С херсонского направления — где наши войска продолжают сжимать клещи вокруг плацдарма ВСУ в Крынках на левобережье Днепра — пришло не самое приятное известие. Сообщается, что 18 декабря была подбита российская тяжелая огневая система (ТОС) вместе с экипажем. Машину поразил дрон-бомбардировщик типа «Баба Яга», передал портал «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее, в начале декабря, такую «Ягу» — украинский ударный гексакоптер (то есть беспилотник с шестью винтами), несущий крупнокалиберные мины, удалось подбить нашим десантникам под Артёмовском. Пришлось провести воздушный бой — по «Бабе Яге» нанесли удар с помощью другого беспилотника, протаранив гексакоптер ВСУ сверху.

Ранее на активное использование «ведьм»-бомбометательниц обратили внимание бойцы на запорожском направлении. В частности, поступали сообщения о том, что «Яга», оснащённая миномётными боеприпасами, тревожит наши позиции в районе Вербового, где идут активные бои.

Надо пояснить, «Баба-Яга» — не фирменное название украинского или импортированного Киевом дрона, а общее прозвище целого типа аппаратов на основе гражданских, точнее сельскохозяйственных беспилотников.

Часть моделей была закуплена для ВСУ в рамках программы «Армия дронов», часть создаётся кустарным путём для отдельных подразделений. По некоторым данным, тяжёлые дроны используются подразделениями спецназа СБУ, а также отдельных соединений операторов беспилотников.

Один из них, известный как «Птицы Мадяра», активно действует в Херсонской области. Дроны перелетают через Днепр и используются для ударов по оперативным тылам и коммуникациям российских войск.

О дронах, которые по нашим позициям запускают распиаренные «мадяровцы», ранее ИА Регнум рассказывал старший оператор БПЛА 96-го полка 1-го Донецкого армейского корпуса Никита с позывным Кодер. Сбитая под Марьинкой украинская «птица» на поверку оказалась «просто прошитым «Мавиком» — китайским гражданским дроном DJI Mavic.

Те машины, которые прозвали «Бабами Ягами», также «штатские» в прошлой жизни, но от стандартного «Мавика» их отличает несколько черт.

Мины вместо пестицидов

«Бабы Яги» — множество моделей беспилотников вертолетного типа мультироторной схемы, которые отличаются довольно существенной грузоподъемностью», — пояснил ИА Регнум главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Как уже говорилось выше, это сельскохозяйственные дроны, которые должны использоваться для опрыскивания полей. Поэтому такая машина должна уметь нести на себе до 40–50 килограммов гербицидов, пестицидов, фунгицидов и тому подобной сельхозхимии.

Под переделку обычно попадают такие борцы с вредителями, как Agros MG-1 производства китайской фирмы DJI или Drone Agric RDE616 Prof (Machaon 6x-25L).

Когда «Ягу» переделывают под военный дрон, её необязательно обвешивать боеприпасами под завязку. В большинстве случаев в качестве «боекомплекта» используются 82-мм мины, каждая весом около 3 кг. Один беспилотник способен за раз унести сразу пять-шесть мин.

В отличие от FPV-дрона и малого коптера, который оборудован устройством для сброса небольших осколочных гранат, «Баба-Яга» может наносить урон танкам, лёгкой бронетехнике, блиндажам и другим строениям.

Перед атакой дрон зависает над целью, что гарантирует высокую точность нанесения ударов. Грузоподъёмность и дальность применения дронов варьируются в зависимости от выполняемых ими задач. Однако в целом все беспилотники отличаются высокой грузоподъёмностью и могут дооборудоваться дополнительными антеннами, мониторами и средствами слежения.

Собеседники ИА Регнум уточняют, далеко не всегда «Бабой Ягой» могут назвать «самопал». Украинская промышленность также производит дроны R-18, которые обладают существенно меньшей грузоподъёмностью, что компенсируется средствами навигации, ведения и контроля.

Средняя стоимость «Бабы Яги», переделанной из фермерского дрона, оценивается в 1–1,5 млн рублей, что позволяет закупать их оптом как частным лицам и волонтёрским организациям, так и силовым структурам.

