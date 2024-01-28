Амман, 28 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Трое американских военнослужащих погибли и по меньшей мере 20 получили ранения в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании, сообщили CNN официальные лица.

Иван Шилов ИА Регнум

«Трое военнослужащих погибли и 25 получили ранения в результате односторонней атаки беспилотника по базе на северо-востоке Иордании», — говорится в материале.

Источник CNN сообщил, что беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики. По-видимому, запуск осуществили с территории Сирии.

Сообщается также, что центральное командование США подтвердило гибель военных.

При этом в материале говорится, что гибель американских военных в Иордании на базе, расположенной недалеко от границы с Сирией, приведёт к значительной эскалации и без того опасной ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, ситуацию прокомментировал и президент США Джо Байден. В письменном заявлении он возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке.

«Не сомневайтесь — мы привлечем к ответственности всех виновных в то время и тем образом, которые мы изберем», — пообещал американский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. В КСИР уточняли, что четыре ракеты выпустили из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, 11 человек стали жертвами авиаудара Иордании по сирийской провинции Эс-Сувейда. Атака произошла в ночь с 17 на 18 января.