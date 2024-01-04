Москва, 4 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Более 500 космических аппаратов США и стран НАТО работают в интересах ВСУ. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в интересах ВСУ работают более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, более 70 военных разведывательных спутников, остальные — коммерческие двойного назначения, а также свыше 20 тысяч терминалов спутниковой системы Starlink (США) для организации управления и связи.

Как передавало ИА Регнум, финансовую поддержку киевскому режиму оказывают 54 иностранных государства, общий объём их затрат составил более 203 млрд долларов.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что в зоне проведения спецоперации уничтожено более 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 наёмников из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Кроме того, на украинской территории ликвидированы 103 военных преступника, отличившихся особой жестокостью. Возмездие настигнет каждого, подчеркнул Шойгу.