«Ступа» с управлением через Starlink

Главная проблема — «Баба-Яга» остаётся трудной целью как для систем ПВО, так и для комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сказал ИА Регнум руководитель Координационного центра помощи Новороссии (КЦПН) Александр Любимов.

Обычный коптер управляется при помощи пульта, где и дрон, и пульт являются приёмником и передатчиком одновременно. Для того, чтобы вывести беспилотник из строя, достаточно нарушить сигнал связи с пультом у оператора. В случае же с «Бабой-Ягой» ситуация обстоит не так просто.

«По сути это не самый сложный коптер, но управление им осуществляется через интернет, точнее, через Starlink. На нём стоит старлинковская антенна для мобильного использования, Сигнал управления, соответственно, идёт со спутника, то есть «сверху вниз», — пояснил Любимов. Он констатирует, обычными средствами РЭБ задавить этот сигнал крайне трудно.

Ещё одним способом борьбы с дронами является перехват GPS-сигнала, при помощи которого дрон «ориентируется» на местности, — спуфинг. Но в случае с «Бабой Ягой» этот способ не так эффективен.

Во-первых, спуфинг-системы нельзя разместить на каждой позиции. Во-вторых, операторы, действующие вблизи статичной линии фронта, могут ориентироваться на местности без помощи GPS.

Кроме того, даже несмотря на свои габариты, для классических средств ПВО дроны остаются слишком маленькой целью. Учитывая, что беспилотник использует для питания электрические батареи, а не двигатель внутреннего сгорания, он обладает иной тепловой сигнатурой, чем самолёт или вертолёт, таким образом оставаясь вне зоны действия зенитных комплексов.

«Их полет, как правило, проходит на малых высотах, что затрудняет оперативную работу по ним зенитно-ракетных комплексов», — отмечает Денис Федутинов.

Как поймать «ведьму»

Но тяжёлые дроны не лишены слабых мест. Такие «весомые» беспилотники, как правило, действуют на небольшой высоте, не отличаются высокой скоростью, поэтому регулярно цепляются за деревья, вышки линии электропередач и другие препятствия.

После этого «Бабу Ягу» можно брать, что называется, голыми руками или при помощи верёвки. В конце ноября один из беспилотников этого класса был захвачен при помощи подручных средств бойцами 15-й отдельной гвардейской Александрийской бригады (о чём тогда сообщил Telegram-канал этого мотострелкового подразделения).

Известны случаи, когда беспилотники этой модели брались «на таран» коптерами или дронами-камикадзе. Однако с учётом того, что «Баба-Яга» вылетает в ночное время суток, этот способ сложно считать оптимальным.

Поэтому изобрести оружие против «Бабы-Яги» ещё предстоит.

«Использование дронов для охоты за большими коптерами — это перспективное направление размышлений», — отмечает Александр Любимов.

Но сейчас по большому счёту нужна статистика: количество поражённых теми или иными средствами, процент эффективности, указывает руководитель КЦПН. «А уже потом делать выводы. Один-два красивых случая — это ещё не показатель», — добавляет собеседник.

На сегодняшний день уничтожать коптеры-бомбардировщики можно при помощи стрелкового оружия, особенно в момент, когда дрон «зависает над целью». Однако наиболее эффективным методом борьбы остаётся охота на операторов, считают эксперты.

В перспективе такие тяжёлые БПЛА могут превратиться в ещё большую угрозу. Ряд разработчиков предлагают использовать «Бабу-Ягу» в качестве «матки» или «носителя» для малых FPV-дронов. Идея состоит в том, чтобы «носитель» проходил линию фронта, удалялся как можно глубже в тыл и там осуществлял пуск малых беспилотников.

Но в будущем опасность коптеров будет только возрастать, что вынудит разработчиков средств борьбы с дронами искать принципиально новые, чаще экстраординарные решения, отмечают эксперты. Возможно, придётся изобретать новый класс «дронов-охотников», которые будут уничтожать своих более тихоходных собратьев.