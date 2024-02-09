Кандидатура Александра Сырского считалась одной из наиболее вероятных — если не наиболее вероятной — с тех пор как вообще начала обсуждаться возможность смены главнокомандующего ВСУ. 8 февраля Владимир Зеленский объявил, что Валерий Залужный покидает должность, и заменит его как раз командующий Сухопутными войсками Сырский. К этой новости в своём обращении он подводил целых три минуты, а украинское общество готовили как минимум три месяца.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Ходят даже слухи, что офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики», — писал The Economist в декабре 2022-го.

Интрига в том, что ранее Сырский фактически был старшим в командном звене по отношению к Залужному, назначенному главнокомандующим в июле 2021 года. И медийно Сырского поддерживали Telegram-каналы, подконтрольные офису президента. Однако сам он всегда демонстрировал свою «военную косточку», полную вовлечённость в профессию и отсутствие интереса к политике. Поэтому никакой популярности среди гражданского населения не имеет, а в военной среде после руководства обороной Бахмута неофициально считается безжалостным и «мясником». Хотя на выездах в войска любит фотографировать закаты и отправлять картинки подчинённым.

«Нам не нужен российский генерал. Верните Залужного», — насыпают в комментариях под постом об увольнении популярного главкома недовольные патриоты. Политика, которой сторонился Сырский, теперь пришла за ним сама, и выполнять поставленные задачи ему придется тоже, исходя из текущей политики начальства. А если Залужный всё же решит пойти в оппозицию, то её получит и новый главком, который вряд ли сумеет полностью заменить в своём окружении людей предшественника и окажется под огнем критики.

Есть задачи невыполнимые

О конфликте политического характера между Зеленским и Залужным писали еще с весны 2022 года, а о скорой отставке второго всё было известно в январе. Теперь, говоря о смене главкома, Зеленский объяснил это необходимостью в другом подходе к ротациям, к управлению фронтом, к мобилизации и рекрутингу.

Реализовывать этот другой подход как раз и должен 58-летний генерал-полковник Александр Сырский. Его назначение происходит на фоне практически случившегося падения Авдеевского укрепрайона, где бои подошли к главной артерии снабжения ВСУ. И это одна из первых задач для Сырского на новой должности.

Второй вызов — это пополнение украинской армии уже по новому драконовскому закону о мобилизации, принятому Верховной радой в первом чтении. Возможно, он стал одним из весомых аргументов для Залужного уйти без скандала: участие в грядущем супержёстком отлове пушечного мяса вряд ли добавило бы ему очков в качестве публичного политика. Жёсткий воин Сырский, который не интересуется материальными благами, спит 4,5 часа в сутки и каждое утро делает часовую зарядку, годится для такой задачи куда больше. Тем более территориальные центры комплектования (военкоматы) и так подчиняются командованию Сухопутных войск, которым руководил новый главком.

Третье — это то, за что системно раскатывала Залужного народный депутат Марьяна Безуглая. От первого лица ждут реалистичного, детального плана действий ВСУ на 2024 год и справедливого перераспределения западного оружия в пользу первой линии на фронте. Отдельно президент подчеркнул необходимость решить проблемы с логистикой, ещё во время пресс-конференции в декабре прошлого года Зеленский рассказывал о 26 тысячах дронов, которые застряли на складе и не доехали до фронта.

Сырский должен исправить и ситуацию с чрезмерной заполненностью штабов, построить действенную систему ротаций. В своей речи Зеленский озвучил мысль, которая уже некоторое время звучала в президентском окружении: в армию загнали уже почти миллион человек, но «большая часть из них не почувствовала фронта, тогда как меньшинство на передовой реально воюет». При этом необходимо повысить качество обучения бойцов, чтобы на первую линию шли люди с навыками.

