«Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», — сказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года», и подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.

Иван Шилов ИА Регнум

Такое заявление вновь поставило на повестку дня вопрос о том, какую роль в спецоперации сыграет «жемчужина у моря».

Планы в отношении Одессы по-прежнему не озвучиваются официально, однако о русской принадлежности города, построенного на месте турецкой крепости Хаджибей, российский лидер говорит не впервые.

Так, в октябре 2022 года речь Путина на сессии клуба «Валдай» стала главным предметом обсуждения для российских и мировых СМИ и политологов. Его комментарий относительно того, что Одесса может стать «символом разрешения конфликтов», спровоцировал самые разные версии возможного будущего.

Многочисленные эксперты сходятся в одном: среди стратегических целей СВО — создание сухопутного коридора с Крымом, что уже выполнено, и контроль над побережьем Чёрного моря с таким же сухопутным коридором в Приднестровье. Здесь как раз ключевая роль выделяется Одессе.

Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что военная операция по ее освобождению неизбежна после деоккупации Херсона. «Причерноморье и Приазовье исторически являлись землями России. В этом регионе была пустынная земля, на ней кочевники гоняли, турки, брали в рабство всех, кто попадал под руку, — и русских, и украинцев… Теперь эта земля называется Новая Россия — Новороссия», — объяснил губернатор.

Того же мнения придерживаются иностранные комментаторы.

Как заявил в интервью 1 декабря бывший разведчик армии США Скотт Риттер, чем бы ни закончился этот конфликт, «суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности».

«Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — подчеркнул эксперт. Кроме того, киевский режим может лишиться не только Одессы, но и пяти областей, а также полного доступа к Чёрному морю, добавил Риттер. По мнению американского военного, системно критикующего внешнюю политику США, украинцы сами подписали себе такой приговор, отказавшись от мирных переговоров с Россией.

Планировавший в Пентагоне ряд крупнейших военных операций США полковник Дуглас Макгрегор также уверен, что пока ещё «у Украины есть последняя возможность договориться с Россией». Но уже в 2024 году будет поздно, считает он:

«Они сделают паузу… и потом начнут крупное наступление, которое, вероятно, приведёт их к реке Днепр на юге, недалеко от Запорожья. Из Запорожья — в Одессу, и в конечном счете — в Приднестровье. Также они захватят Харьков на севере. Это районы, где традиционно говорят по-русски, районы, которые всегда были частью России. Именно эти районы обеспечивают Украине около 90% ее ВВП».

Безусловно, Владимир Путин вряд ли позволит себе предельно конкретные заявления в отношении территорий, которые сейчас находятся под украинской властью.

Однако логику дальнейших событий диктует не только объективная реальность, но и тот факт, что без нейтрализации одесского порта и установления контроля над северным побережьем Чёрного моря говорить о безопасности базы флота в Севастополе невозможно. Как и о демилитаризации Украины.

А то, что Одесса — русский город, такой же неоспоримый факт, как и то, что Киев, Харьков, Днепропетровск и Николаев своей историей связаны с Россией неразрывно.