«Аэрофлот» прояснил инцидент с семьёй комика Ильи Соболева
В «Аэрофлоте» сослались на регламент в ситуации с семьёй комика Соболева
Москва, 25 октября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту, сообщила пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что при регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но на борту стало ясно, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.
В авиакомпании пояснили, что ребёнок должен лететь с тем родителем, к бронированию которого он прикреплен и указан в посадочном талоне. В случае с семьёй Соболева младенец был прикреплён к отцу. В «Аэрофлоте» при этом сослались на федеральные авиационные правила и регламенты авиакомпании.
Авиаперевозчик заверил, что ситуация с семьёй Соболева разбиралась детально, приоритетом компании при взаимодействии с пассажирами всегда является безопасность полёта.
Ранее комик в своих социальных сетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты экономкласса «Москва — Мальдивы» авиакомпании «Аэрофлот». В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены. Он рассчитывал, что супруга и их маленький ребёнок полетят с большим комфортом, но бортпроводники попросили пересадить малыша в экономкласс к отцу. Согласно билету, ребёнок был прикреплён к нему.
Как сообщало ИА Регнум, старшего бортпроводника «Аэрофлота» задержали по прилёте в аэропорт Шереметьево. У сотрудника авиакомпании были явные признаки наркотического опьянения. Задержанный является сыном футболиста и основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель».
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