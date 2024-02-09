Киев, 9 февраля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии называют нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником» и «генералом 200» из-за потерь, которые войска понесли под его командованием. Об этом 8 февраля написало американское издание Politico со ссылкой на военных ВСУ.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище «мясник», — говорится в статье.

Другой военный — капитан украинской армии — подтвердил изданию это прозвище Сырского в войсках, добавив, что его также называют «генерал 200» по аналогии с обозначением погибших военных «груз 200».

«Очень плохое решение», — сказал он.

По информации издания, Сырский очень непопулярен в рядах украинской армии, где его считают подвергающим опасности своих подчинённых в зоне военных действий безо всяких колебаний. Новый главком ВСУ возглавлял войска в сражении под Артёмовском в ДНР, в котором украинская армия понесла очень тяжёлые потери.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. На этот пост 8 февраля он назначил Сырского, который до этого был командующим сухопутными войсками.

По утверждению Зеленского, новый главком ВСУ в ближайшее время составит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год. По его словам, это не политическое, а связанное с «менеджментом армии» решение.