«Британская партия» на Украине временно победила, отодвинув в сторону американскую: 12 января в Киеве премьер-министр Британии Риши Сунак подписал с Владимиром Зеленским «историческое» соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В Киеве его немедленно объявили «гарантиями безопасности» (такую формулировку дважды употребил сам Сунак) и первым договором в череде предполагаемых соглашений еще с двумя десятками государств. Хотя ничего подобного в документе нет и по своему содержанию это скорее «гарантии помощи», которая, конечно же, в первую очередь направлена на британские интересы.

Иван Шилов ИА Регнум

Как главный бенефициар российско-украинского конфликта «англичанка» перехватила управление на время предвыборной неразберихи в США — и по согласованию с ними. Дополнительные поставки вооружений, дронов и финансовая поддержка должны не дать войне угаснуть, этого «белые господа» позволить не могут. Ничего более они и не обещают. А кроме того, активная роль Британии должна укрепить позиции самого Сунака перед другими выборами — его собственными.

Украине же, как обычно, достается роль расходника, который многое должен в ответ, и робкие надежды на то, что нынешние договоренности станут дополнительным шагом на пути в НАТО, с настоящими гарантиями. Но это не точно. Поскольку на самом деле такого термина, как «гарантии безопасности», в международном праве просто не существует.

На страже Альбиона

Значительная часть документа посвящена военной поддержке, но с минимумом конкретики. Надо сказать, что для анализа доступно только базовое 15-страничное соглашение, текст которого опубликован на английском и украинском языках. А к нему прилагаются «исполнительные и технические соглашения», которые могут содержать чувствительную информацию и не публикуются.

Зато названы главные цели. Поддержка Украины должна привести к возвращению ею территориальной целостности, а также направлена на «предотвращение, активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации». При этом в пункте 7 части второй содержится интересное:

«Участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками».

Это уже прокомментировал премьер Денис Шмыгаль, который сказал, что Украина придет на помощь «другу, партнеру и союзнику», если на него нападет Россия. Только и указанный пункт, и комментарий вызвали вал иронических комментариев публики. Поскольку привлечение ВСУ, например, для участия в новой войне за Фолклендские острова, о восстановлении суверенитета над которыми уже заявил новый президент Аргентины Хавьер Милей, куда более вероятно, чем нападение РФ на Британские острова.

И это — одна из наиболее важных позиций. Поскольку остальное в целом очевидно и лишь констатирует то, что и так делается. Например, предоставление Украине разведывательных данных.

В этом соглашении правительство Британии юридически обязывает себя в течение десяти лет предоставлять оборонную поддержку. Документ напоминает, что в 2022-23 годах было потрачено в качестве помощи 2,3 млрд фунтов, а в 2024 году она составит 2,5 млрд фунтов.

Несколько больших блоков посвящены развитию способности Украины самостоятельно производить военную продукцию. В частности, из соглашения следует, что Лондон намерен «поощрять свою оборонную промышленность» к инвестициям, локализации ремонта, техобслуживания и производства оборонной продукции. Кроме того, Соединенное Королевство «сделает значительный вклад в развитие морского флота Украины, чтобы она стала сетевым участником (в английской версии — net contributor, авт.) морской безопасности в Чёрном и Азовском море до 2035 года».

Что же касается защиты от «агрессивной России», то договор предполагает, что если когда-либо в будущем, после завершения нынешней войны (и если Украина к тому времени еще не вступит в НАТО) начнется новое российское вторжение, Лондон обязуется в течение 24 часов провести консультации с Киевом. И тогда уже отдельно определить, какую именно помощь и в каких объемах должна получить Украина. То есть какая-то ясность имеется только на будущий год — не более.

Тем не менее украинская сторона уверена, что всё это — «классические обязательства по безопасности, да еще и довольно мощные». Просто потому, что от Будапештского меморандума, который тоже обещал «консультации», нынешние договоренности отличает наличие процедуры и детально описанные обязательства по предоставлению вооружений, экономической, санкционной поддержки и т.д.

В данной связи выражается надежда на то, что британское соглашение станет основой или ориентиром для соглашений по безопасности с другими государствами-союзниками. Обеспечить постоянство поддержки Украины в условиях, когда смена власти может сменить и отношение к проблеме, как это случилось со Словакией.

Однако по факту Великобритания временно выступает основным куратором поставок вооружения Украине и модератором войны, пока противостояние в Конгрессе и выборы президента парализовали «украинское направление» в США. И получает от удобного момента больше, чем даёт.

