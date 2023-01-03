Власти Эстонии, оказавшись в условиях сурового энергетического кризиса, усугубившегося отказом от российских энергоносителей, совершили «ход конем» — заявили о намерении развивать «зеленую энергетику». Но такой вариант выхода из кризиса вызвал скептицизм и насмешки. Скептики напомнили, что государство уже фактически зашло на второй круг — «зеленую энергетику» уже пытались развивать в предыдущие годы, и это завело государство в тупик.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Для Эстонии настоящим благословением стало наличие на ее территории горючих сланцев. Советский Союз оставил республике в наследство сланцевую промышленность, составлявшую 4–5% от ее ВВП и служившую важнейшим элементом ее энергетики. Но весной 2019 года эстонские сланцевые электростанции были вынуждены резко сократить объемы выработки энергии — из-за подорожания международных квот на выбросы углекислого газа. Так, если в 2018 году крупные электростанции произвели 8,7 тераватт-часа электроэнергии, то в первом полугодии 2019 года выработка составила всего 2,8 тераватт-часа. Впрочем, эстонские власти смотрели на это совершенно спокойно — они решили отказаться от «устаревшей и грязной» сланцевой энергетики и взяли курс на развитие модной «зеленой энергетики».

Ситуацию с эстонской сланцевой энергетикой охарактеризовал латвийский журналист Юрий Алексеев. «Им Господь дал нечто похожее на уголь — горючие сланцы. СССР построил в Эстонии несколько соответствующих теплоэлектростанций, которые эстонцы успешно эксплуатировали до сих пор, сжигая там свои сланцы и взирая на соседей с превосходством. Им тепла-электричества хватало. Но в последние годы еврочиновники вдруг заметили, что сжигание сланцев жутко вредит экологии. Ну и Грета Тунберг тоже недалеко от Эстонии — в Швеции — нюхом почуяла дым от горючих эстонских сланцев. Короче, эстонцам поставили условие: надо кончать с вашими сланцами. Время пришло. Эстонцы озаботились: а чем же мы теперь будем греться и освещаться? А чем хотите, ответил Евросоюз, не наши проблемы», — пишет Алексеев.

Каупо Киккас Добыча сланца

Еще недавно назад в госконцерне Eesti Energia уверяли, что к 2030 году Эстония полностью откажется от сланцевой энергетики и перейдет на передовые, прогрессивные и безупречные с экологической точки зрения европейские способы производства электроэнергии. Поэтому государство начало потихоньку закрывать сланцевые электростанции и увольнять их работников. «Морские ветропарки стали намного более конкурентоспособными с точки зрения технологии. В Эстонии хорошие возможности для их строительства. С точки зрения реализации стратегии — из чего мы будем производить электричество через пять лет — произошли резкие изменения. Скажем сегодня громко, что к 2045-му Eesti Energia станет нейтральной по углероду», — рассказывал два года назад руководитель энергетического монополиста Эстонии Хандо Суттер.

Однако во второй половине этого года Эстония столкнулась с последствиями начавшегося в ЕС энергетического кризиса — цены на электроэнергию поползли резко вверх. А выстроенные в стране ветровые электростанции оказались неспособны к тому, чтобы в условиях кризиса обеспечить стране надежное энергоснабжение. Из-за этого властям пришлось распорядиться вновь пустить в эксплуатацию уже законсервированные сланцевые электростанции. Более того — объявили, что поскольку ресурсы имеющихся в Эстонии сланцевых шахт в ближайшее десятилетие будут исчерпаны, планируется запуск трех новых: «Эстония-2», «Оанду» и «Уус-Кивиыли». Из-за повышения спроса на сланцевую электроэнергию запасы сланцев госкомпании Eesti Energia менее чем за год сократились с 4 до 2 млн тонн. Чтобы их восполнить, предприятие приступило к найму новых работников. Всего в 2022-м в Эстонии добыли 13 млн тонн сланца — рекордный показатель за несколько лет.

