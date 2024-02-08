Владимир, 9 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского проживает во Владимире и уже много лет не общается с украинским родственником. Об этом 8 февраля рассказал сам Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ, в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Как уточнил Олег Сырский, он даже не знает, где находится его брат. Александр Сырский, по словам его брата, уехал на Украину много лет назад, там начал службу и там же её продолжает.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <…> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — пояснил Олег Сырский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и мобилизации на Украине потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава

По словам главы киевского режима, в ближайшее время главнокомандующий ВСУ представит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год. Зеленский также подчеркнул, что решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно «о менеджменте армии». 8 февраля Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что принял решение отправить в отставку бывшего главкома ВСУВалерия Залужного, назначив на его место командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского.

Глава Украины указал, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах ВСУ в ходе провального летнего контрнаступления и в возникшем в результате этого чувства стагнации.