Умереть за Сунака

Пройдемся по фактической, но не столь явной части «исторического соглашения».

Прежде всего, как мы уже отметили, какая-то ясность с деньгами имеется только на текущий год. Определение объема финансирования на следующие девять лет делегируется следующим правительствам. За них Риши Сунак ничего обещать не может, тем более каких-то фиксированных сумм.

Точно так же нет никакой уверенности в том, что другой кабинет обязательно станет выполнять этот договор. На Украине принято считать, что британское общество «однозначно в отношении российской агрессии» и будет помогать всегда. Но какую-то однозначность могла бы дать только парламентская ратификация стратегического соглашения, которой не было. Только «слово джентльмена».

Поскольку рассматривается оно как базовое и образец для остальных, то вряд ли теперь получится заставить провести аналогичный договор через Национальную ассамблею Франции и, тем более, Конгресс США. Поэтому после прихода оппозиции его легко денонсировать, ведь президенты (если дело вообще дойдет до подписания) будут ограничены в уровне обязательств. А раз «большая тройка» не в деле — на такое не пойдут и другие.

То же самое и с НАТО.

Соглашение по безопасности с Британией построено вокруг тезиса о том, что это — временный механизм, который призван облегчить вступление Украины в Альянс, и Лондон как бы помогает продержаться до этого времени. Термин «НАТО» в тексте Соглашения встречается 17 раз — и в контексте реформ, которые должна осуществить Украина до вступления, и в описании того, как британцы видят будущее ВСУ.

Однако никакого «заменителя членства» или механизма коллективной защиты договор не предлагает. Не будет его также и в предполагаемом договоре с США — такая возможность не рассматривалась изначально. В общем-то, и блок, касающийся реформ, приближающих украинцев к желанному, неконкретен и содержит размытые формулировки.

Так что Украина и дальше остается сама по себе, рассчитываясь жизнью только собственных граждан.

Зато именно британцы охотно и без проволочек продолжают поставки такого оружия, которое позволяет наносить болезненные удары, провоцирующие обязательный ответ. В первую очередь противокорабельные ракетные комплексы Harpoon и авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Именно ими в мае прошлого года ВСУ били по Луганску, разрушили два автомобильных моста через Сиваш и ударили по БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии. Бритты же — главные поставщики надводных дронов, использованных для атак на Крымский мост.

Их интерес понятен и описан: нарастить своё влияние в мировой политике вообще и в Европе в частности, следуя давним установкам. В первую очередь не позволить Германии и России объединить потенциалы и влиять на европейскую политику. Но если США, заинтересованные в том же, осуществляют «общий надзор», то их кузены строят практическое влияние на базе своего давнего вассала Польши и зависимой Украины.

По этой причине еще в 2019–2021 гг. британцы дарили последней корабли и строили военно-морские базы. В документе, который мы рассматривает, прямо указано, что Великобритания будет «общими усилиями возглавлять Коалицию по наращиванию потенциала морской безопасности» — она снова хочет быть владычицей морей.

Англичане неустанно делают своё дело, ведь и обещанные Сунаком деньги помогут только «не соскочить», продолжая ослаблять все стороны и усиливать их самих. Вряд ли что-то сможет полноценно заменить американские ресурсы, а Джо Байден, как известно, запросил у Конгресса для Украины 61 млрд долларов.

«В контексте этой ситуации страны Европы также высказываются о том, что им будет сложно взять на себя значительные долгосрочные обязательства по Украине, учитывая сокращение их внутренних бюджетов. И даже если Европе всё же удастся решить финансовый вопрос, у нее нет достаточного количества оружия в физическом изменении, необходимого сейчас Украине. Поэтому «дежурство» Великобритании для Украины хотя и является очень важным, но оно будет временным и ограниченным», — считают эксперты Украинского института политики.

Но самому Сунаку хватит. Он готовится к парламентским выборам 2024 года, и разного рода решительные действия — безусловный плюс для него. Премьер ездит в Киев, под его руководством британские военные наносят удары по хуситам на Ближнем Востоке, он показывает мировое лидерство Британии, и это радует избирателей-консерваторов.

А Украина, если что, уже подписалась повоевать вместо бриттов, случись нехорошее, а соглашение говорит о необходимости помощи при любой военной агрессии. Так что островная нация может гордиться своими политиками и военными: уж они-то знают, как обеспечить интересы своей страны. В отличие от несчастных украинцев, которым фактически дали только одну гарантию: они продолжат умирать.