В связи с этим эстонский экономист Ханон Барабанер констатировал, что те страны, которые поспешили перейти на «зеленую энергетику», вынуждены просить электричество у тех стран, которые этого не сделали. «Потому что ветряки всегда требуют дублера или создания огромного массива энергоаккумуляторов. Специалисты прекрасно знают, что, если та же Эстония хочет сохранить хоть некое подобие самостоятельности (не только экономической, но и политической), она не может отказаться от сланца. Объясню, как говорится, на пальцах. Когда у нас работает сланцевая промышленность, вся энергетическая составляющая любого произведенного нами продукта остается в Эстонии. За какой-то товар мы получили 100 евро — из них, предположим, 15 евро составляют энергозатраты. Если у нас работают свои станции, то это наши 15 евро. А если мы получаем электроэнергию от какого-то дяди, то ему и отдаем деньги. Нельзя в пожарном порядке менять энергетическую основу страны. Это требует серьезных усилий. Или же мы должны отказаться от энергетической самостоятельности. Это вопрос развития государства, а не соответствия какой-то европейской директиве, которую не выполняет в полной мере даже ведущая страна ЕС», — предупреждал Барабанер.

Idan4889 Энергетическая зависимость Эстонии, 1990—2019

В прошлом году энергетический кризис в республике усугубился — из-за того, что Эстония одной из первых в ЕС отказалась от российского газа. При этом все последние месяцы эстонская пресса подбадривала жителей страны — не беспокойтесь, даже после отказа от дешёвых российских энергоносителей мы без голубого топлива не останемся. Эстония и Финляндия договорились о совместном приобретении и использовании плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ). При этом изначально речь шла о том, что данный объект ошвартуется именно у эстонских берегов. В порту Палдиски начали ударными темпами строить обслуживающую инфраструктуру и трубопровод для терминала. «В сегодняшней ситуации наши клиенты могут быть спокойны… Мы работаем над объемами на осень и зиму, а также — как и весь газовый рынок и клиенты — ждем завершения строительства терминала СПГ в Палдиски», — говорил минувшим летом председатель правления эстонского госпредприятия газоснабжения Eesti Gaas Маргус Каасик.

Пока проходило оборудование причала для терминала в Палдиски, в Эстонии сменилось правительство. Строительство подходило к концу, когда новый эстонский министр экономики Рийна Сиккут после встречи с финским коллегой Микой Линтиля вдруг объявила, что СПГ-терминал ошвартуется не в эстонском Палдиски, а в финском порту Инкоо. Главы эстонских компаний Alexela и Infortar, строивших по заказу государства причал для СПГ-терминала, выразили глубочайшее разочарование. Там говорят, что занимались этой работой в уверенности, что терминал будет стоять именно у эстонского, а не у финского берега. Многие эстонские политики и представители общественности выразили недоумение — они указали, что раз уж терминал будет стоять у финского берега, то финны станут использовать его в первую очередь для своих нужд, снабжая Эстонию по остаточному принципу.

Hannu Северный порт. Палдиски. Эстония

По словам председателя финансовой комиссии эстонского парламента Айвара Кокка, в результате решения министра Сиккут цены на газ для местных потребителей возрастут в несколько раз. По мнению Кока, Сиккут совсем не боролась за то, чтобы СПГ-терминал пришел в Эстонию. «Терминала этой зимой в Палдиски не будет, и нам придется рассчитывать на «излишки» других стран, которые наверняка во много раз дороже того, что мы в противном случае получили бы. Существует риск, что Эстония не получит ни одного кубометра газа от своих соседей. Это решение особенно болезненно ещё и потому, что эстонский частный сектор уже несколько месяцев работает над тем, чтобы причал и соединения трубопровода были завершены в Эстонии раньше, чем в Финляндии. Им удалось выполнить своё обещание, но плавучий терминал всё равно направляется в Финляндию. Опасность, о которой я предупреждал с весны, случилась: энергетическая безопасность Эстонии зависит теперь не от нас самих, а только от наших соседей», — отметил Кокк.

Однако беда, как говорится, не приходит одна. И вестником новой эстонской беды стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая страну с визитом минувшей осенью. Вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас гостья приехала в город Нарву — центр уезда Ида-Вирумаа у границы с Россией. Ныне эта территория имеет для Эстонии особенно важное значение — именно здесь находятся залежи горючих сланцев и идёт их разработка. В ходе совместной пресс-конференции фон дер Ляйен и Каллас сообщили обескураженным нарвитянам о программе «Справедливого перехода», призванной облегчить Эстонии отказ от «устаревшей» сланцевой энергетики в пользу современной «зелёной» энергетики. «Я рада сообщить, что сегодня мы запускаем «Фонд справедливого перехода»: Европейский союз инвестирует 354 млн евро в Ида-Вирумаа», — заявила фон дер Ляйен. По её словам, из выделенных Еврокомиссией 354 млн евро 153 млн планируется направить на развитие местного промышленного сектора, чтобы помочь заново трудоустроить людей, ныне работающих на сланцевых месторождениях. «Зеленый переход» планируется осуществить в течение ближайших пяти лет.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

