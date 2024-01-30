Вечер 29 января прогремел сенсацией о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности, о чем заявили несколько видных украинских медийных персон. В скором времени последовали размытые опровержения, и по состоянию на утро 30 января Залужный пока еще на своем месте — как и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, которого объявили сменщиком.

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако взрыв был достаточно сильным, чтобы посеять острое беспокойство в медиасреде и политикуме Украины, что видно даже по молчанию ведущих СМИ. Все напряженно ждут продолжения, а нардеп от порошенковской «Евросолидарности» Алексей Гончаренко и главред сайта «Цензор. нет» Юрий Бутусов, который традиционно поддерживал Залужного, утверждают, что на самом деле указ об отставке генерала уже подписан, только еще не обнародован.

Собственные источники ИА Регнум в Киеве подтверждают, что ситуация острого кризиса есть. Сейчас на высшем уровне продолжается торг, поскольку для Зеленского любое решение — плохое. Встреча действительно была, и Залужному предложили написать рапорт об отставке самостоятельно. От чего тот отказывается: «Увольняйте под свою ответственность». При этом за последние месяцы он системно разрушал все связи между Офисом президента и армией, любые решения политической власти им показательно игнорируются. Оставить всё как есть для президента никак нельзя. Выгнать же популярного в войсках командующего, уже имеющего за спиной сплоченную политическую коалицию своим указом — тут же получить внутреннюю войну.

Ну а Буданов, не будь дурак, отказывается просто занять место главкома, его условие — сохранить контроль над ГУР и обложить новую позицию комплексными изменениями в кадрах. Линия отношений с Зеленским у него выстроена нормально и взаимопонимание есть. В качестве главнокомандующего молодой убийца-диверсант вызывает у экспертов скепсис. Не его уровень и особыми успехами на своем посту он не отмечен — несмотря даже на несколько громких акций. Что-то взорвать — это не руководить огромной военной машиной. Но именно взрывов от него на Банковой и ждут.

Так что в самое ближайшее время этот огромный гнойник лопнет, внеся в украинские дела некоторые коррективы.

По-тихому не выйдет

Как уже не раз объясняло ИА Регнум, конфликт между ОП и Генштабом, стоящий на почве политической конкуренции, неизбежно должен был завершиться снятием Залужного с должности. Только чтобы нейтрализовать его как конкурента уже в публичном поле (и на возможных выборах), генерала нужно дискредитировать. Именно с этим, как предполагают наши собеседники, и связан нынешний вброс, основным источником которого являются депутаты от партии Петра Порошенко или близкие к экс-президенту люди. Именно они составляют костяк условной «партии Залужного», уже проявившей себя в Верховной раде.

Цель вброса — не дать «уговорам» пройти по-тихому, поскольку генерала ставят перед альтернативой: либо он идет, например, главой Совбеза (или, как утверждают некоторые политики и журналисты, послом «в одну из стран»), либо его будут топить.

Шум по поводу коррупции в армии в последнее время не прекращается. СБУ пришла с обысками к действующим чиновникам Минобороны, то же самое происходит у менеджеров «Львовского арсенала». Их подозревают в хищении полутора миллиардов на закупках снарядов. Среди фигурантов — Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики при Минобороны. Кстати, бывший правоверный «регионал» и организатор Антимайдана. Одновременно запущены новые проверки работы ТЦК, где «выявлены множественные нарушения».

Не устает громить главкома неутомимая нардепка Марьяна Безуглая, в последних сообщениях даже назвавшая его хроническим пьяницей. Его размазали за предложение призвать дополнительно 500 тысяч солдат (сам Залужный позже это опроверг). Шоковой для общества стала дискуссии по законопроекту о мобилизации, ответственность за который Банковая попыталась перекинуть на Залужного.

Создается соответствующий фон, в поддержание которого будут включаться все новые и новые вопиющие факты.

Но самое опасное для генерала — это уголовные дела, возбужденные по поводу оставления всего юга Украины без боя весной 2022 года и последняя история про сбитый Ил-76 с военнопленными, которые отправлялись на обмен. Это чистая «подстава» для военных, поскольку занимался организацией ГУР, который публично умыл руки. «Это была как раз история с тем, чтобы на него вешать дела. То же самое было со сбитым в Луганске бортом в 2014 году, когда погибли десантники и посадили несколько генералов. Так и тут: он пока свидетель, но статус могут переквалифицировать — как в деле о том, как ВС РФ легко захватили юг, который ВСУ бездарно потеряли»,— говорит ИА Регнум политолог Михаил Павлив.

