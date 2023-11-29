В Эстонии еще с прошлого года шельмуют предприятия, желающие в той или иной форме продолжать сотрудничество с Россией. В стране ведётся «охота на ведьм», порою оборачивающаяся забавными казусами, когда бдительные патриоты видят «нарушения санкций» даже там, где их нет.

Иван Шилов ИА Регнум

По иронии судьбы, премьер-министр Кая Каллас, объявившая беспощадную войну любым бизнес-связям с Россией, сумела выйти сухой из воды, когда в этом грехе уличили её собственного супруга. Каллас не только избежала отставки, но и намерена выдвинуть теперь свою кандидатуру в генеральные секретари НАТО. Классическая ситуация из разряда «все равны, но некоторые всё же равнее».

Сенсация не удалась

Недавно в Эстонии случилась трагикомическая история.

Местные журналисты заметили в стране вагоны с логотипами попавших под санкции российских компаний. На железнодорожной станции портового города Палдиски встала колонна цистерн с русскими надписями «Растительное масло». Тут же красовались логотипы компаний «Российские железные дороги», «ВТБ-лизинг», транспортной «Грузовой компании» и «Солнечных продуктов».

«Состав не мог не вызвать интереса. Ведь российский банк ВТБ находится под блокирующими санкциями Евросоюза, санкции также введены против РЖД и бизнесмена Вадима Мошковича, совладельца холдинга «Русагро», которому принадлежит бренд «Солнечные продукты», — пишет эстонское издание «Деловые ведомости».

Оно оказалось не одиноко в своем любопытстве. Жители разных регионов Эстонии регулярно «стучат» куда надо относительно проносящихся по местной «железке» поездов с логотипами и надписями на русском языке, подозревая в них нарушителей санкций.

Коммерческий директор госкомпании Eesti Raudtee (управляющей эстонской железнодорожной инфраструктурой) Артур Райхманн объяснил изданию Postimees, что в накладных они видят только небольшое количество информации о перевозимом товаре и, как правило, коммерческие аспекты там опускаются. То есть эстонские железнодорожники не знают происхождения, владельца, цену перевозимого товара, а также того, кто и для чего намерен его использовать.

И запахло большой сенсацией, которую СМИ Эстонии намеревались эксплуатировать достаточно долго: посмотрите, какой у нас в государстве царит бардак и беззаконие, подсанкционный товар свободно провозится, и никого это не интересует! Однако в этом случае всё оказалось законно, и надежда эстонской прессы погреть руки на раздутом ею же скандале не оправдалась.

Тут нужно знать, что Эстония запретила своему государственному железнодорожному предприятию Operail работать с российскими и белорусскими грузами. В образовавшуюся дыру вклинилось латвийское госпредприятие LDz Cargo, которое в этом году начало активно перевозить грузы из эстонских портов в Россию.

Отвечая на вопросы латышских националистов о том, почему бы не проявить «принципиальность» и не последовать примеру эстонцев, латвийский министр транспорта Янис Витенбергс подчеркивал: «В Эстонии теперь частные перевозчики. И в Латвии есть другие игроки, есть такие и в Литве. Нет гарантий, что этим не займутся другие коммерсанты». И еще в январе в LDz Cargo сообщили, что в числе прочего в течение года намерены перевезти по эстонским железным дорогам 200 тысяч тонн растительного масла.

Конкретный состав, замеченный на станции Палдиски корреспондентом «Деловых вестей», транспортировала именно LDz Cargo. Пресс-секретарь этого предприятия Агнес Лиците рассказала, что состав перевозил из Палдиски доставленное туда морем пальмовое масло, конечным пунктом следования была узловая станция Трофимовский в Саратовской области.

«По наименованию предприятия, вагону или цистерне невозможно сделать объективные выводы о владельце, грузоотправителе или составе грузового вагона. И в этом случае надпись на цистерне устарела и не обновлялась с момента смены собственника», — пояснила Лиците.

Для того чтобы понять, кому принадлежит поезд в настоящий момент, эстонским журналистам пришлось обратиться к паспортам вагонов.

В случае с составом, заинтересовавшим «Деловые вести», владельцем оказалась ООО «Грузовая компания», крупный частный перевозчик, работающий на территории России и сопредельных стран. В санкционные списки ЕС компания не входит.

Латвийский перевозчик настаивает, что, несмотря на «подозрительные» логотипы на цистернах, отправитель груза не нарушает санкции. А эстонский адвокат Криста Шеверев подчеркивает, что единого санкционного запрета на железнодорожное сообщение с Россией в Евросоюзе нет.

«Список предателей»

История подобного рода оказалась не единственной.

В конце весны прошлого года страны ЕС договорились о введении эмбарго на российскую нефть. Одним из яростных лоббистов этого решения являлась Эстония. Однако в самой Эстонии, как выяснилось, есть множество компаний, желающих получать энергоресурсы из «страны-агрессора».

И летом 2022-го эстонский МИД опубликовал «список позора» из 28 местных компаний, которые ходатайствовали об исключениях для продолжения импорта нефтепродуктов из России — уже после введения санкций.