Также Сырскому предстоит решить, кто станет первым на Украине командующим Силами беспилотных систем. Как считается, одним из кандидатов на эту должность является Вадим Сухаревский, командующий 59-й бригадой, в составе которой действовала одна из наиболее известных рот БПЛА «Птицы Мадьяра». Вообще с точки зрения организации процесса это дикая головная боль.

«Я считаю, что это организационная ошибка, и будет плохо, если у нас её повторят. Беспилотники — это не «род войск», а сквозная технология. Да, должны быть и специализированные подразделения — такие, как бригада ударных БЛА. Но. Своё беспилотие должно быть и у связистов, и у медиков, и у тыловиков, и у артиллеристов, и уж, само собой, у мотострелков — короче, у всех. И у моряков с лётчиками (то есть другие виды ВС). И, уж конечно, на уровне верхних штабов»,— говорит эксперт, руководитель НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Однако в ОП придумали вот такую блажь, а военный должен выполнять приказы. Поэтому исполнительный Сырский будет одновременно заниматься очень сложными задачами, часть из которых является явно невыполнимыми. Но он к этому шёл всю жизнь, и однажды сделанный выбор вряд ли изменит. Как не повлияют на них широко разнесённые в СМИ семейные обстоятельства: отец украинского героя — полковник российской армии в отставке, жил во Владимире, так же, как и его мать и брат.

Любитель Клаузевица

Практически из каждого утюга можно услышать, что украинский генерал-полковник на самом деле чистый русский, уроженец Владимирской области и выпускник Московского ВОКУ. Кстати, его же окончил начальник Объединённого оперативного штаба ВСУ Украины — командующий Операцией объединённых сил Сергей Наев. Но сам Сырский это пытается представить как преимущество именно для нынешней службы. «Так легче понять действия своего врага. Ты можешь предсказать, что он может сделать в разных ситуациях»,— уже в 2022 рассказывал он в интервью ABC News.

На самом деле, внутренние украинские критики часто утверждают, что «маленькая советская армия», которой остаются ВСУ, несмотря на все реформы, не в состоянии победить «большую советскую армию». Поэтому им надо эволюционировать, чтобы воевать не количеством, а силой технологий и умелого управления. Вот только эволюцией этой управляют старшие офицеры, выросшие из старой формации, и сам новый главком в армии имеет репутацию одного из самых «советских командующих».

Хотя перед другими у него масса преимуществ. Всю свою службу Александр Станиславович учился военному делу настоящим образом. С 1986-го он начал военную карьеру в должности командира взвода 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. Чапаева в полтавских Лубнах. На тот момент — одной из самых лучших и боеспособных. Оттуда Сырский попал в первую украинскую Национальную гвардию, собранную на фоне распада и гниения армии в качестве здоровой альтернативы. В принципе, многие видные генералы ВСУ — выходцы из той НГУ, которая уже формировалась по натовскому образцу и не вылезала с боевых стрельб.

«Вот у нас про стандарты НАТО много разговаривали, а реально сформированный полк в армии за всё время был только один — 310-й механизированный в 24-й «железной» дивизии. И гвардия формировалась по этой системе. Создали — и сразу начали учить. Ротные учения с боевой стрельбой. Батальонные учения с боевой стрельбой. Два раза в год бригадные учения — чтобы …научить командовать людьми в бою, управлять авиацией, артиллерией, танками и всё прочее»,— рассказывал в интервью бывший начальник Сырского, экс-командующий НГУ Александр Чаповский.

Так что в Антитеррористической операции, объявленной против мятежных республик Донбасса, совершенно естественно на первые позиции выдвинулись бывшие нацгвардейцы с реальным опытом командования. Типичный старший офицер ВСУ образца 2014 года никогда не командовал даже батальоном, не говоря уже о бригаде. А такие, как Сырский, прошли все командные звенья, и конкретно он занимал должность начальника штаба сектора «С» АТО. А до того был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Сферой его ответственности было сотрудничество с НАТО.

