Трое военнослужащих армии США были убиты в результате ночной атаки беспилотника на американскую армейскую базу в Иордании. Ранеными числятся 34 американских военных. Информацию уже подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Ожидается, что число раненых будет расти по мере того, как медики проводят осмотр пострадавших.

Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Это первая атака на американские военные базы, которая привела к реальным потерям в рядах армии США за последние годы.

«Башня» прикрывала «революционных коммандос»

Целью атаки стала военная база, известная как «Tower 22» («Башня 22»), расположенная в считанных метрах от границы между Иорданией и Сирией. По информации командования, база была атакована дроном-камикадзе, выпущенным с сирийской территории.

«На базе дислоцировано около 350 военнослужащих армии и ВВС США, выполняющих ряд ключевых задач, включая поддержку сил коалиции для окончательного разгрома ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ)», — сообщили в CENTCOM.

Анна Рыжкова ИА Регнум

База «Башня 22» примыкает к крупнейшему лагерю беженцев «Рукбан», расположенному в городе Ат-Танф по сирийскую сторону границы. Она образует единый комплекс вместе с военной базой Ат-Танф, расположенной по сирийскую сторону границы и крупнейшим лагерем беженцев «Рукбан», рассказал ИА Регнум эксперт, автор ряда публикаций по ситуации на Ближнем Востоке Юрий Лямин.

«База Ат-Танф и де-факто созданная вокруг неё американская оккупационная зона перекрывает самую короткую дорогу из центральных районов Сирии в Ирак. Лагерь беженцев Эр-Рукбан служит как одно из обоснований оккупации и еще как питательная среда для поддерживаемых американцами боевиков, которые помогают США контролировать этот район», — отметил эксперт.

Ранее ряд официальных лиц в правительстве Сирии, министерствах обороны и иностранных дел России неоднократно заявлял, что Пентагон использует базу для подготовки боевиков группировки «Магавир-ат-Таура» («Революционная армия коммандос») и ряда других. Лагерь беженцев, таким образом, превращён американскими военными в щит для прикрытия своей незаконной деятельности на территории Сирии.

База также прикрывает стратегически важный район, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака, блокируя возможность прямого сообщения между странами.

Кто стоит за атакой

Ответственность за атаку «Башню 22» взяло на себя движение «Исламское сопротивление в Ираке», которое до этого атаковала ряд объектов армии США на территории Ирака и Сирии. Движение объединяет несколько группировок иракских шиитов, которые ранее участвовали в боевых действиях против ИГИЛ — и как предполагается, пользуется поддержкой единоверного Ирана.

В заявлении группировки подчёркивается, что атака стала ответом на поддержку Вашингтоном действий Израиля в отношении сектора Газа.

Президент США Джо Байден заявил: ответственность за нападение лежит на группировках, получающих поддержку со стороны Ирана. И пообещал ответить на атаку силами армии Соединённых Штатов.

«У нас нет сомнений — мы привлечем всех виновных к ответственности в то время и таким способом, который мы сами выберем»,— заявил Байден.

Заявления о том, что нападение на американскую базу — эпизод опосредованной войны Ирана с США руками ориентирующихся на Тегеран группировок — выглядят правдоподобно. Так называемое «Исламское сопротивление Ирака» многие издания считают «ребрендингом» проиранской группировки «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»), которые являются иррегулярным формированием армии Ирака. Однако эта группировка в меньшей степени подчиняется Багдаду и куда более ориентирована на Иран.

В пользу этой версии говорят опубликованные в Сети кадры, на которых видны вооружения, которые используются для атак на американские военные базы. В их числе — крылатые ракеты Paveh, дроны Shahed-101 и другие вооружения иранского производства. Предположительно, именно дроны Shahed-101 были использованы для атаки на «Tower 22», поскольку эти дроны являются более сложной аэродинамической целью и, следовательно, могут обходить американскую ПВО.

С октября 2023 года проиранские группировки совершили как минимум 158 атак на силы США и коалиции в Ираке и Сирии, сообщает CNN. Для нанесения ударов используется широкая номенклатура вооружений, включая беспилотники различных типов и крылатые ракеты. Как правило, цели перехватываются американской ПВО, однако в ряде случаев атаки привели к повреждениям техники, построек и военной инфраструктуры. ВВС США в ответ наносят регулярные удары по базам вооружённых групп мусульман-шиитов, действующих на территории Сирии и Ирака.

Сейчас, атакуя американские военные объекты, местные вооружённые группировки стремятся вынудить Вашингтон надавить на власти Израиля и потребовать от них прекращения операции в секторе Газа. Но, как уже говорилось выше, это первый за последние годы инцидент в «прокси-войне», в котором погибли американские военные.

Как могут ответить США

По оценке американских СМИ, атака на базу США в Иордании расширяет зону конфликта на Ближнем востоке и ставит Белый дом перед нелёгким выбором. Вашингтону придётся или пойти на открытую конфронтацию с Ираном или начать отвод своих сил с Ближнего Востока, отмечает Bloomberg.

Одним из сценариев ответного удара может стать ликвидация иранских военных и политических деятелей в ряд стран Ближнего Востока, по аналогии с ликвидацией генерала Кассема Сулеймани, который был убит в Багдаде в январе 2020 года.

Также возможно нанесение массированного удара по объектам «Исламского сопротивления» в Ираке и Сирии и ликвидация отдельных лидеров группировки. В четверг четвёртого января в результате удара ВВС США был убит один из командиров «Хашд-аль-Шааби» Муштак Талиб ас-Саиди. Также целью американских ударов уже становилась база про-иранских сил в районе города Аль-Букемаль на границе Сирии и Ирака.

Похоже, что Соединённые Штаты готовы пойти на эскалацию конфликта и расширить список целей для следующей атаки.

Пользователи мониторинговых сервисов, специализирующихся на отслеживании воздушного трафика, зафиксировали взлёт сразу шести самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, направившихся через Атлантический океан по направлению на восток. Ранее аналогичные действия предшествовали массированным авиаударам ВВС США по целям на Ближнем Востоке.

В поддержку жёсткого ответа против Ирана выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я призываю администрацию Байдена нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в качестве сдерживания агрессии, возможной в будущем», — заявил Грэм.

Американские СМИ констатируют, что Белый дом может заручиться поддержкой всех политических сил в стране для нанесения масштабного ответного удара. Тем более, что американские войска на Ближнем Востоке далеко не в первый раз становятся целью атаки. Однако США постараются не начинать большой войны на Ближнем Востоке. По крайней мере — пока, отметил Юрий Лямин.

«Что касается ответа США, то там сейчас явно пытаются так его откалибровать, чтобы с одной стороны показать силу, с другой стороны не дойти до полномасштабной войны с Ираном и его союзниками», — указывает эксперт.

Однако в то же время, продолжающаяся с октября медленная эскалации оставляют сторонам все меньше места для маневра. И чем сильнее будет ответ США, тем более мощного ответа следует ожидать от их оппонентов.

При этом Вашингтон не может «сдать назад» и показать свою слабость. Военизированные формирования мусульман-шиитов, обстреливающие базы армии США, требуют от Белого Дома прекратить поддержку израильской операции в Секторе Газа. Однако пойти на такой шаг для США будет означать потерю своего авторитета и утрату позиций в ближневосточном регионе.