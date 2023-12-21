Вашингтон, 22 декабря, 2023, 00:05 — ИА Регнум. США планируют объявить до конца 2023 года о последнем пакете военной поддержки Украине, заявила 21 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

«Остаётся ещё один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, новые поставки вооружения потребуют поддержки от конгрессменов на выделение очередного пакета средств Киеву по запросу президента США Джо Байдена.

В последнее время выделяемые Вашингтоном пакеты военной помощи Украине становились все меньше, также снизились объёмы нового финансирования, добавила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также утверждал, что о последнем пакете военной помощи США для Украины будет объявлено до конца декабря 2023 года. При этом администрация американского президента Джо Байдена надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных денег Киеву в январе 2024 года, сказал он. По словам Кирби, в вопросе продолжения поддержки Украины время не на «стороне США».

По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.