В феврале 2015-го сформированная Сырским боевая группа «Барс» прикрывала выход ВСУ из «дебальцевского котла», за что он получил орден. В 2016 году он возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, а в 2017 году командовал уже всей АТО. Весной 2022 г. именно этот человек занимался организацией обороны Киева, в частности, приказал взорвать дамбу на реке Ирпень, повторив ход, успешно примененный в 1941 году. За это — второй орден и звание Героя Украины. Суровый владимирец давно и прочно сделал свой выбор, хотя при этом практически никак не интегрирован в местную культурно-историческую повестку, читает не Бандеру, а Клаузевица, и с подчинёнными разговаривает исключительно по-русски.

«Особенно протестовать против назначения Сырского должна Ирина Фарион, поскольку он фактически не владеет украинским языком. Считаю, что именно она должна возглавить новый Майдан. И — да! Все дискуссии о «хороших русских» и «плохих русских» с сегодняшнего дня попадают под действие статей об угрозе национальной безопасности и о подрыве обороноспособности», — иронизирует по этому поводу украинский политолог Кость Бондаренко.

По собственному мнению генерала, главные принципы войны остаются неизменными ещё со времен древних греков. Изменились только сложность техники и степень автоматизации процессов. И в июле 2023-го в интервью Би-би-си он сдержанно высказался о возможности быстрой победы Украины: «Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но в реальности это практически невозможно».

Когорта мясников

Вплоть до назначения на должность главнокомандующего ВСУ Сырский также командовал Оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица», которая отвечает за тяжёлый участок от Купянска и Харькова до Артёмовска. И огромные потери в последнем случае молва связывает именно с его именем. Хотя тогда командующий тоже выполнял политическое решение, сдача «крепости Бахмут» была невыгодна именно в имиджевом плане. Так что этот эпизод говорит о многом: в теперешней должности будет Бахмут, только увеличенный кратно.

Всяческую помощь в этом «советскому офицеру» окажут не знающие жалости и сомнений заместители уже совершенно новой формации. Некоторым из них нет и 40 лет. Двое из пяти названных имён, которые «рассматриваются на руководящие должности в армии», — бригадные генералы Павел Палиса и упомянутый Вадим Сухаревский. Как раз они сейчас стоят в обороне на бахмутском и авдеевском направлениях. Палиса вообще кого надо парень, весну 2022-го он встретил в Штатах, обучаясь в Командно-штабном колледже армии США.

В целом в командование ВСУ могут перейти другие присягнувшие на верность ребята. Руководитель обороны Бахмута весной 2023-го Андрей Гнатов — бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования «Юг». До этого возглавлял 36-ю бригаду морской пехоты, которая сформирована из подразделений, ушедших из Крыма, где и сам Гнатов также служил на полуострове до его воссоединения с Россией.

Бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского Михаил Драпатий до января 2024-го возглавлял оперативную группировку войск «Херсон», а летом 2014-го возглавил прорыв из окружения под Червонопартизанском на Луганщине. Еще один потенциальный член нового центра управления — Игорь Скибюк — начштаба и заместитель командующего десантно-штурмовых войск, тоже Герой Украины. В общем, все обильно вымочены в крови с 2014 года и трястись над потерями не станут.

В этом генералы — предельно «антисоветские», и жалобы патриотически настроенной общественности неуместны: она сами взрастили эту железную когорту. Людей Залужного же будут системно вычищать из вертикали управления, хотя напоказ Зеленский предложил им «остаться в команде». Как и самому Валерию: кем и где именно — неизвестно. Сам он, по неофициальным данным, объявил окружению, что в случае отставки собирается заняться своим здоровьем и хотел бы начать преподавательскую деятельность. Все-таки доктор философии.

Таким образом, первый акт пока завершился перегруппировкой. Во главе армии поставлен исполнительный и верный служака, мозолившего глаз генерала-политика убрали, и теперь все ждут его следующего шага. Зеленский же, как ему кажется, укрепил свои позиции перед тем, как его президентские полномочия превратятся в тыкву. Большой политический кризис начинается.