Брат нового главкома ВСУ Сырского заявил, что не общается с ним много лет
Проживающий в России брат главкома ВСУ Сырского заявил, что не общается с ним
Владимир, 9 февраля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского проживает во Владимире и уже много лет не общается с украинским родственником. Об этом 8 февраля рассказал сам Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ, в беседе с ТАСС.
Как уточнил Олег Сырский, он даже не знает, где находится его брат. Александр Сырский, по словам его брата, уехал на Украину много лет назад, там начал службу и там же её продолжает.
«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <…> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — пояснил Олег Сырский.
Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и мобилизации на Украине потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нового подхода к вопросам мобилизации и ротации личного состава
По словам главы киевского режима, в ближайшее время главнокомандующий ВСУ представит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год. Зеленский также подчеркнул, что решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно «о менеджменте армии». 8 февраля Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что принял решение отправить в отставку бывшего главкома ВСУВалерия Залужного, назначив на его место командующего сухопутными войсками украинской армии Александра Сырского.
Глава Украины указал, что причина увольнения Залужного заключается в неудачах ВСУ в ходе провального летнего контрнаступления и в возникшем в результате этого чувства стагнации.