в краю далёком

Для российских военных встреча с американскими истребителями F-35 не станет чем-то принципиально новым. Самолёты этой модели ВВС США регулярно применяют в Израиле и Сирии.

Также Пентагон задействует истребители для патрулирования над Балтийским морем и вблизи границы между Россией и странами НАТО.

Накануне Специальной военной операции в Европу были переброшены 388-е и 419-е авиационные крылья 34-й истребительной эскадрильи ВВС США, имеющие на вооружении боеготовые истребители F-35.

«Мы столкнулись с тем, что обстановка динамично меняется и развертывание F-35 на восточном фланге НАТО усиливает наши оборонительные позиции и укрепляет оперативную совместимость внутри альянса», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джефф Харригян.

Авторы специализированного издания Air Force Times отметили, что использование F-35 в зоне действия российских систем ПВО может позволить лучше изучить возможности самолётов.

Позднее стало известно, что американские истребители были размещены на авиабазе Шпангдалем в Германии. При этом в командовании ВВС США подчеркнули, что самолёты вылетают с авиабаз «Амари» (Эстония), «Шауляй» (Литва) и «Фетешти» (Румыния), то есть действуют на «передовых позициях» НАТО.

Цель — провокация

Неизвестно, что именно имел в виду министр обороны Сингапура, говоря о «выявлении целей на Украине». В теории речь может идти о применении истребителей F-35 вблизи границы Украины с Польшей. Однако скорее всего Пентагон задействует истребители в акватории Чёрного моря.

«Вылеты с территории Румынии в сторону Крыма — это, наверное, самый вероятный сценарий. Для них полезна любая информация. Даже просто реакция наших ВВС и ПВО как таковая. Провоцируют как могут, изучают реакцию, может, ждут вылета наших истребителей на перехват», — говорит источник ИА Регнум.

При этом истребители могут выступать в качестве затравки, действуя в тандеме с самолётами радиоэлектронной разведки, бортами АВАКС и беспилотниками. Тем более что НАТО за последние годы сформировало авиационную группировку, действующую в западной части Чёрного моря практически ежедневно.

По состоянию на полдень 5 марта у берегов Румынии находилось сразу три самолёта ВВС США: борт разведки RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE-17, противолодочный самолёт Poseidon P-8 и самолёт-заправщик KC-135R с позывным HOBO21.

Схема использования F-35 может выглядеть так: истребитель вылетает с территории Румынии и берёт курс в сторону Крыма, тем самым провоцируя ответную реакцию российских войск на полуострове. При малейшей угрозе истребитель может сразу лечь на обратный курс, при необходимости дозаправившись в воздухе.

Также в роли провокатора ВВС США регулярно используют беспилотники MQ-9 Reaper, запускаемые с авиабаз на Крите и Сицилии. Однако истребители обладают рядом преимуществ по сравнению с дронами. Во-первых, F-35 может развивать существенно большую скорость. Во-вторых, на F-35 установлена мощная радиолокационная станция AN/APG-81, которая снабжает пилота информацией о наземных, надводных и воздушных целях.

Технические возможности радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) позволяют точно распознавать цели в высоком разрешении и на большом расстоянии, так что истребитель может оставаться вне зоны покрытия ПВО. Поэтому F-35 выступает не только как приманка, но и как самостоятельная разведывательная единица.

Впрочем, для российских операторов противовоздушной обороны присутствие американских истребителей не должно стать проблемой.

«То, что они провоцируют — это не новость, они использовали истребители с мощной РЛС ещё в годы Второй мировой войны на Тихом океане. И в холодную войну, и в последние годы. Есть протоколы реагирования на такие угрозы, которые позволяют их отваживать, при этом ничего не демаскируя. В целом, скорее американцы так рекламируют свою продукцию. Но подойти достаточно близко, чтобы получить существенные данные, они не рискнут. Истребитель — очень дорогой, потеря того не стоит», — резюмирует собеседник ИА Регнум.