Невиданный накал мобилизации, происходящей в Одессе, теперь охватывает даже общественный транспорт. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) больше не ждут с моря погоды, организуя отлов будущих солдат на конечных остановках. Мобильные бригады по 10–15 человек останавливают автобусы прямо на маршруте, вытряхивая оттуда всех пригодных им мужчин. Вваливаются в трамваи вместе с полицией сразу во все двери. В Сети одно за другим появляются видео, где пассажиры конфликтуют с людьми в камуфляже, а маршрутку, которую только что тормозили, через сто метров снова останавливает другая бригада.

Иван Шилов ИА Регнум

У пойманных наскоро проверяют документы и заталкивают в микроавтобус. Далее их ждет стремительная отправка на войну. Профильные Telegram-каналы ежедневно пестрят сообщениями: «Польский спуск, все ещё стоит БП, опасно», «Пересыпь мост!», «Осторожно, катается бус, номерные знаки замазаны. Поехал в сторону Котовского! Загрузили парня прям на пешеходном возле светофора». Тут же люди интересуются обстановкой в каких-то точках, куда им нужно проехать. К примеру, человек собирался в дорогу в сторону молдавского села Паланка и ему убедительно объяснили, что, скорее всего, до места назначения он не доберется.

В качестве подтверждения есть видео, которое показал в эфире даже один из центральных украинских телеканалов: на дороге стоит автомобиль, который со всех сторон окружили военные. Тут всё понятно: тормознули, спросили, стоит ли на учёте, начали «обилечивать», человек отказался. Соответствующих сюжетов с телефона или регистратора полным-полно, причем останавливают машины даже не сотрудники полиции, а человек с автоматом, который по закону делать этого не может.

В принципе, и ношение оружия в такой ситуации совершенно неоправданно. Применять его запрещено, в Рени Одесской области в прошлом году даже было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ТЦК, который при уличной погоне за очередной жертвой выстрелил в воздух. Как стыдливо утверждается, «из стартового пистолета». Однако это действие было расценено как «хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений». Неофициально считается, что главная задача грозного вида военкомов — запугать, лишить воли к сопротивлению, предотвратить возможные ответные действия.

В одесских пабликах на днях даже проводилось опознание ретивого тэцэкашника, вышедшего на рейд по маршруткам в каске и тактических перчатках. Героем тыла оказался бывший одесский автослесарь Юра, нашедший себе новую работу. Желая доказать полезность, он пытался забрать какого-то мальчишку, которого отбили женщины, они и сделали фото. В других эпизодах одесситки выталкивали вооруженных военных из троллейбуса голыми руками.

Таким образом, обычная поездка на работу в Одессе, поход в магазин или на рынок стали очень опасным делом. Ситуацию, конечно же, кто-то использует к собственной выгоде: предприимчивые одесситы наладили производство резиновых масок стариков, которые стоят впечатляющие 300–400 долларов. А в поселке Котовского некий водитель служебного микроавтобуса предлагает услугу поездки в город всем желающим: «Спецмашина, не останавливают никогда, если кому-то нужно доехать без приключений и не попасть в военкомат, списываемся, созваниваемся, выезд в 7:00, цена — 150 гривен, 18 мест, хорошего вечера».

Кадр из видео

Такую ретивость наблюдатели объясняют тем, что с ТЦК нынче очень сильный спрос.

Городские слухи говорят, что в последние две недели в военкоматах Одессы была проведена ротация большей части сотрудников ТЦК.

«Местных военкомов отправили на передовую, а солдат ВСУ, которые почти два года находились на фронте и участвовали в самых горячих операциях, назначили в одесские ТЦК. Менее всего изменили состав сотрудников в военкомате на Заньковецкой улице в Одессе, там сменилось 40% состава. Сегодня, 12 января, в ТЦК Малиновского района в Одессе пришло распоряжение о смене главного военкома, причиной стали низкие показатели по набору «добровольцев». И в соответствии с приказом в течение двух недель на место местного начальника ТЦК прибудет один из командиров боевой бригады с донецкого направления. Новому начальнику дана команда усилить массовый «отлов добровольцев» любыми методами», — сообщает паблик «Х… Одесса. Повестки».

С добровольцами действительно есть проблемы.

Еще в 2014–2015 годах молдавские и болгарские сёла на юге Одесской области устраивали настоящие восстания, сжигая повестки и угрожая расправой военкомам. А в областном центре количество желающих «послужить Родине» было мизерным.

Даже сейчас, невзирая на драконовские меры, люди находят способы избежать армии. Тот же знаменитый военком Евгений Борисов, за год наживший элитную недвижимость в Испании, по сути был спасителем жизней. Но помимо стандартного откупа за деньги, за который периодически кого-нибудь арестовывают, была изобретена гениальная схема с судебными решениями о лишении матери права воспитания ребенка в пользу отца. За 2022−2023 годы на Украине количество таких решений выросло в разы, причем более 30% этих решений было принято четырьмя судьями в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области, 853 только за прошлый год. Единственными опекунами несовершеннолетних там стали даже действующие военнослужащие, не избежавшие лап военкомов, и на этом основании уволились из ВСУ.

Правда, уход сразу десятка мужчин из одной воинской части вызвал подозрения, и в итоге организаторов схемы 9 января тоже арестовало НАБУ. Но попутно выяснилось, что с исками в маленький город прибывали со всей страны — из Киева, Чернигова, Львова и даже из карпатского села Яблуница. Это стало возможным, в частности, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе. И развернуть сделанное уже нельзя: формально судьи принимали законные решения, поэтому доказать злой умысел можно было, только задержав их с поличным — во время получения взяток.

К сожалению, рано или поздно вся подобная деятельность беспощадно пресекается.

Поскольку печальная слава одесской мобилизации, явно не имеющая аналогов в стране, имеет под собой совершенно очевидные политические причины. Город был и остается нелояльным к киевскому режиму. Массовое убийство, совершенное 2 мая 2014 года, и последующий террор по отношению к любому инакомыслию заставили многих одесситов быть тише. Но не полюбить Порошенко, Зеленского и официальную идеологию галицкого национализма. В Одессе слишком много тех, кто хорошо или нейтрально относится к России, хочет прекращения войны и не собирается «воевать за Украину», не давшую ничего хорошего.

Нацполиция Украины

Учитывая, что город и порт всегда остаются приоритетной целью для ВС РФ, украинская власть не хочет оставлять в нем «пятую колонну». Её задача — максимально очистить Одессу как минимум от мужчин. Городу мстят за его непокорность, свободолюбие и принципы. Его ломают через колено, и противопоставить этому одесситам нечего — как нечего было и в 2014 году. Злорадствующие российские комментаторы просто не представляют себе, как обычным людям можно идти против репрессивной машины государства.

А значит, всякий, кто говорит «Так им и надо», помогает Украине уничтожать то последнее, что делало украинскую Одессу русским городом.