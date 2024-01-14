Киев, 14 января, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Украина, согласно заключенному ранее двустороннему соглашению о безопасности, поддержит Великобританию в случае какой-либо агрессии против неё, заявил 13 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдёт агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнёра… реагировать тем или иным способом в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга», — сказал украинский политик, слова которого приводит его Telegram-канал.

Шмыгаль подчеркнул, что достигнутые двусторонние договорённости являются справедливыми и партнёрскими, а само соглашение — историческим моментом. Премьер-министр выразил надежду на то, что после этого другие государства заключат с Киевом аналогичные договорённости.

Как передавало ИА Регнум, 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом, в ходе которого страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку и другие меры сотрудничества.

Посольство Российской Федерации в Лондоне, комментируя подписанное между странами соглашение, заявило, что сотрудничество между Британией и Украиной в сфере безопасности не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта путём переговоров. Дипломаты подчеркнули, что оружие, которое Сунак пообещал предоставить Киеву, не изменит катастрофическую ситуацию, в которой оказались Вооружённые силы Украины, а лишь затянет конфликт и увеличит число жертв.