Москва, 18 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 18 января на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики. Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики» — сказано в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что ВС РФ на данном направлении уничтожили свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей противники. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три артиллерийские системы М777 американского производства, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 5 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.

Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.

Пушилин заявил, что власти ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки».

Об освобождении Марьинки доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря президенту Владимиру Путину.