И вновь решение их властей обескуражило эстонцев. Ведь они рассматривали наличие в своей стране горючих сланцев как огромную удачу, как своеобразную «страховку», гарантирующую будущее Эстонии даже в случае полного отказа от всех внешних источников энергии. Но, лишая себя собственных же энергоносителей, Эстония ставит себя перед лицом очень большого риска. Некоторые заподозрили, что отказ от сланцевой энергетики осуществляется исключительно для того, чтобы угодить Брюсселю, даже в нынешних нелёгких для ЕС условиях продолжающему проталкивать пресловутую «зелёную» повестку. Недаром люди, знающие Каю Каллас, говорят, что она спит и видит — покинуть когда-нибудь унылый провинциальный Таллин и продолжить карьеру в структурах Еврокомиссии. Как её отец Сийм Каллас, который в течение многих лет был вице-президентом Еврокомиссии, ведал там вопросами транспорта и ворочал миллиардными суммами…

В декабре 2022 года в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии составила в среднем 26,34 цента за киловатт·час. По сравнению с ноябрем электричество на бирже подорожало на 20%, а по сравнению с тем же месяцем 2021 года цена электричества на бирже выросла на 8%. К тому же к указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота. Как же эстонские власти намерены бороться с высокими ценами и надежно обеспечить страну энергией? Под занавес 2022 года коалиционная Партия реформ, в рядах которой состоит премьер Каллас, обнародовала свой план — предлагается развивать «зеленую энергетику»! По оценке Партии реформ, «быстрое строительство парков ветрогенераторов позволит обеспечить Эстонию достаточным количеством электричества по более низким ценам, а также создаст возможности для экспорта энергии».

Каллас и ее партия намерены придать проектам производства энергии из возобновляемых источников статус «объектов преобладающего общественного интереса» — что ускорит бюрократические процедуры, связанные с их реализацией. Партия реформ обещает провести «зеленую» реформу для сокращения выбросов парниковых газов в каждой сфере жизни. Для этого предлагается принять особый «Климатический» закон и создать пост специального министра по «зеленой» реформе. Единственное, что может обнадежить эстонцев в этой программе, — в ней содержится обещание изучить возможности и перспективы внедрения в стране атомной энергетики. Но дело это не быстрое, особенно если учитывать опыт соседней Финляндии, которая строит свою АЭС «Олкилуото-3» уже двадцать лет — и никак не может окончательно ввести ее в эксплуатацию.

Надоедливые рассуждения о «зеленой энергетике» вызвали раздражение многих эстонцев. Еще свежи воспоминания о том, как эта самая «зеленая энергетика» не помогла стране в 2021 году — и вот ее навязывают вновь. «В Партии реформ всё-таки собрались исключительные идиоты. Они намерены решать энергетический кризис с помощью ветряных электростанций. Как будто реально обеспечить с их помощью электроэнергией всю страну. Опасные идеалисты или бессовестные лоббисты чьих-то очень конкретных денежных интересов», — отмечает бывший редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин, кандидат в депутаты парламента Эстонии от оппозиционной Центристской партии.

Впрочем, по его словам, в этом вопросе Эстония, не будучи самостоятельной, во многом вынуждена следовать курсом, который прокладывают в Брюсселе. Так, в декабре 2022-го в ЕС решили изменить систему выплат за СО₂ — таким образом, что это повлечёт за собой рост цен для всех потребителей, которые пользуются ископаемым топливом. «В числе прочего станет дороже и электричество, которое в Эстонии в основном производится из горючего сланца или газа. В общем, подорожает всё — от перевозок до производства. Альтернативных источников энергии, способных заменить ископаемое топливо, в Европе не хватает, и эта ситуация сохранится ещё многие годы. То есть очередная брюссельская «реформа» никак не поспособствует «зелёному» переходу. Просто потому, что мы не готовы отказаться от угля, нефти, газа и сланца. «Зелёные» фантазии брюссельских бюрократов всё дороже обходятся жителям Европы. К сожалению, опыт двухлетней давности, когда попытки «зелёного перехода» привели к дефициту энергии и росту цен, ничему не научил Европарламент и Еврокомиссию. И сейчас, когда энергии особенно не хватает, мы вновь наступает на старые грабли», — заключает Чаплыгин.