Публикации списка предшествовала чётко спланированная кампания в СМИ. Так, главный редактор крупного эстонского издания Postimees Прийт Хыбемяги опубликовал колонку, в которой передал слова, услышанные им от одного знакомого бизнесмена: «Таллинские нефтяные хранилища до краев заполнены топливом из России, которое привозит всего пара компаний».

Редактор Postimees заявляет прямо: «Из-за того, что некоторые компании импортируют топливо, Эстония стала активно финансировать российскую военную машину».

Хыбемяги фактически призвал к охоте на ведьм. По его словам, если бы Эстония не состояла в ЕС и НАТО, то российские ракеты уже падали бы на резиденцию правительства в Таллине — а те, кто хотят продолжить торговлю со «страной-агрессором», являются «национальными предателями».

«Пока у нас есть предприниматели, чьи интересы заключаются в получении прибыли от торговли российской нефтью, и они не известны общественности, это угроза безопасности», — призвал Прийт Хыбемяги.

В свою очередь, тогдашний министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что названия компаний, желающих пользоваться российской нефтью, и сфера их деятельности не могут рассматриваться в качестве коммерческой тайны. И после того, как «список предателей» был опубликован, попавшие в него юридические лица всполошились — они совсем не желали подобной огласки.

В той атмосфере, которая насаждается сейчас в Эстонии, открытое желание продолжать деловые контакты с Россией может стать поводом для крупных неприятностей. Фирмы из списка попытались купировать возможный ущерб и принялись оправдываться. Некоторые уверяли, что попали туда «по ошибке». Другие заявляли, что получают нефть по контрактам, заключенным до февраля 2022 года, которые вот-вот истекут.

Но по сути желание эстонских компаний иметь доступ к российским энергоресурсам было вполне обосновано — если учесть, что цены на топливо в стране резко поднялись.

Редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин (ныне депутат парламента) отметил в своем телеграм-канале, что ради участия в геополитической борьбе западного блока с Россией власти Эстонии готовы пренебречь повседневными интересами своих граждан.

«Политики и СМИ старательно ищут в стране присутствие враждебных энергоносителей, те, кто торгуют ими, подвергаются обструкции. Цены зашкаливают, однако нас призывают терпеть», — писал Чаплыгин.

Камень в гондоле

Можно напомнить, что минувшим летом эстонская пресса донесла до общественности сведения о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас («Партия реформ») Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года.

Эта фирма возила грузы для предприятия Metaprint, производившего в России стальную аэрозольную упаковку. В общей сложности, как высчитали «доброжелатели» премьер-министра Каллас, компания Stark Logistic получила в 2022–2023 годах на российском направлении около 1,5 млн евро дохода.

Когда эти сведения стали достоянием общественности, Арво Халлик продал свои акции Stark Logistics, вышел из совета фирмы и расторгнул с ней свой трудовой договор. Однако эстонская общественность сочла это совершенно недостаточным — все помнили, как Каллас громогласно требовала от эстонских бизнесменов прекратить любые деловые связи с Россией. От оскандалившегося премьера начали требовать ухода в отставку.

Однако премьер твердо дала понять, что поддаваться давлению не собирается. В ноябре состоялся съезд возглавляемой Каллас «Партии реформ», в ходе которого по традиции решался вопрос о главе организации. Каллас переизбрали 636 голосами из 931. После этого ведущие эстонские газеты отметили, что ее индивидуальная проблема превратилась в проблему всей партии.

Так, издание Eesti Päevaleht отмечает, что «на съезде «реформистов» не стали публично обсуждать связанный с РФ бизнес супруга премьер-министра». По оценке издания, это означает, что партия в данном случае молчаливо одобрила подобные действия.

По мнению же газеты Postimees, «Партию реформ» можно сравнить с воздушным шаром, а Каю Каллас — с тяжёлым грузом, который тянет его к земле. «Никто не в силах заставить Каю Каллас поменьше высказываться. Однако каждый новый перл становится ещё одним камнем в гондоле воздушного шара», — констатирует издание.

А в середине ноября Каллас, находясь на военном форуме в Вашингтоне, заявила, что не прочь стать следующим генеральным секретарем НАТО. Хотя, откровенно говоря, её шансы минимальны.

Директор располагающейся в Таллине организации НАТО «Международный центр оборонных исследований» Индрек Канник откровенно говорит эстонской прессе, что у крупнейших стран альянса — США, Великобритании, Франции, Германии — уже есть негласная договоренность об избрании уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Каллас же не подходит именно из-за своей «ястребиной» позиции по отношению к России, и крупные державы НАТО к такому повороту не готовы. «Это было бы слишком проблематичным, слишком рискованным шагом в отношениях с Россией», — говорит Индрек Канник.

Также Канник — вот неожиданная искренность для обладателя такого поста! — отмечает, что США не осмеливаются слишком сильно поддерживать Украину, поскольку боятся эскалации боевых действий и реакции России.