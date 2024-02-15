На Украине множатся судебные дела против верующих ряда конфессий, которые отказываются брать оружие в руки, прямо сейчас продолжаются производства по семи таким уголовным делам. Буквально в конце января в Хмельницкой области к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из Николаева, который получил повестку и, чтобы уклониться от мобилизации, начал ходить к «Свидетелям Иеговы»*.

Иван Шилов ИА Регнум

На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии и это связано с его религиозными убеждениями. И хотя по действующему закону прихожане десяти религиозных организаций имеют право на альтернативную службу, а статья 35 Конституции Украины прямо подтверждает это право, уверовавшего отправили под стражу.

Можно, конечно, сказать, что его позиции довольно зыбкие, только таких случаев масса.

К примеру, 41-летний Михаил Яворский из Ивано-Франковска в марте 2022 года сам пришел в военкомат и предложил свои услуги с условием не брать в руки оружие — быть водителем, готовить, строить укрепления. Поскольку вера не позволяет. В военкомате не поняли такой позиции и отправили прикарпатца домой.

А позже Яворский получил повестку, отказался ехать на фронт по тем же самым причинам и был признан виновным в уклонении от мобилизации. Вследствие чего суд приговорил его к трем годам заключения с испытательным сроком в один год.

Самые что ни на есть верующие со справкой, принадлежащие к харизматическим церквям, баптистам, адвентистам седьмого дня, кришнаиты и сектанты регулярно попадают под безжалостный каток мобилизации. А их много: на одной только Волыни действует почти полтысячи организаций, членам которых религия не позволяет пользования оружием.

По состоянию на 2021 год на Украине насчитывалось 10 774 общин разных протестантских церквей, а «военные» годы показывают прирост. Подросли «Свидетели Иеговы» — у них 928 организаций, 78 приходов (до 3052) добавили христиане веры евангельской, до 3055 церквей увеличились баптисты и т.д. Они все активнее участвуют в общественной и политической жизни, проводят массовые мероприятия (например, «Национальный День молитвы за Украину»), входят в совещательные структуры при органах государственной власти.

По данным Центра Разумкова, на последних местных выборах в 2020 году от различных протестантских организаций баллотировались от 1000 до 1500 кандидатов, многие из которых вошли в местные советы, а мэром Ровно стал пастор, президент Ровенской духовной семинарии и академии Христиан Веры Евангельской. По случаю стоит вспомнить и «кровавого пастора» Виктора Турчинова, одного из творцов Майдана и войны в Донбассе.

В условиях кризиса, острого беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне в нетрадиционных церквях, обещающих немедленные профиты и прямые поставки благодати, всегда росло число прихожан.

Только от черствой длани ТЦК там защиты пока не нашлось: военкомы не делают верующим поблажек, вступая в конфликт с Конституцией и президентским указом № 64/2022 от 24 февраля 2022 года о введении военного положения. Но задачи военкомов все равно первичны перед правовыми нормами.

Более того, даже духовный сан в традиционных конфессиях не является основанием для получения отсрочки, призвать могут хоть рядового священника, хоть руководителя церкви.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций даже встречался по этому поводу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, предложив привлекать верующих к оборонным работам вместо уголовного наказания. Практических выводов, впрочем, из этой встречи не последовало.

«Если человек написал заявление и подтвердил, что принадлежит к религиозным организациям, которые запрещают пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д. Но если военком упорно направляет в минометный расчет, человек может написать жалобу, подавать в суд, ссылаясь на статью 35. Но я не видел таких случаев на практике, и я сомневаюсь, что так делают в военкоматах», — говорит украинский адвокат Андрей Новак.

Тут стоит отметить, что пренебрежительное и подчеркнуто агрессивное отношение к «сектантам» на Украине культивировалось всегда. Автору в 90-е годы прошлого века довелось служить в одной воинской части вместе с юным баптистом, которого отправили в войска вопреки всем нормам. А на месте отцы-командиры никак не могли заставить его принять присягу на верность народу Украины, никакие уговоры и угрозы не действовали. В итоге до конца службы этот паренек проходил барабанщиком — водил всех в столовую и назад, а остальное время драил туалеты и мыл полы в казарме.

Но то было мирное время. В военное такая проблема выглядит уже совершенно иначе, поскольку от человека насильно требуют убивать других и умирать самому не только против его желания, но и вопреки мощным внутренним установкам, которые даёт религия. А кроме того, поперёк действующих законов.

Кроме того, это удар по бизнесу, которым являются протестантские сети и секты, жестко подчиняющие людей воле организации.

Поэтому вопрос альтернативной службы был одним из первых во время встреч украинской делегации с чиновниками и журналистами США в рамках саммита по международной религиозной свободе, который в конце января 2024 года состоялся в Вашингтоне. Ведь центры управления ряда протестантских церквей находятся именно в Штатах, в первую очередь, мормоны, баптисты, а также упомянутые «Свидетели Иеговы»*.

В свою очередь, представители Украины заверили собравшихся, что «единственной угрозой религиозной свободе на Украине является вторжение Российской Федерации и оккупация части территории».

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил с трибуны, что Россия запрещает все церкви, кроме одной, «притеснения и преследования испытывают пятидесятники, адвентисты, евангелики, харизматы, католики и украинские православные. Цель — уничтожение украинцев как нации». А глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский подчеркнул, что Украину характеризует очень высокий уровень религиозной свободы и все религиозные меньшинства «чувствуют себя свободно на свободной территории Украины».

Символично, что уже в феврале исполнительный директор НГО «Институт религиозной свободы» (IPC) Максим Васин сообщил, что на Украине обсуждается «компромиссное решение», чтобы позволить верующим, которые не могут воевать с оружием в руках, мобилизоваться в армию на должности водителей, поваров, военных медиков и т.п.

При этом общий международный стандарт, как и законодательство Украины, предусматривает, что альтернативная служба должна быть сугубо гражданской — то есть за пределами военных формирований. Например, такие верующие могли бы работать в больницах, во время спасательных работ и разбора завалов в результате ракетных обстрелов, на восстановительных работах и т.д.

«Для Украины выгодно обеспечить решение вопроса АС (альтернативной службы. — Прим. ред.) на законодательном уровне. Во-первых, это позволит законным образом мобилизовать верующих граждан на гражданскую (невоенную) службу для укрепления обороноспособности государства.

Во-вторых, это позволит направить ресурсы полиции и прокуратуры на борьбу с коррупцией, а не со свободой совести, — заявил Васин. — Кроме этого, принятие такого закона будет чрезвычайно важным сигналом для международного сообщества, что Украина является демократическим государством, где уважаются права человека и верховенство права даже в условиях войны».

Таким образом, вопреки наличию уже действующих законов и Конституции Украины предлагается внести дополнительные коррективы (вероятно, в новый закон о мобилизации), которыми отдельно подтверждаются права именно «сектантов». Саммит в Вашингтоне прошел не зря, американские товарищи решили всё же вмешаться и встать на защиту своих единоверцев, входящих во всемирные церковные бизнес-сети.

Ну а православные, лишенные «в самой свободной стране» своих храмов и права на свободу вероисповедания, будут воевать и умирать безо всяких ограничений. Наверное, это тоже можно считать частью общего плана в отношении «сохранения украинской идентичности» — какой она видится из Вашингтона.

* Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны в РФ экстремистскими.