При этом нет худа без добра: накат со стороны Зеленского автоматически увеличивает политический вес Залужного, и у него это понимают. Он не безоружен, у него есть непререкаемый авторитет в военной среде, за ним горой олигархи (в первую очередь, Порошенко) и консолидированная «оппозиция». Если генерал выйдет уже не как скованный обязательствами главком, а как публичный спикер, он сможет говорить то, что не мог раньше, уверен Павлив. Для президента и его окружения это будет страшный удар. Так что прямо сейчас ему нужно выбирать между плохим и очень плохим сценарием: хороших ходов у Банковой уже не осталось.

И смена непокорного главкома на послушного вряд ли что-то изменит.

Ху из мистер Буданов

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — самый молодой в истории глава украинской военной разведки, в январе ему исполнилось 38 лет. Но его биография включает в себя богатый послужной список из диверсий и террористических актов. Свой нынешний пост Буданов занял летом 2020 года, спустя год получив звание бригадного генерала — первое звание высшего офицерского состава ВСУ.

На посту главы ГУР он остается и теперь, отличаясь от коллег тем, что регулярно дает интервью и делает громкие заявления. Например, о том, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира». Но ценность его для Зеленского состоит не только в способностях организовывать теракты и заниматься диверсиями. Кирилл Алексеевич находится в тесном контакте с британцами, чьими руками и наносятся удары по территории России (в частности, есть мнение, что Ил-76 под Белгородом помогали сбить именно они). Он считается любимчиком шефа Разведывательного управления Минобороны США, генерал-лейтенанта Скотта Берриера. Даже его назначение состоялось ровно через неделю после прихода Берриера в кресло руководителя РУМО. А еще у него отличные отношения с секретарем и доверенным лицом президента Марией Левченко.

Таким образом, в случае смены Залужного на посту главкома Буданов даст Офису президента то, что ему необходимо: вместо позиционного тупика — регулярные громкие акции, которыми можно похвалиться на публику; лояльность и нормальное взаимодействие; продолжение войны в «британском» стиле — со всей непримиримостью и беспощадностью. В первую очередь, к собственным гражданам.

Однако сам молодой генерал понимает риски, связанные с таким переходом, и, как утверждают источники ИА Регнум, выдвигает встречные условия. Первое из них — сохранение контроля над ГУР. Второе — пакетные кадровые изменения, которые сделают новую позицию прочной.

«Не стоит забывать, что Буданов на протяжении длительного времени находился в тройной конфронтации (с Ермаком, с Залужным и с непосредственным начальником Умеровым). В этой ситуации любое планирование наталкивается на саботаж. Именно необходимостью противостоять интригам объяснялась и несвойственная для руководителей спецслужб публичность», — пишет лучший украинский политолог Кость Бондаренко.

То есть из Геншаба нужно удалить людей предыдущего руководителя, сменить министра обороны, успевшего пробыть в должности всего полгода на будановского человека, и, по сути, объединить в одних руках военную разведку, мощности ВСУ и админресрус МО. Такие ресурсы сделают Буданова очень влиятельным человеком в стране. Настолько влиятельным, что даже может прийти в голову мысль о том, что верхние начальники ему больше не нужны.

Но в любом случае все это — повод перестать недооценивать руководителя, который «не имеет опыта командования подразделением больше взвода». Его приход на пост главкома ВСУ (если он все же состоится) изменит стратегию украинских войск, где армия превратится в барьер, удерживающий оборону, а акцент будет сделан на диверсионные действия в тылу противника, атаки малых групп на определенные объекты, увеличение применения воздушных и морских беспилотников. Зеленского и «иностранных партнеров» все это более чем устраивает.

Только в этом случае постоянно будет присутствовать «дружественный огонь» со стороны Залужного и его ближних генералов, сейчас осуществляющих командование и в этом качестве принимаемых повсюду в западных странах. Неслучайно в посольствах отреагировали на сообщение об его отставке с волнением. Противники нынешней команды, претендующие на получение власти, получают мощный козырь и могут качать лодку так, что в ОП всех быстро затошнит.

Тихо уже не будет, и, кто возьмет верх в этой схватке, должны показать выборы, на которых еще никак не обозначивший своих президентских амбиций Валерий Залужный уже собирает столько же голосов, сколько и Зеленский. А на гипотетических выборах в Верховную раду его условная партия оставляет далеко позади все политические силы, которые могли бы поддержать Зеленского.

Другое дело, что в рамках борьбы за власть одно остается стабильным: украинский народ по-прежнему в заложниках у системы, которая будет уничтожать его при любом политическом раскладе.