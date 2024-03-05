Эстонская экономика все больше напоминает тонущий паром. Ее показатели непрерывно снижаются. В этой ситуации правительство Каи Каллас повышает налоги — причем значительная часть средств уходит на укрепление вооруженных сил. Эстонские власти не могут на данный момент предложить внятного пути выхода из углубляющегося кризиса, хотя он лежит на поверхности.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным департамента статистики, в прошлом году эстонская экономика упала на 3% и в текущих ценах составила менее 38 млрд евро. Падение экономических показателей продолжается уже шестой квартал подряд; последний раз рост наблюдался во втором квартале 2021 года. Если рассматривать весь период падения, то этот показатель составит уже 6%.

Такого масштабного экономического спада в Эстонии не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Ничего удивительного в этом нет. По словам главного экономиста местного филиала Swedbank Тыну Мертсина, «если посмотреть, какие сферы экономики больше всего повлияли на спад в прошлом году, то почти треть его пришлась на производство энергии, четверть — на обрабатывающую промышленность, четверть на транспорт и логистику».

Эстонская энергетика действительно находится сейчас в очень трудном положении.

Эстония, как и Литва с Латвией, в 2022-м отказалась от энергопоставок из России, а теперь выходит из надежного энергокольца БРЭЛЛ, соединявшего её с Россией и Белоруссией. Отказ от российских энергоносителей привёл к резкому росту в Эстонской Республике стоимости электричества и отопления, что по цепочке ударило по всей экономике.

Сланцевая диверсия

Одновременно эстонское правительство в угоду европейской «моде» приняло стратегию постепенного отказа от добычи сланцев, которыми богата Эстония.

Но особенно обидная для эстонцев история — эпопея с запуском новой электростанции, некогда презентованной в качестве «решения энергетических вопросов Эстонии».

В 2014 году в населённом пункте Аувере под Нарвой построили крупную электростанцию, работающую на сланце. Но пуско-наладочные работы затянулись — и её передали заказчику Eesti Energia, лишь в 2018-м. Ещё два года ушло на проверку надёжности объекта. Тем не менее станция, в которую государство вложило 600 млн евро, не работает нормально и по сей день. В августе прошлого года она в очередной раз вышла из строя — ремонтные работы продолжались до конца ноября. После того как станцию вновь запустили, она всего лишь через два дня вновь сломалась — новый ремонт продлился два месяца.

«Ненормально, когда работу электростанции не могут наладить за шесть-семь лет», — констатирует президент Союза инженеров Эстонии Арви Хамбург. Основная проблема заключается в постоянно ломающихся теплообменниках. По словам Хамбурга, французская компания Alstom (выигравшая в своё время тендер на создание энергетического объекта в Аувере) не имела знаний и опыта строительства и проектирования сланцевых электростанций.

Ещё в 2012 году эстонская пресса обнародовала конфиденциальные документы, в которых было указано, что гостендер провели в спешке и на сомнительной правовой основе. Однако было уже поздно — французы вели строительство, а за качество их работы теперь расплачивается вся Эстония. «Генподрядчик взял на себя обязательства, которые не смог выполнить», — отмечает исполнительный директор Enefit Power (эстонская компания, специализирующаяся на возобновляемой энергетике) Андрес Вайнола.

В 2014 году американская General Electric купила весь энергетический бизнес компании Alstom, в том числе и электростанцию в Аувере, которую попыталась довести до ума — но тоже не справилась. В целом французский генподрядчик заплатил Eesti Energia более € 130 млн штрафов за брак. Но теперь устранением ошибок на новой электростанции занимаются уже эстонские энергетики — и списать простои на нерадивых французов они больше не могут.

«Всё развалили»

Остается надеяться на постройку в Эстонии АЭС, разговоры о которой ведут уже много лет — но непонятно, когда именно она появится и появится ли вообще. Сейчас же оппозиционные эстонские политики обвиняют нынешнюю правящую коалицию во главе с премьером Каей Каллас (Партия реформ) в том, что она ввергла государственную энергетику в состояние полнейшего развала.

Линии электропередачи в стране постоянно рвутся, ремонтные бригады всюду не поспевают. В январе вышел из строя электрический кабель между Эстонией и Финляндией.

«Потребители рвут на себе волосы, поскольку это означает рост тарифов на электроэнергию. Наслаждаемся «преимуществами свободного рынка». И это притом что ещё десять лет назад Эстония не только обеспечивала себя всем необходимым объёмом электроэнергии, но и экспортировала её. Всё развалили», — гневно пишет парламентарий от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Он назвал циничной ложью слова председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма о том, что его предприятие не может ничего сделать с частыми отключениями электроэнергии. «Elektrilevi является дочерней компанией государственного предприятия Eesti Energia, чистая прибыль которого за прошлый год превысила полмиллиарда евро. И эти деньги при желании можно было бы инвестировать в надёжность электрической сети. Но правительство предпочитает тратить их на другие нужды», — подчеркивает Чаплыгин.

Сами же эстонские энергетики склонны валить вину на соседей-финнов.

