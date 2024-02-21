Количество потерь ВСУ, тщательно скрываемое, но всех очень сильно интересующее, по-прежнему интересная тема для исследователей. Особенно на фоне недавнего предложения главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутат предложил раскрыть эту информацию, чтобы враги утерлись, а украинские мужчины перестали бояться мобилизации. «Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше», — заявил Арахамия. А раз в обществе существует непонимание ситуации по поводу такого важного момента, это может пугать новых мобилизованных.

Однако гораздо полезнее было измерить уровень этого испуга, обнародовав данные о количестве дезертиров в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. Ведь это поможет узнать, сколько народу уже испугалось и как это обстоятельство влияет на боеспособность украинской армии — со всеми вытекающими.

Ведь, к примеру, именно массовое дезертирство сотрудников СБУ и госслужащих, как утверждается в скандальной книге американского журналиста Саймона Шустера The Showman, и позволило российской армии стремительно захватить Херсонскую область в феврале–марте 2022 года.

«Многие люди из структур безопасности говорили: «Давайте убираться отсюда. Сопротивление бесполезно. Россияне нас победят, — цитирует Шустер секретаря СНБО Алексея Данилова. — Их уход опустошил ряды СБУ. Десятки сотрудников перешли на сторону оккупантов, фактически передав им ключи от части юга Украины».

Теперь подлый удар в спину Украине наносят обычные граждане, принудительно назначенные быть героями.

В открытом доступе есть только информация о количестве зарегистрированных уголовных правонарушений, совершенных в отношении установленного порядка несения военной службы. Тем не менее даже статистика, обнародованная Офисом генерального прокурора, говорит о крупных проблемах в украинской армии. Причиной этих проблем (так вот случайно совпало) стала ликвидация в 2019 году военной прокуратуры руками Арахамии и его однопартийцев, проголосовавших единогласно.

Только за январь 2024 года по статьям 407 (самовольное оставление воинской части) и 408 (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части с целью уклонения от воинской службы) зарегистрировано 3448 уголовных производств, что составляет 88,3% вообще всех военных преступлений в статистике. И это, повторимся, только то, что внесено в Единый реестр досудебных расследований Украины.

А вносится туда далеко не всё, чтобы не портить статистику. Как утверждает бывший донецкий журналист и знатный пасквилянт Владимир Бойко, имеющий известность как весьма осведомленный человек, в ЕРДР вносится не более трети сообщений.

«По договоренности с Офисом генерального прокурора Военная служба правопорядка разослала во все воинские части письма с требованием направлять сообщения об уголовных правонарушениях, совершенных военнослужащими, только в ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. ред.), минуя специализированную прокуратуру в сфере обороны. А в ГБР эти сообщения вешают на гвоздь в туалете. В связи с этим сейчас массовым явлением стало обращение командиров воинских частей в суд с обжалованием бездействия следователей ДБР, не регистрирующих уголовные производства. Поэтому 3,5 тысячи уголовных производств, зарегистрированных в январе, можно смело умножать на три», — пишет он.

Если же составить количество уголовных производств, зарегистрированных по статьям 407, 408 УК Украины в 2022 году (9397) и 2023 году (24 286), то получается, что по состоянию на 1 февраля 2024 года из ВСУ и других формирований дезертировало не менее 37,2 тыс. военнослужащих. Умножаем минимум на три — и получается более 100 тысяч человек. А может быть и больше, поскольку точными данными владеет только упомянутая ВСП, куда по каждому случаю самовольного ухода с места службы командиры направляют соответствующие донесения.

Получается, что, когда руководство страны заявляет, что на страже украинских рубежей уже стоит миллион лучших её сыновей и дочерей, фактически воюет порядка 300 тысяч, а 100–150 тысяч «встали на лыжи». Это уже почти половина наличных сил. Чем занимается другая половина — никто не знает, но, судя по надрыву мобилизации, идти на фронт явно не спешит.

Причина массового дезертирства лежит на поверхности.

