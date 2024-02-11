Хельсинки, 11 февраля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии, сообщило министерство юстиции страны.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press Александр Стубб

По информации ведомства, после подсчета 100% голосов Стубб набирает 51,6% голосов избирателей. Его сопернику по второму туру бывшему главе МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто удалось получить 48,4% голосов.

Явка во втором туре составила 70,7%. В соответствии с финским законодательством, президента этой республики избирают на 6 лет. При этом политики не могут занимать указанную должность более чем на два срока подряд.

Стубб должен вступить в должность 1 марта. Он известен как жесткий критик России.

Как сообщало ИА Регнум, первый тур выборов финского президента состоялся 28 января. Кроме Стубба и Хаависто, в нём участвовал спикер парламента Юсси Халла-ахо, а также политики Ли Андерссон, Олли Рен, Харри Харкимо, Ютта Урпилайнен, Мика Аалтола и Сари Эссайя. В следующий этап голосования прошли только Стубб и Хаависто.

11 января Александр Стубб заявил, что в случае, если он станет президентом Финляндии, то он не собирается поддерживать политические отношения с российскими властями пока будет проходить спецоперация.