По мнению исполнительного директора госкомпании Enefit Power Андреса Вайнолы, основной причиной ухудшения надежности электроснабжения и роста цен на электроэнергию в регионе, частью которого является Эстония, стали ошибочные решения Финляндии в области энергетики.

По словам Вайнолы, Финляндия слишком полагалась на свой третий ядерный реактор «Олкилуото-3», который начал работать весной 2023 года, но часто останавливался из-за всевозможных неисправностей. Финны в предвкушении начала эксплуатации данного объекта начали закрывать свои угольные станции — даже не дождавшись адекватной их замены. От этого меньше электроэнергии стала получать и Эстония.

EPA/ТАСС АЭС «Олкилуото»

И это не единственная проблема в энергетике, благодарить за которую эстонцы должны финнов.

В 2022 году правительство Эстонии по собственной халатности упустило проект, инфраструктуру для которого уже начали создавать в порту Палдиски — пришвартованную у берега установку для хранения и регазификации сжиженного природного газа. Таллин согласился уступить этот плавучий терминал финнам, и данный объект ошвартовался в итоге у берегов Финляндии.

Трудные времена

Мощный удар эстонская экономика получила не только по линии энергетики. В столь же бедственную ситуацию погружается транспортная отрасль. На протяжении двух последних лет Эстония, ранее исполнявшая роль «моста» между Россией и ЕС, ожесточенно рубила экономические связи с РФ.

Так, эстонская железнодорожная госкомпания Operail отказалась от сотрудничества с россиянами. В итоге выручка порта в Таллине снизилась за 2023 год на 4% и составила 117 млн евро. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации получилась в размере 49 млн евро, что на 12% меньше, чем годом ранее. А прибыль управляющей гаванью госкомпании Tallinna Sadam за 2023 год составила 15,9 млн евро, что на 38% меньше, чем в 2022-м.

На результаты прошлого года больше всего повлияло продолжающееся снижение объемов грузоперевозок, вызванное, как отметили в Tallinna Sadam, «как российско-украинской войной, так и общим экономическим спадом».

Впрочем, там ещё пытаются бодриться. Председатель правления порта Валдо Кальм говорит, что «времена настали трудные, один кризис сменился другим, но предприятие продолжает получать достойную прибыль».

Держаться на плаву главному эстонскому порту позволяет рост количества пассажиров.

За год оно увеличилось до 8 млн (+13%) человек. Причем рост наблюдался в основном на регулярных маршрутах, в то время как количество заходов в порты предприятия круизных судов сократилось на 45%. Очень многие эстонцы постоянно ездят в соседнюю Финляндию, где лучше возможности трудоустройства. Но больше всего речной транспорт страны зарабатывает за счет факта географического положения Эстонии — значительная часть ее территории располагается на островах.

Пассажиропоток на паромной переправе между материком и островами Сааремаа и Хийумаа, обслуживаемой дочерним предприятием Таллиннского порта, достиг рекордного значения, увеличившись за год на 5%. Но у других эстонских транспортников такая «подушка надежности» отсутствует.

Дна еще не достигли

Перед лицом углубляющегося экономического спада правительство Каи Каллас (Партия реформ) решило пополнить казну государства за счет роста налоговых поборов. «Налоговая политика нынешнего правительства… больнее всего бьёт по наименее социально защищенным гражданам. Налоги нужно собирать не с бедных, а с богатых», — возмущается депутат Чаплыгин.

По оценке департамента статистики, рост цен в стране в феврале 2024-го составил по сравнению с февралем минувшего года почти 4,5%. По показателям инфляции Эстония — один из лидеров Евросоюза, причем немалую роль в ценообразовании сыграло и повышение ставки налога с оборота. В результате объёмы продаж в розничной торговле за минувший год сократились на 7%, в свою очередь общий объем потребления снизился на 8%.

Представители госструктур успокаивают — надо, мол, еще немного потерпеть и все как-нибудь наладится. «Экономика упала ниже, чем в конце 2021 года. То есть ВВП за это время упал где-то на 5–6%. Мы прогнозируем, что постепенное восстановление экономики начнется уже в этом году», — внушает оптимизм экономист Банка Эстонии Каспар Оя.

Довольно пессимистично настроен главный экономист банка Bigbank Рауль Эаметс. Он указывает, что сейчас Эстония очень зависит от того, что творится в Финляндии, Швеции и Германии. «Внешняя торговля составляет 75–80% нашего ВВП, а Скандинавия и страны Северной Европы в целом во многом зависят от того, что происходит в ЕС. А европейская экономика в первую очередь движима Германией и немецкими показателями, которые не очень радостные на данный момент», — подчеркивает Эаметс.

Он прогнозирует, что дна рецессии Эстония еще не достигла, хотя и тоже выражает надежду, что «ближе к осени дела могут начать двигаться вверх». Однако подобного рода утешения выглядят очень туманно и расплывчато — поскольку не очень понятно, за счет чего именно экономическая ситуация в стране способна к осени улучшиться.

Премьер Каллас объясняет рост налогов не только стремлением поправить финансовые дела государства, но и необходимостью инвестировать в «безопасность». И большинство эстонских системных политиков согласны с повышением военных расходов. Ведь если не вооружаться, то ужасная Россия обязательно нападёт, позарившись на эстонские богатства.