Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Бывший одесский военком Евгений Борисов пробегал недолго. Поначалу все думали, что он уже за границей. Например, в Испании, где его мать владеет домом стоимостью более 4 млн евро, теща — элитным автопарком, а жена — офисным помещением за 737 тыс. евро и электрическим Mercedes-Benz EQV. Однако в понедельник ГБР задержало Борисова в Киеве, где он пытался играть в шпиона, меняя номера телефонов, квартиры и номера автомобилей, не зная, что по всему городу давно работает установленная американцами сеть видеокамер «Безпечне місто». Нашли за два дня.

Сергей Корсун ИА Регнум

В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы, и, учитывая обстоятельства, прокуратура намерена требовать для него содержания под стражей без права выйти под залог. Впрочем, деньги у парня явно имеются: только имущества у военкома нашли на 151 миллион гривен. Кроме того, правоохранители выяснили, что в период с декабря по февраль Борисова полтора месяца не было на работе без уважительных причин. Хотя причина, если вдуматься, более чем уважительная: вместе с семьей простой офицер провел время за границей — в Турции, на Сейшельских островах и в Испании. И выехал он туда по мутной схеме, хотя раньше представители оперативного командования «Юг» утверждали, что ездил на лечение.

К аресту этот талантливый человек шел довольно долго, поскольку публично говорить о его благосостоянии начали еще в апреле. Однако с Борисова все было как с гуся вода, а самое главное, он не чувствовал никакой опасности, продолжая руководить мобилизацией в Одессе. А город прославился далеко за пределами страны предельно жесткой и беспардонной работой сотрудников территориального центра комплектации (так теперь называются военкоматы). Социальные сети полны видеосвидетельств, как мужчин «вяжут» на улицах с применением силы, избивая особо непокорных. И еще не было случая, чтобы кто-то понес за это уголовную ответственность: на словах командование наказывало лишь дисциплинарно.

Именно одесские ТЦК одними из первых применили «работу под прикрытием», когда бригада повесточников ездила по улицам на машинах «скорой помощи». Это вызвало огромный резонанс, на что военкомат пояснил, что автомобиль передан ему на баланс и использовался как «средство оповещения». Оповещают же в Одессе всегда одинаково. Так, весной на блокпосту был задержан житель Черкасской области Василий Кириченко, которого тут же доставили в Одесский областной центр комплектования и через два дня он уже был в воинской части, «которую сам выбрал». Адвокату мобилизованного таким образом человека, приехавшего в Одессу по служебным делам, пояснили, что времена нынче трудные, поэтому привязываться к месту фактического воинского учета не нужно.

«Да, дыр в законодательстве много, мы над этим работаем. Но у нас нет другого шанса, кроме того как прийти на защиту родины. И любые оправдания, что я могу принести больше пользы государству в другом смысле, должны быть обоснованы на законодательном уровне», — пояснила прессе по ситуации в целом пресс-офицер Южного ОК Наталья Гуменюк. Поэтому пойманные на улицах Одессы или даже во дворе собственного дома мужчины проходили «медосмотр» в ускоренном режиме — прямо на месте вручения уличной повестки или в одном из двух районных ТЦК, куда свозили добычу. Как правило, уже наутро им оформляли все документы, а дальше учебка и в бой.

Вполне очевидно, что такие мобилизационные мероприятия положительно отражались на статистике призванных, что и является одной из главных причин неприкосновенности военкома Борисова. После первых заявлений о том, что он получает огромный теневой доход от продажи «белых билетов», было проведено служебное расследование, его на время отстранили от должности, но затем вернули обратно. В чем есть и не менее очевидный коммерческий смысл. «Был я в одной компании, где с нами выпивал районный военком. Подошел по-свойски, показал свои документы, — я ведь «белобилетник», инвалид с детства. Он говорит: да, все нормально у тебя. Сейчас такая отметка десятку «зелени» стоит», — рассказал нам старый знакомый, небольшого размаха провинциальный юрист.

Но если уже в его райцентре такой ценник, то в крупных городах вроде Киева и Одессы он еще выше, одесские источники говорят о суммах до $15 тыс. И, конечно, как в любой коррупционной системе, движение денег всегда происходит снизу вверх. Нельзя так просто стать военкомом в это непростое время, хлебная должность требует вступительного взноса, как говорят, порядка $200 тыс. А каждый месяц тот, кто ее занимает, должен отнести определенную сумму тому, кто его назначил — и так по всей вертикали. Это никогда не работало иначе, автор своими глазами наблюдал подобное еще в тучные домайданные годы в одной из государственных структур, связанной с выдачей лицензий.

Примечательно, что, когда в минувшую пятницу президент Владимир Зеленский дал команду разобраться со скандальным одесским военкомом, терпеть которого дальше уже было нельзя, он дал ее Валерию Залужному. Главком — конечная точка сбора денег, его приказом назначаются и увольняются военкомы. А если прикинуть, что даже при оформлении одного «белого билета» в день за $15 тыс., при пятидневной рабочей неделе с одного ТЦК получается ежемесячная прибыль в $300 тыс. Военком Борисов даже при таком скромном потоке мог заработать свои виллы и машины всего за год. Но ведь это только один вид услуг, без военкомата ни на работу не устроиться, ни бронь на сотрудников не оформить, а еще есть отсрочки, подтверждение реальной инвалидности второй и третьей группы и т.д.

Почти ежедневно пограничники и СБУ рапортуют о поимке на границе очередных беглецов, буквально вчера двоих вычислили с дрона на молдавском кордоне. Это те, кто пытается сэкономить и платит существенно меньше «десятки». Таким образом, в конечном итоге воевать идут или бедные, или невезучие. К последним примкнули в июне участники группы Junket, приехавшие в Одессу, чтобы дать благотворительный концерт для сбора средств пострадавшим жителям Херсонской области. Рядом с железнодорожным вокзалом их остановили сотрудники ТЦК, под предлогом сверки документов отвезли «на полчасика» в военкомат, и через несколько часов музыканты поехали служить в десантно-штурмовые войска.

Не поехал только лидер группы Дмитрий Сазонов, у которого был документ об отсрочке, что и позволило ему рассказать эту трогательную историю, после которой каждый гастролер совершенно логично захочет себе такой же документ. Так что скандальный Борисов (с которым, очень вероятно, все будет хорошо) — лишь видимая часть огромного пылесоса, высасывающего из украинцев не только деньги, но и жизни. Тут уж у кого как сложится.

И самое правильное решение для каждого потенциально годного к воинской службе гражданина Украины — убраться от военкомов борисовых как можно дальше, не рассчитывая, что все как-то образуется само собой.