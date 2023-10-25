Москва, 25 октября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту, сообщила пресс-служба перевозчика.

РИА Новости/Светлана Шевченко Юморист, ведущий, блогер Илья Соболев

Отмечается, что при регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но на борту стало ясно, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.

В авиакомпании пояснили, что ребёнок должен лететь с тем родителем, к бронированию которого он прикреплен и указан в посадочном талоне. В случае с семьёй Соболева младенец был прикреплён к отцу. В «Аэрофлоте» при этом сослались на федеральные авиационные правила и регламенты авиакомпании.

Авиаперевозчик заверил, что ситуация с семьёй Соболева разбиралась детально, приоритетом компании при взаимодействии с пассажирами всегда является безопасность полёта.

Ранее комик в своих социальных сетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты экономкласса «Москва — Мальдивы» авиакомпании «Аэрофлот». В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены. Он рассчитывал, что супруга и их маленький ребёнок полетят с большим комфортом, но бортпроводники попросили пересадить малыша в экономкласс к отцу. Согласно билету, ребёнок был прикреплён к нему.

Как сообщало ИА Регнум, старшего бортпроводника «Аэрофлота» задержали по прилёте в аэропорт Шереметьево. У сотрудника авиакомпании были явные признаки наркотического опьянения. Задержанный является сыном футболиста и основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель».

Российские туристы жалуются, что авиакомпания «Аэрофлот» отменяет бронирование дешёвых билетов на таиландский остров Пхукет.

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.