Во-первых, конечно же, это банальное нежелание умирать и отсутствие каких-либо мотивов идти штурмовать какую-то посадку, когда дома куры не кормлены и жена скучает. Лозунги про передовой рубеж цивилизованного мира и ответственность за защиту всей Европы украинца не греют. Сухие цифры в ЕРДР говорят красноречивее любого спикера на «едином телемарафоне».

Во-вторых, за дезертирами никто не гоняется, их не возвращают в часть и никак не наказывают. На 3,5 тысячи официальных «лыжников» по итогам января только 21 персоне было сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Уголовные дела, регистрации которых через суд добиваются командиры воинских частей, никто не расследует.

Аналогичной ситуация была и в предыдущие два года.

Так, в 2023 году из 24,3 тысячи уголовных производств в отношении беглецов о подозрении было сообщено только в 2410 производствах, то есть менее чем в 10% случаев. А в суд направлено и того меньше — 2035 дел.

Когда на Украине уничтожали военную прокуратуру, сторонники этой реформы уверяли, что на её месте появится военная полиция. Однако в итоге расследование военных преступлений передано в ГБР — чисто гражданское учреждение. Следователь оттуда не может попасть на территорию воинской части (как это делали грозные военные прокуроры, открывающие дверь ногой), они даже не проедут блокпост по дороге в зону боевых действий. Для этого нужно сначала получить соответствующие разрешения у военных, которые таким образом имеют власть над заезжим писакой.

При этом на одного следователя, например, в следственном отделе Краматорского теруправления ГБР, которое расследует военные преступления в пределах бывшего Донецкого гарнизона, приходится 600, а то и 800 уголовных производств. Так что даже попыток куда-то поехать и получить какой-нибудь пароль они предпринимать не будут. Когда под рукой в СИЗО находится подозреваемый, обвиненный в убийстве, а где-то далеко в родном прикарпатском селе «лыжник», бросивший оружие и оставивший пост, выбор очевиден.

Собеседники ИА Регнум уверяют, что в поездах, идущих с восточного направления, встретить свободных как ветер людей в военной форме можно запросто. Таким образом, даже передвижение по стране для них не затруднено, поскольку для этого нужно включать уже весь механизм правоохранительной системы. А дезертиры потом звонят бывшим братьям по оружию, которые продолжают служить, и довольно рассказывают, как хорошо дома, провоцируя новые побеги.

Кроме того, у «побратимов» есть и дополнительный аргумент. Военные прокуроры занимались не только дезертирами, они были той инстанцией, в которую солдат мог пожаловаться на отцов-командиров. Реакция была мгновенной и безжалостной.

Достаточно вспомнить, как в феврале 2016 года на полигоне «Широкий лан» издевались над личным составом механизированной роты — в течение пяти суток мобилизованные военнослужащие не имели нормального питания, питьевой воды, достаточного количества палаток и даже кроватей — спали в грязи. Бойцы все были возрастные, поэтому, не выдержав такого отношения, делегация из 46 человек пешком отправилась к военному прокурору в Николаев.

Как следствие, допустивший такое безобразие командир 53-й отдельной механизированной бригады полковник Валерий Водолазский провел 10 дней дней на гауптвахте, потому что военный прокурор составил на него админпротокол и направил в суд. Кроме него, были наказаны ещё девять офицеров. Невиновным суд признал только заместителя командующего оперативного командования «Восток» Валерия Залужного, отвечавшего за боевую подготовку.

Теперь на тяготы и лишения воинской службы, как и на случаи нарушения законности, украинские солдаты могут рассказать только в Тик-Токе. Любые проблемы такого рода, какие случились в 2016 году на широколанском полигоне, — дело рук самих утопающих. Только к ним добавились падающие на голову снаряды и бомбы. На скотское к себе отношение военнослужащие могут ответить только одним: свинтить подальше и постараться больше не попадаться. А кричать Украине «славу» можно и дома на диване.