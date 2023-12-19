Москва, 19 декабря, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В России после многочисленных жалоб и обращений СМИ Генпрокуратура занялась проверками соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми. Прокуроры выяснили, что случаи нарушения закона авиаперевозчиками оказались довольно часты. В частности, детей и родителей в самолётах рассаживали отдельно.

Иван Шилов ИА Регнум

После вмешательства Генпрокуратуры в правила перевозок авиакомпаний были внесены изменения, направленные на защиту прав детей.

Теперь предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребёнок.

Некоторые авиакомпании предоставили возможность пересаживать детей в возрасте до 12 лет от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении взрослого и ребёнка в разных классах обслуживания, а также рассадки детей до 2 лет вместе с членами семьи, родственниками и сопровождающими,.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту.

Отмечается, что при регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но на борту стало ясно, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.

В авиакомпании пояснили, что ребёнок должен лететь с тем родителем, к бронированию которого он прикреплен и указан в посадочном талоне. В случае с семьёй Соболева младенец был прикреплён к отцу. В «Аэрофлоте» при этом сослались на федеральные авиационные правила и регламенты авиакомпании.

Комик в своих соцсетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты экономкласса Москва — Мальдивы авиакомпании «Аэрофлот». В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены. Он рассчитывал, что супруга и их маленький ребёнок полетят с большим комфортом, но бортпроводники попросили пересадить малыша в экономкласс к отцу. Согласно билету, ребёнок был прикреплён к нему.